Выборы в Координационный совет. Что о них известно

Выборы в Координационный совет (КС) белорусской оппозиции пройдут с 25 по 27 мая включительно. В эти дни будет организовано электронное голосование. В избирательных бюллетенях - одиннадцать политических групп. Для чего проводить выборы в КС, кого и как могут выбирать белорусы, что с безопасностью голосов, когда выборы будут считаться состоявшимися - DW подготовила ответы на эти и другие вопросы.

Что такое Координационный совет и зачем его избирать?

Координационный совет белорусской оппозиции - это представительный орган демократических сил и организаций гражданского общества Беларуси. Совет создан в августе 2020 года по инициативе лидера оппозиции Светланы Тихановской. Как тогда заявлялось, для преодоления политического кризиса в стране после фальсификации президентских выборов. Белорусские власти возбудили против членов совета уголовное дело по статье о "захвате власти" (статья 361 УК РБ). Участники первого состава КС оказались тюрьме или были вынуждены эмигрировать.

В октябре 2022 совет был реформирован, в него вошли 115 человек - как те, кто уже участвовал в органе ранее, так и новые самовыдвиженцы.

За третий состав КС белорусам предлагают проголосовать. По словам главы избирательной комиссии на выборах в КС Елены Приходько, кампания поможет избежать вопросов к КС о легитимности этого органа.

"Благодаря этим выборам этот основной вопрос будет снят, потому что те люди, которые будут выбраны, могут сказать: "Нас выбрали 100, 1000, 5000 человек, эти люди - настоящие граждане РБ, они высказались за нас". То есть это уже определенное легитимное представительство", - отмечает Приходько.

Также, говорит собеседница, если выборы пройдут успешно, КС "может иметь все шансы" быть признанным, например, Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). У него будут все "политические и демократические основания" для того, чтобы "иметь там представительство и работать на партнерских равных условиях с другими".

Кто финансирует выборы?

По словам Приходько, у избирательной комиссии нет сведений, на какие деньги каждая политическая группа проводит агитационную кампанию, такой отчетности от кандидатов не требовали.

Елена Приходько Фото: Tatiana Gargalyk/DW

"Что касается самой избирательной кампании как процесса, то здесь есть составляющие, которые финансируются. Например, организация офлайн-мероприятий и организация нескольких точек - одна в Вильнюсе, одна в Варшаве - для проведения офлайн-наблюдения, - рассказала Приходько. - Мы обратились за помощью к нашим партнерам. Во время кампании они просили не озвучивать их имена. Одно могу сказать, что это очень небольшие бюджеты".

Избирательная комиссия, по ее словам, работает на волонтерских основах.

За кого могут проголосовать белорусы?

Голосовать на выборах в КС будут не за конкретных кандидатов, а за списки. Их накануне голосования осталось одиннадцать.

Христианские демократы и социал-демократы объединились в блок "Солидарность", а команда руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко - с движением "За свабоду". На выборы идет и промилитаристская группа "Воля". Интересы молодых белорусов представляет "Молодежное наступление". В бюллетене также числятся "Блок Прокопьева-Егорова" (лидеры - экс-бизнесмен, общественный деятель Вадим Прокопьев и политолог, действующий спикер КС Андрей Егоров), политические группы "Наше дело", "Хватит бояться", "Голос диаспор - Единство над границами", "Страна для жизни", "Европейский выбор", "Независимые беларусы". 24 мая избирательная комиссия исключила из гонки список "Закон и правопорядок ", объединявший бывших белорусских силовиков во главе с Александром Азаровым.

Имена участников каждого списка публичны. Чем выше кандидат в списке, тем больше шансов у него попасть в КС. На выборах установлены гендерные квоты: 40% в каждом списке - женщины. Исключение сделали для парамилитаристской группы. Всего зарегистрированы более 220 человек, в состав нового КС войдут 80. Порог прохождения для каждой политической группы - 3%.

Все списки, зарегистрированные на выборах в КС, КГБ Беларуси признало "экстремистскими формированиями", силовики проводят обыски в домах кандидатов и их родственников.

Как проголосовать, и насколько это безопасно?

На выборах в КС будет организовано электронное голосование. Проголосовать можно в мобильном приложении Belarus ID, или - для белорусов внутри страны - в его веб-версии.

Проявить волеизъявление смогут только обладатели белорусского паспорта, он, по словам Приходько, может быть даже просроченным. Другие документы - например, вид на жительство какой-то страны или проездной документ иностранца - не подойдут: Belarus ID не сможет верифицировать избирателя как гражданина РБ. Также не сработают копия или скан белорусского паспорта.

У каждого избирателя есть всего один голос, который он может отдать за один из списков.

По словам Приходько, все паспортные данные, которые люди сканируют, а также их фото, необходимые для верификации, "не покидают приложение в чистом виде", внутри апликации или веб-версии они "хешируются", т.е. "становятся набором цифр и чисел", который "раскодировать обратно невозможно". "Именно этот код человек присылает нам. Мы не видим, как зовут этого человека, никаких персональных данных мы о нем знаем", - добавляет глава избиркома.

Юлиана Шеметовец Фото: Privat

В сообществе хакеров-активистов "Киберпартизаны" более безопасной для голосования считают веб-версию "при использовании VPN и базовых мер безопасности (окно инкогнито, kill switch (аварийный выключатель. - Ред.)", так как следы установки приложения "сложно или невозможно очистить". При этом любой способ голосования может нести с собой потенциальную опасноть.

По словам представительницы сообщества Юлианы Шеметовец, кроме безопасности на стороне пользователя нужно учитывать риски, связанные с передачей данных. "Личные данные передаются и как минимум временно хранятся на серверах системы голосования. Данная система не принадлежит нам, и мы к ней не имеем доступа, поэтому ручаться за ее безопасность мы не можем", - добавила Шеметовец.

Кто будет считать голоса?

По словам Елены Приходько, весь процесс голосования, подсчета голосов и распределения мандатов в КС происходит полностью автоматически. Избирательная комиссия имела техническую возможность протестировать работу платформы. "А во время самого голосования у нас будет техническая возможность проголосовать и отозвать свой голос для того, чтобы продемонстрировать наблюдателям, как сама система работает", - отметила собеседница.

Кроме того, комиссия, вероятно, будет работать с голосами, которые система определит как "подозрительные". Что касается "явки", при которой выборы будут считаться состоявшимися, то, по словам Приходько, минимального порога фактически нет: "Но для себя мы, конечно, какие-то цифры ставим. Мы все же полагаем, что хотя бы от тысячи человек проголосовавших и верифицированных можно считать, что на минимальном уровне электоральный процесс состоялся".

На выборах в КС работает группа из семи международных наблюдателей. Она подготовит отчет, в котором в том числе проанализирует финансирование, транспарентность, безопасность избирательной кампании, даст дальнейшие рекомендации.

После проведения голосования у кандидатов в КС будет 10 дней на обжалование итогов. Новый Координационный Совет должен приступить к работе 15 июня 2024 года.