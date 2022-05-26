 Без Тихановской и Латушко. Как в Берлине прошел форум демсил Беларуси | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 12.07.2022

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Беларусь

Без Тихановской и Латушко. Как в Берлине прошел форум демсил Беларуси

Часть белорусской оппозиции во главе с Валерием и Вероникой Цепкало искала на форуме в Берлине новых лидеров и решила создать новую структуру. Прозвучала и критика в адрес Светланы Тихановской.

Валерий Цепкало

Валерий Цепкало

"Самая главная демократическая площадка Беларуси, приглашены все", - роликом с такими словами организаторы II Форума демократических сил, который проходил 11-12 июля в Берлине, открывали рабочие панели. Одним из главных организаторов выступил экс-руководитель Парка высоких технологий (ПВТ)  Валерий Цепкало, который был представлен в программе и как кандидат в президенты Беларуси на выборах в 2020 году. Хотя правильнее было бы сказать - претендент, так как он не был официально зарегистрирован в качестве кандидата и в избирательной кампании не участвовал. Как и в акциях протестах - Цепкало покинул страну еще до выборов.

В ролике использовали кадры с массовых предвыборных митингов весны-лета 2020 года, однако ни одного - со Светланой Тихановской или Марией Колесниковой. Из известного белорусского трио на видео осталась лишь Вероника Цепкало, супруга Валерия, которая участвовала в кампании объединенных штабов.

Как прошел форум той части оппозиции, которую по его итогам уже можно называть и оппозицией к Тихановской, - в материале DW.

Сначала - гимн Украины 

Форум начался исполнением гимна Украины и минутой молчания по погибшим в боях в Украине белорусам. Затем организаторы объявили сбор для ВСУ, в качестве лота выставив украинскую марку - ту самую, с русским кораблем. Как заметил модератор Анатолий Котов, форум - площадка открытая настолько, здесь "встречаются люди, которые не очень любят друг друга. Это демократия, надо учиться сидеть за одним столом, учиться разговаривать". 

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова на митинге (фото из архива)

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова на митинге (фото из архива)

За этим столом, правда, не было первых лиц белорусской оппозиции - Светланы Тихановской, которую на Западе принимают как легитимного лидера, и Павла Латушко, руководителя Национального антикризисного управления (НАУ). Хотя на форум его организаторы приглашали всех. 

Незадолго до форума Тихановская и Латушко провели встречу в Варшаве, продемонстрировали единство, анонсировали конгресс белорусов и создание национально-освободительного движения. Впрочем, Тихановская и без личного присутствия стала главной темой форума в Берлине.

"Вчера скромная домохозяйка..."

Открылся он выступлением 85-летнего экс-спикера Верховного Совета (ВС) 13 созыва Семена Шарецкого, имя которого едва ли хорошо знакомо молодым белорусам, которые в 2020 году голосовали за Светлану Тихановскую. В 1999 году депутаты ВС, считавшие, что по конституции 1994 года срок президентских полномочий Александра Лукашенко уже истек, назначили Шарецкого, которого после референдума в ноябре 1996 года Лукашенко даже не включил в новый состав парламента, и.о. президента. Вскоре после этого Шарецкий уехал из Беларуси сначала в Литву, а потом и в США, где живет более 20 лет.

Именно Семена Шарецкого Котов назвал "наиболее легитимным лицом, которое имеет право представлять нашу страну как бывший ее руководитель". Речь транслировали в записи, из США. Тон выступления и высказывания Шарецкий оказались неожиданно резкими. Он заочно обратился к Светлане Тихановской с такими словами: "Пусть бы Ленин взглянул на реализацию его идеи: каждая кухарка будет управлять государством. По вашему виду вы ничем не озабочены, вы самодовольны. (...) Лидер, избранный белорусским народом - какая фальшь, как вас быстро занесло за два неполных года".

Экс-спикер также обвинил Тихановскую в том, что она не приняла присягу в качестве президента и призывала к "цветочным шествиям и дворовым посиделкам". Таким образом, по его выражению, "обезумевшим силовикам была оказана помощь по вычислению активной части оппозиции - а сейчас удивляемся, что у нас так много политзаключенных". "Не хочу вас обидеть, но вчера скромная домохозяйка - и в друг в центре мирового внимания. Голова пошла кругом", - заявил Шарецкий. 

"Проявите достоинство"

На его высказывания и обвинения в адрес Тихановской участники форума никак не отреагировали. Лишь Ольга Карач, руководитель Центра гражданских инициатив "Ваш дом", подняла женскую тему. Говоря о необходимости новой архитектуры безопасности в регионе, она заявила: "В нее должно быть включено и белорусское протестное движение, а в частности - белорусские женщины, которые, как никто, показали себя в протесте". "Я считаю, что опыт белорусских женщин, которые прошли через тюрьмы, пытки и преследования, не сломались и продолжают бороться, в этой ситуации крайне важен", - отметила Карач.

Сам Валерий Цепкало не стал произносить долгую приветственную речь, лишь поблагодарив собравшихся и сообщив, что представители немецких деловых кругов и фондов подойдут вечером - с утра не смогли. Представителей властей Германии в программе заявлено не было.

Далее организаторы форума показали в записи напутствие еще одного представителя так называемой "старой оппозиции" - Олега Алкаева, бывшего начальника СИЗО-1, автора книги "Расстрельная команда". Его речь сильно отличалась от сказанного Шарецким. "Прошу быть терпимее друг другу. Чтобы выяснять отношения, не стоит так далеко ехать. Делается это все в тишине, в других местах и желательно без публичности. Проявите достоинство", - добавил Алкаев.

"Победа Беларуси зависит от победы Украины"

Темы войны России в Украине и оккупации Беларуси стали основными в первый день работы форума. Его участники говорили об отношении украинцев к белорусам, о визовых проблемах, с которыми столкнулись белорусы, о депортации белорусских активистов из Украины. Звучали заявления о том, что "победа Украины невозможна без победы Беларуси", а "победа в Беларуси зависит от исхода войны в Украине". 

Важный посыл пытались донести европейские участники: сейчас, по их словам, все взгляды направлены на Украину, Беларусь не забудут, но сегодня ее проблемы для Европы далеко не первоочередные. Не забывали ораторы и о проблемах эмигрировавших из страны - прозвучали идеи создать свой банк и даже криптобиржу, электронные паспорта, новые структуры, а также заниматься поиском новых лидеров. Но в середине второго дня снова всплыл вопрос лидерства в белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

"Кем вы приходитесь Светлане Тихановской?"

"У офиса Светланы Тихановской есть мандат", - заявил экс-бизнесмен Вадим Прокопьев, который на форуме сначала объявил, что "попал в непонятную компанию", а затем, задав аудитории несколько вопросов, сделал вывод, что она "не такая уж ядовитая".

Вадим Прокопьев

Вадим Прокопьев

"Без наших западных партнеров нам точно не победить. Нужен и политический ресурс, и финансовый (…), - уточнил Прокопьев. - Какой бы уголок собственного пассионарного сопротивления режиму мы ни выстраивали, все придем в одну и ту же точку. И эта точка будет звучать так: кем вы приходитесь Светлане Тихановской? Это единственный вопрос, который следует обсуждать - не криптобиржу и не банки". 

В качестве выхода Прокопьев предложил "сделать из Тихановской королеву Елизавету, у которой будет премьер Черчилль - руководитель военного кабинета", ведь "мы живем в военное время". Но предлагать кандидатуру на роль Черчилля не стал. Тем не менее выбирать на форуме решили не "премьера", а еще одну, новую структуру белорусской оппозиции: Национальный совет объединенных демократических сил. Также было решено учредить белорусское освободительное движение "как фронт физической борьбы с Лукашенко". 

"Вряд ли что-то из этого получится"

Комментируя итоги форума, политолог Павел Усов объясняет: то, что произошло в Берлине, - результат процесса деконсолидации белорусской оппозиции, который наметился в 2021 году. Тогда, по его словам, возникло несколько инициатив, которые пытались реализовывать собственную политику, пробиться в информационную повестку.

Павел Усов

Павел Усов

Ряд инициатив, например, призыв к массовой забастовке, не были успешными, и это, полагает политолог, привело к расколу и внутреннему напряжению в оппозиции: "Это показало внутреннюю сегментацию и демобилизацию электората, который был в какой-то степени сконцентрирован вокруг Светланы Тихановской". Усов говорит, что сейчас оппозиционные группы "пытаются в какой-то степени выжить, реализовать свои политические амбиции и переключить на себя внимание".

 "Форум - попытка консолидировать те силы, которые считают, что они обделены присутствием в окружении Тихановской, и хотят перехватить повестку, создав какой-то новый политический субъект. Но вряд ли из этого что-то получится", - резюмировал политолог.

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    Автор: Янина Мороз


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