"Цифровая Беларусь". Как белорусы строят виртуальное государство

Еще во время президентской кампании 2020 года белорусы, заслуженно гордящиеся уровнем развития IT-сферы в стране, стали использовать цифровые технологии, чтобы противостоять власти Александра Лукашенко. Тогда речь шла о платформе "Голос", которая, по утверждениям ее создателей, обеспечила альтернативный подсчет голосов на выборах и доказала факт фальсификации их итогов.

Сейчас белорусские айтишники пошли дальше - на конференции "Новая Беларусь" в Вильнюсе был анонсирован проект "Цифровая Беларусь", в рамках которого граждане РБ смогут работать, получать услуги, голосовать по поводу разных политических решений, платить налоги и даже иметь цифровой паспорт. Подробнее об инициативе DW расспросила создателя платформы "Голос" Павла Либера.

DW: Что из себя представляют инициативы о продвижении цифровой демократии, о которых шла речь на конференции в Вильнюсе?

Павел Либер: Сегодня у нас уже есть набор различных платформ, которые создавались последние два года и закрывали различные уровни социальной жизни. Вместе с теми, что еще только запланированы, они составят единую цифровую экосистему, которая будет называться "Цифровая Беларусь". Или, может, "Новая Беларусь", мы пока не решили. "Цифровая Беларусь" - рабочее название проекта.

Мы пытаемся создать экосистему, в которой белорусу дома или за границей можно будет найти какую-то пользу для себя. Ранее у нас уже появились медицинская и юридическая платформы, платформы взаимопомощи, контроля за волеизъявлением людей - "Голос".

Павел Либер

То есть первый кусочек этой цифровой платформы - практическая польза для людей, выстраивание горизонтальных связей и даже возможность зарабатывать. Это очень важно, потому что врач, который зарабатывает деньги через цифровую платформу (вероятно, речь идет о проекте "е-здоровье". - Ред.) становится менее зависим от Минздрава и фраз Лукашенко вроде "мы вас всех уволим".

Второй кусочек платформы - политическая жизнь. Если люди собираются вместе, им нужно представительство для принятия совместных решений. И здесь мы работаем в партнерстве с демсилами. Наша платформа может стать инструментом волеизъявления граждан в цифровом пространстве для того, чтобы выбирать лидеров, определять их политику и так далее.

- Одной политикой дело, очевидно, не ограничится.

- Далее появляется важный экономический эффект - если мы говорим про государство, которое создало себе политические структуры, то в любом случае должен появится институт сбора налогов, потому что у государства должен быть бюджет. Средства нужно направлять на культуру, армию, международные отношения - это серьезные деньги.

Мы не верим, что быстро удастся сделать цифрой паспорт, но маленькими шажками можно его пройти. Может, это будет не полноценный тревел-документ, но признанный в начале отдельными странами, потом все большим их числом. Подобные прецеденты есть - Мальтийский орден, государство, которое арендует свою территорию у Италии и признается большинством стран и ООН.

Думаю, в будущем мы перейдем от государства как территории до государства как объединения по ценностям, и, соответственно, почему бы не попробовать это сделать прямо сейчас? Тем более что организация людей, политических структур и своей армии позволит перейти на следующий уровень и отвоевать свою родную территорию.

- Вы упомянули цифровой паспорт. Как технически это будет выглядеть?

- На самом деле, это может быть любой аккаунт, который тебе что-то дает. Он должен быть защищенным, безопасным и поддерживать возможность определить, что ты - живой человек. Сегодня все эти технологии есть. Например, люди, которые открывают счета в иностранных банках онлайн, проходят процедуру KYC (know your client - знай своего клиента. - Ред.) - сканирования паспорта, фотографирование лица, а потом система сама определяет, что это действительно человек и что документы настоящие.

Гораздо серьезнее смысловая задача, которую надо будет решить политическим структурам: почему человек должен быть в этом государстве? Просто осознанности, моды или неприятия Лукашенко мало, люди должны получить ощутимую пользу для себя лично, причем белорусы внутри страны и за границей тоже.

Такой ID может использоваться для чего угодно - люди могут зарабатывать на платформе или получать преференции в разных странах (вроде верификации бизнеса) или не получать блокировку счета и так далее.

- А как технически будет организовано голосование по принятию тех или иных политических решений?

- Если мы говорим, что строим полноценное государство, то в нем должен быть анонимный авторизованный человек, который точно белорус. Для этого нужно два фактора - документ и белорус. Технологии, которые сопоставляют документ и человека, уже есть, и технически мы можем организовать голосование хоть завтра.

Дальше нам нужно отстроить политические институты, где это голосование становится нужным. Например, демсилы объявили о создании кабинета (Светланы Тихановской. - Ред.), и белорусы могут голосовать за программу или представителя в этот орган. Технически это будет не чат-бот как с "Голосом", а отдельный сайт или мобильное приложение - скорее всего и то, и другое для белорусов внутри страны и за границей.

И тут опять же проблема не техническая, а смысловая - сколько белорусов пойдете голосовать за кабинет или Координационный совет, зачем они будут это делать? Есть политические структуры смогут четко ответить на вопрос, зачем нам выбирать людей и что делать потом, тогда обеспечить голосование анонимно и безопасно нет никаких проблем.

- Кстати о безопасности. В Беларуси не прекращаются преследования по политическим мотивам, людей отправляют за решетку за комментарии в соцсетях, саму платформу "Голос" признали экстремистской, что вероятно может случится и с "Цифровой Беларусью". Как вы собираетесь обеспечить надежность хранения личных данных, чтобы они не попали в руки силовиков?

- Это очень важный вопрос. Никто из тех, кто сейчас создает платформу, не хочет владеть персональными данными белорусов. Есть решение, позволяющее осуществлять децентрализованное хранение данных, например, на базе блокчейна. По сути, это криптокошелек, в котором хранятся не деньги, а твои данные, и они принадлежат только тебе.

Нет никакого реестра, нет никакой базы или человека, который за коньяк может украсть базу данных и продать. Мы собираемся использовать именно такие решения. Они сегодня существуют в виде мобильных приложений - можно один раз верифицироваться, после этого приложение удалить и потом вернуть когда нужно. Это не очень удобно, но безопасно.

При этом мы понимаем, что упремся в то, что не владеем никакими данными вообще, но это ситуация, к которой мы хотим прийти. В сегодняшних условиях хранение данных - это самое уязвимое звено, и мы хотим от него отказаться с самого начала.

- Когда вы планируете запустить платформу "Цифровая Беларусь"?

- Мы могли бы и сейчас выйти. Но когда началась война (в Украине. - Ред.), у нас многие люди переключились на другие проекты. У нас история волонтерская в основном, мы на техническую часть не используем никаких грантов или доноров - участвуют бизнесмены и волонтеры. Только недавно мы реструктурировались, чтобы продолжить работу.

Мы уже начали показывать закрытые демоверсии инициативам, чтобы получить от них отзывы. Еще собираемся запустить в сентябре ограниченное тестирование на 1000-2000 человек, и по результатам него октябрь будет честным сроком, когда мы сможем эту платформу предоставить для широкого пользования.

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