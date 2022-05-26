Без Тихановской и Латушко. Как в Берлине прошел форум демсил Беларуси

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Часть белорусской оппозиции во главе с Валерием и Вероникой Цепкало искала на форуме в Берлине новых лидеров и решила создать новую структуру. Прозвучала и критика в адрес Светланы Тихановской.
"Самая главная демократическая площадка Беларуси, приглашены все", - роликом с такими словами организаторы II Форума демократических сил, который проходил 11-12 июля в Берлине, открывали рабочие панели. Одним из главных организаторов выступил экс-руководитель Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало, который был представлен в программе и как кандидат в президенты Беларуси на выборах в 2020 году. Хотя правильнее было бы сказать - претендент, так как он не был официально зарегистрирован в качестве кандидата и в избирательной кампании не участвовал. Как и в акциях протестах - Цепкало покинул страну еще до выборов.
В ролике использовали кадры с массовых предвыборных митингов весны-лета 2020 года, однако ни одного - со Светланой Тихановской или Марией Колесниковой. Из известного белорусского трио на видео осталась лишь Вероника Цепкало, супруга Валерия, которая участвовала в кампании объединенных штабов.
Как прошел форум той части оппозиции, которую по его итогам уже можно называть и оппозицией к Тихановской, - в материале DW.
Форум начался исполнением гимна Украины и минутой молчания по погибшим в боях в Украине белорусам. Затем организаторы объявили сбор для ВСУ, в качестве лота выставив украинскую марку - ту самую, с русским кораблем. Как заметил модератор Анатолий Котов, форум - площадка открытая настолько, здесь "встречаются люди, которые не очень любят друг друга. Это демократия, надо учиться сидеть за одним столом, учиться разговаривать".
За этим столом, правда, не было первых лиц белорусской оппозиции - Светланы Тихановской, которую на Западе принимают как легитимного лидера, и Павла Латушко, руководителя Национального антикризисного управления (НАУ). Хотя на форум его организаторы приглашали всех.
Незадолго до форума Тихановская и Латушко провели встречу в Варшаве, продемонстрировали единство, анонсировали конгресс белорусов и создание национально-освободительного движения. Впрочем, Тихановская и без личного присутствия стала главной темой форума в Берлине.
Открылся он выступлением 85-летнего экс-спикера Верховного Совета (ВС) 13 созыва Семена Шарецкого, имя которого едва ли хорошо знакомо молодым белорусам, которые в 2020 году голосовали за Светлану Тихановскую. В 1999 году депутаты ВС, считавшие, что по конституции 1994 года срок президентских полномочий Александра Лукашенко уже истек, назначили Шарецкого, которого после референдума в ноябре 1996 года Лукашенко даже не включил в новый состав парламента, и.о. президента. Вскоре после этого Шарецкий уехал из Беларуси сначала в Литву, а потом и в США, где живет более 20 лет.
Именно Семена Шарецкого Котов назвал "наиболее легитимным лицом, которое имеет право представлять нашу страну как бывший ее руководитель". Речь транслировали в записи, из США. Тон выступления и высказывания Шарецкий оказались неожиданно резкими. Он заочно обратился к Светлане Тихановской с такими словами: "Пусть бы Ленин взглянул на реализацию его идеи: каждая кухарка будет управлять государством. По вашему виду вы ничем не озабочены, вы самодовольны. (...) Лидер, избранный белорусским народом - какая фальшь, как вас быстро занесло за два неполных года".
Экс-спикер также обвинил Тихановскую в том, что она не приняла присягу в качестве президента и призывала к "цветочным шествиям и дворовым посиделкам". Таким образом, по его выражению, "обезумевшим силовикам была оказана помощь по вычислению активной части оппозиции - а сейчас удивляемся, что у нас так много политзаключенных". "Не хочу вас обидеть, но вчера скромная домохозяйка - и в друг в центре мирового внимания. Голова пошла кругом", - заявил Шарецкий.
На его высказывания и обвинения в адрес Тихановской участники форума никак не отреагировали. Лишь Ольга Карач, руководитель Центра гражданских инициатив "Ваш дом", подняла женскую тему. Говоря о необходимости новой архитектуры безопасности в регионе, она заявила: "В нее должно быть включено и белорусское протестное движение, а в частности - белорусские женщины, которые, как никто, показали себя в протесте". "Я считаю, что опыт белорусских женщин, которые прошли через тюрьмы, пытки и преследования, не сломались и продолжают бороться, в этой ситуации крайне важен", - отметила Карач.
Сам Валерий Цепкало не стал произносить долгую приветственную речь, лишь поблагодарив собравшихся и сообщив, что представители немецких деловых кругов и фондов подойдут вечером - с утра не смогли. Представителей властей Германии в программе заявлено не было.
Далее организаторы форума показали в записи напутствие еще одного представителя так называемой "старой оппозиции" - Олега Алкаева, бывшего начальника СИЗО-1, автора книги "Расстрельная команда". Его речь сильно отличалась от сказанного Шарецким. "Прошу быть терпимее друг другу. Чтобы выяснять отношения, не стоит так далеко ехать. Делается это все в тишине, в других местах и желательно без публичности. Проявите достоинство", - добавил Алкаев.
Темы войны России в Украине и оккупации Беларуси стали основными в первый день работы форума. Его участники говорили об отношении украинцев к белорусам, о визовых проблемах, с которыми столкнулись белорусы, о депортации белорусских активистов из Украины. Звучали заявления о том, что "победа Украины невозможна без победы Беларуси", а "победа в Беларуси зависит от исхода войны в Украине".
Важный посыл пытались донести европейские участники: сейчас, по их словам, все взгляды направлены на Украину, Беларусь не забудут, но сегодня ее проблемы для Европы далеко не первоочередные. Не забывали ораторы и о проблемах эмигрировавших из страны - прозвучали идеи создать свой банк и даже криптобиржу, электронные паспорта, новые структуры, а также заниматься поиском новых лидеров. Но в середине второго дня снова всплыл вопрос лидерства в белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
"У офиса Светланы Тихановской есть мандат", - заявил экс-бизнесмен Вадим Прокопьев, который на форуме сначала объявил, что "попал в непонятную компанию", а затем, задав аудитории несколько вопросов, сделал вывод, что она "не такая уж ядовитая".
"Без наших западных партнеров нам точно не победить. Нужен и политический ресурс, и финансовый (…), - уточнил Прокопьев. - Какой бы уголок собственного пассионарного сопротивления режиму мы ни выстраивали, все придем в одну и ту же точку. И эта точка будет звучать так: кем вы приходитесь Светлане Тихановской? Это единственный вопрос, который следует обсуждать - не криптобиржу и не банки".
В качестве выхода Прокопьев предложил "сделать из Тихановской королеву Елизавету, у которой будет премьер Черчилль - руководитель военного кабинета", ведь "мы живем в военное время". Но предлагать кандидатуру на роль Черчилля не стал. Тем не менее выбирать на форуме решили не "премьера", а еще одну, новую структуру белорусской оппозиции: Национальный совет объединенных демократических сил. Также было решено учредить белорусское освободительное движение "как фронт физической борьбы с Лукашенко".
Комментируя итоги форума, политолог Павел Усов объясняет: то, что произошло в Берлине, - результат процесса деконсолидации белорусской оппозиции, который наметился в 2021 году. Тогда, по его словам, возникло несколько инициатив, которые пытались реализовывать собственную политику, пробиться в информационную повестку.
Ряд инициатив, например, призыв к массовой забастовке, не были успешными, и это, полагает политолог, привело к расколу и внутреннему напряжению в оппозиции: "Это показало внутреннюю сегментацию и демобилизацию электората, который был в какой-то степени сконцентрирован вокруг Светланы Тихановской". Усов говорит, что сейчас оппозиционные группы "пытаются в какой-то степени выжить, реализовать свои политические амбиции и переключить на себя внимание".
"Форум - попытка консолидировать те силы, которые считают, что они обделены присутствием в окружении Тихановской, и хотят перехватить повестку, создав какой-то новый политический субъект. Но вряд ли из этого что-то получится", - резюмировал политолог.
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