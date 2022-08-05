"Перестаньте ругаться!", или Как оппозиция Беларуси пытается объединиться

Перед началом конференции

"Прекратить споры и работать вместе" - с таким слоганом в Вильнюсе 8 августа стартовала конференция "Новая Беларусь", приуроченная ко второй годовщине начала протестов. Мероприятие собрало практически всю белорусскую оппозицию: среди более 300 гостей были Светлана Тихановская, Павел Латушко, Вадим Прокопьев и многие другие. Из видных оппозиционеров не приехал разве что экс-кандидат на выборах президента Валерий Цепкало, который отказался принимать участие в конференции, сравнив ее с провластным Всебелорусским народным собранием. Но и он прислал в качестве представителя свою жену Веронику.

Еще на этапе подготовки мероприятие сопровождали скандалы, поэтому не все были уверены, что у оппозиции получится спокойно обсудить будущую стратегию демсил и не переругаться Вместе с тем, главным лейтмотивом первого из двух дней конференции стало объединение оппозиции - об этом говорила как Светлана Тихановская, так и ее критики, и сами белорусы. Получилось ли обойтись без споров и как именно оппозиция собирается объединяться - в репортаже DW.

"Если мы не ставим цель объединиться, то можем встать и выйти"

Тон конференции задала Светлана Тихановская в своей приветственной речи. Она рассказала, что незадолго до начала мероприятия ее офис запустил форму для сбора критики и предложений среди простых белорусов. "Знаете, какими были два самых частых ответа? "Перестаньте ругаться" и "объединитесь вокруг общего плана". И если вы позволите, сегодня я бы хотела поговорить об ответственности за исполнение этих просьб", - сказала Тихановская.

Лидер демсил заявила, что для того, чтобы продолжать борьбу, недостаточно одного человека, поэтому всем структурам и белорусам нужно объединиться. "Наша цель - найти выход из политического, экономического и гуманитарного кризиса в Беларуси. Сделать это можно только вместе и при поддержке большинства. Поэтому если мы, собравшиеся здесь, не ставим себе цели объединиться, если говорим только с теми, кто близок нам, а не со всеми, если политика становится карьерой, а не способом сделать жизнь людей лучше - то мы все сейчас можем встать и выйти".

Оппозиция выступила за создание альтернативного правительства

Выступление Светланы Тихановской

Кроме того, Тихановская заявила, что оппозиция должна создать коллективный орган руководства и принятия решений. Создание альтернативного органа власти (о котором, строго говоря, Тихановская объявила еще 24 февраля) стало центральной темой во время дискуссии о стратегиях выхода из кризиса в Беларуси. По большому счету, все присутствующие согласились с необходимостью создания такой структуры, хотя подходы к ее формированию и даже названию у оппозиционеров были разные.

Экс-бизнесмен и создатель полка "Пагоня" Вадим Прокопьев считает, что в составе правительства должны быть "все необходимые атрибуты этой организации: МИД, вооруженные силы, департамент финансов, счетная палата, служба собственной безопасности. Это правительство должно иметь бюджет и собирать налоги. В подчинении этого правительства должны быть вооруженные силы и свой маленький Моссад". Он также призвал не стесняться слова "правительство".

В свою очередь глава НАУ Павел Латушко предложил принять решение о переходном кабинете сегодня-завтра. "Кандидатуры членов кабинета должны быть внесены в представительский орган белорусского общества, который нужно создать в ближайшее время. Систему может победить только система". Приоритетом кабинета он назвал сохранение суверенитета Беларуси, а также стабильное управление страной в переходный период.

Вероника Цепкало потребовала контролировать СМИ

Хотя конференция "Новая Беларусь" началась довольно конструктивно, без скандалов и споров все же не обошлось. В этот раз главным возмутителем спокойствия среди оппозиции стала Вероника Цепкало. Сначала в кулуарах конференции, а затем и во время дискуссии она озвучила предложение установить контроль за "так называемыми независимыми СМИ". По ее словам, медиа недостаточно освещают инициативы четы Цепкало. В ответ присутствующие на конференции журналисты попросили перестать политиков относиться к ним как к обслуживающему персоналу.

Кроме того, в своей полной обиды речи она обвинила офис Тихановской в отсутствии прозрачности, создании "бото-фермы", которая хейтит ее и других активистов, а также пожаловалась, что представители Тихановской не приехали на организованный Цепкало Форум демократических сил в Берлине. "Мы должны признать, что те две цели, на которые мы дали Тихановской мандат - освобождении политзаключенных и проведение новых выборов - не состоялись. Ситуация только ухудшается", - сказала Вероника. На тезисы Цепкало зал довольно часто реагировал смехом.

Как реформировать демсилы Беларуси?

Одна из самых жарких дискуссий на конференции касалась реорганизации демсил Беларуси. Член президиума Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова рассказала, что КС принял решение о расширении своих полномочий, чтобы включить представителей гражданского общества. "Сейчас повестка формируется наверху, но надо, чтобы она формировалась снизу, чтобы у простых белорусов были механизмы влияния на лидеров и политиков. Прямые выборы - это то, к чему нам нужно стремиться". Она также отметила, что готова нести коллективную ответственность при условии, что решения также принимаются коллективно.

Советник Тихановской Франак Вячорка также заявил, что офис готов нести ответственность за ошибки, и обозначил, что сам не претендует на место в Кабинете. По его словам, КС и кабинет должны взять на себя ответственность в конкретных областях и через 6 месяцев отчитаться перед Тихановской и обществом. Также он отметил, что происходит процесс "оздоровления демсил".

Подводя итоги первого дня конференции, Светлана Тихановская поддержала большинство тезисов коллег. "Нужно помнить о том, для кого это делается, как в нашем плане учитываются белорусы. Мы будем работать над тем, чтобы было реальное объединение насчет будущих шагов. Но если от меня ждут решений в конкретные сроки, то кто-то должен стоять рядом со мной и делить не только сцену, но и ответственность", - заявила она.

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