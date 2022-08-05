"Делали вид, что вместе". Как разделилась белорусская оппозиция

За два года с прошедших президентских выборов сначала в Беларуси, а потом и за рубежом представители белорусской оппозиции создали много политических структур. Все они своей главной целью называют создание демократической Беларуси, но для обычных белорусов не всегда понятно, кто чем занимается. Тем более, что часто их представители имеют разные взгляды и не всегда могут найти между собой общий язык.

Скоро оппозиционных структур может стать еще больше - 8-9 августа в Вильнюсе пройдет конференция "Новая Беларусь", где планируется подвести итоги сделанного за последние два года и скорректировать стратегию. Что из себя представляют сейчас различные структуры белорусской оппозиции - разбиралась DW.

Светлана Тихановская и ее офис: лидер нации или "королева Елизавета"?

Главной фигурой белорусской оппозиции остается Светлана Тихановская. Именно за нее белорусы голосовали на выборах в 2020 году, что дает ей уникальный мандат на представление граждан Беларуси.

Долгое время Тихановская отказывалась называть себя президентом или лидером нации. Лишь когда Россия начала войну против Украины, Тихановская объявила себя представителем белорусского народа и заявила о создании переходного кабинета как национального органа власти. Но спустя 5 месяцев никаких подробностей о кабинете нет - будет ли он вообще создан, неизвестно.

Первая встреча Ангелы Меркель со Светланой Тихановской, октябрь 2020 года

Деятельность Тихановской видна на международной арене. Она встречается с высокопоставленными западными политиками, и во многом именно благодаря ей тема Беларуси остается в мировой повестке. Тихановская занимается помощью уехавшим и репрессированным белорусам, договаривается о выделении средств на поддержку демократического движения. Впрочем, вокруг финансирования возникают скандалы - некоторые активисты жалуются, что процесс непрозрачный, а Светлана, в свою очередь говорит, что не ответственна за распределение средств.

Другие представители демсил долгое время признавали авторитет Тихановской и воздерживались от прямой критики. Однако сейчас давление на Светлану усилилось. Например, на Форуме демсил, который недавно прошел в Берлине, экс-бизнесмен Вадим Прокопьев предложил сделать из нее "королеву Елизавету", назначив рядом "премьера Черчилля". Кто им должен стать, оппозиционер не уточнил.

Чем сейчас занимается Координационный Совет оппозиции?

Изначально Координационный совет (КС) должен был стать главным органом белорусской оппозиции. 14 августа 2020 года Тихановская заявила о его создании и объявила, что его основная задача - мирный трансфер власти в стране и проведение переговоров с режимом. В состав Президиума КС вошли семь человек: нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, юрист Лилия Власова, председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, политик Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и экс-дипломат Павел Латушко.

Вошедшие в КС Максим Знак и Мария Колесникова осуждены на 10 и 11 лет соответственно

Членов президиума КС можно было часто видеть на массовых митингах в Беларуси, пока некоторых из них не посадили в тюрьму (Максим Знак и Мария Колесникова получили 10 и 11 лет тюрьмы соответственно), а других - не вынудили покинуть страну. Сейчас работа КС не так заметна, как деятельности других демсил, но публично орган почти всегда присоединяется к инициативам офиса Тихановской. Например, КС поддержал общую стратегию демсил на референдуме по Конституции в феврале 2022 года.

И хотя никакой работы по обеспечению транзита власти в теперешних условиях КС вести не может, Совет продолжает действовать. Как рассказали в пресс-службе, есть программы по вопросам культуры, бизнеса и т.д."Также работает "Движение большинства". Более 21000 человек пишут обращения депутатам, подписывают петиции, блокируют каналы пропаганды, помогают пожертвованиями и пр", - уверяют в КС.

НАУ Павла Латушко и скандал в оппозиции

Еще один яркий оппозиционер, экс-дипломат и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко сначала вошел в президиум КС, а затем решил создать свою структуру. Так в октябре 2020 года в Варшаве появилось Народное антикризисное управление (НАУ). Было заявлено, что его цели - обеспечение мирного завершения исполнения функций нелегитимным правительством и стабилизация системы управления страной после перехода власти к народу. В НАУ есть несколько представителей по разным вопросам, ожидается, что их полномочия прекратятся в день вступления в должность нового президента Беларуси.

Как рассказали DW в пресс-службе НАУ, сегодня структура осуществляет давление по трем направлениям: международная изоляция, санкционно-экономическое давление и привлечение Лукашенко и его чиновников к уголовной ответственности за преступления против белорусов и соучастие в войне в Украине. Кроме того, организация работает над созданием Национально-освободительного движения.

Павел Латушко и Светлана Тихановская публично почти всегда старались координировать свои действия. Так, НАУ поддержало стратегию на референдуме в феврале этого года, а сам Латушко во время новогоднего обращения Тихановской в 2022 году стоял рядом с ней.

Павел Латушко

Однако недавно Павел Латушко разразился решительной критикой в адрес офиса Тихановской. В интервью "Еврорадио" он заявил, что структуры "всегда были расколоты, но делали вид, что вместе". Он рассказал о многочисленных внутренних проблемах в коммуникации с офисом, который не приглашает Латушко на встречи с западными политиками.

Скандал дошел до того, что Латушко опубликовал в своем Facebook скрин сообщений от блогера Антона Мотолько, которого связывали с командой Тихановской, где тот оскорбительно отозвался о главе НАУ. Позже блогер сделал заявление, что не имеет отношения к офису Тихановской.

Валерий Цепкало и форум, где критикуют Тихановскую

Среди критиков Светланы Тихановской можно выделить экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, который хотел участвовать в выборах 2020 года, но не был зарегистрирован кандидатом. Страну оппозиционер покинул еще в июле 2020 года, после чего борьбу продолжила его жена Вероника в составе триединого штаба, но и ей накануне выборов пришлось уехать.

В августе 2020 года Цепкало объявил о создании в Киеве фонда "Беларусь Будущего" для помощи белорусам, которые оказались "жертвами преступного режима" (сейчас сайт фонда недоступен). Затем на протяжении долгого времени о деятельности политика было слышно мало, а в январе 2021 года Цепкало объявил о создании интернет-платформы "Белорусский демократический форум", где белорусы могли бы обсудить важные вопросы. Тогда его пресс-секретарь рассказал DW, что на платформе зарегистрировалось 700 пользователей.

Теперь же Белорусский демократический форум трансформировался в Форум демократических сил (сайт форума остался прежним с новым наполнением), который оппозиционер провел уже дважды - в Варшаве и Берлине. Любопытно, что ни Павел Латушко, ни Светлана Тихановская на форумах не присутствовали, а главной темой обсуждения там стала критика в адрес офиса Тихановской.

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