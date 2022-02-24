 ″Судьба Беларуси решается в Украине″. Зачем экс-бизнесмен Вадим Прокопьев поехал на войну | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 05.03.2022

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Беларусь

"Судьба Беларуси решается в Украине". Зачем экс-бизнесмен Вадим Прокопьев поехал на войну

Бывший бизнесмен и общественный деятель Вадим Прокопьев в интервью для DW рассказал, зачем отправился на войну в Украину, и как этот конфликт повлияет на ситуацию в Беларуси.

Бывший бизнесмен, общественный деятель и блогер из Беларуси Вадим Прокопьев

Бывший бизнесмен, общественный деятель и блогер из Беларуси Вадим Прокопьев в конце февраля уехал в Украину

Нападение России на Украину и участие белорусских властей в этом конфликте вдохновило некоторых белорусов присоединиться к рядам украинской армии. Один из них - бывший бизнесмен, общественный деятель и блогер Вадим Прокопьев. 28 февраля на своем Youtube-канале он опубликовал видео, в котором рассказал, что он уже в Украине и вместе с другими белорусскими готов воевать за эту страну и за Беларусь.

DW поговорила с Вадимом Прокопьевым, который уже находится в Киеве, об участии белорусов в российско-украинском конфликте и о том, почему исход этой войны так важен для Беларуси.

Около 200 белорусов воюют в теробороне, более 4000 - в тылу

До президентской кампании 2020 года и начала протестов в Беларуси Вадим Прокопьев был успешным белорусским бизнесменом и занимался ресторанным делом. Широкую известность среди белорусов он получил в июле 2020 года, когда уехал из страны и стал записывать видеоролики с жесткой критикой политики Александра Лукашенко.

Вадим Прокопьев в звукозаписывающей студии

Прокопьев ведет успешный Youtube-блог "Радио Гаага"

Он автор довольно популярной фразы о том, что в день ухода Лукашенко "в стране закончится шампанское". На протяжении последних полутора лет Прокопьев ведет блог на Youtube под названием "Радио Гаага".

Отвечая на вопрос DW, зачем он решил поехать на войну в Украину, Прокопьев говорит, что это очевидно: "Будущее Беларуси, свобода Беларуси сейчас решается на украинской войне". Сейчас в Украине у него две главные цели - помочь украинцам победить любым способом, а также сформировать военизированную структуру на будущее, которая потом принесет победу белорусам.

Белорусов на передовой, по его словам, в Украине сейчас более двухсот человек, они воюют в разных подразделениях. Их легальное участие в войне возможно только через присоединение к существующим воинским подразделениям, в основном к территориальной обороне.

Кроме того, по словам Прокопьева, более 4 тысяч белорусов сейчас работают в украинском тылу: "Среди них есть доктора, волонтеры, которые распределяют гуманитарную помощь. Это замечательные белорусы, которых мы пытаемся координировать, они защищают нашу репутацию не меньше, чем те, что на передовой".

Сам Вадим Прокопьев в военных действиях пока не участвует и называет себя "тыловой крысой". "Я воюю пока с помощью информации, разведки, с помощью айфона и своих связей. Судя по всему, что-то у меня получается: пока вторжения со стороны Беларуси, полномасштабной наземной операции не случилось", - говорит он. Кроме того, Прокопьев надеется, что у него получится сформировать белорусскую добровольческую бригаду как резерв для ВСУ.

"Белорусы должны помогать Украине любыми способами"

С начала конфликта украинские власти не раз заявляли об обстрелах Украины с территории Беларуси. По данным Пентагона, с белорусской стороны было произведено не менее 70 пусков. Впрочем, ни у западных стран, ни у самой Украины пока нет доказательств, что белорусские военнослужащие непосредственно принимают участие в войне. 

Такое положение дел, безусловно, сказывается на отношении украинцев к белорусам, которых воспринимают как соучастников агрессии, хотя люди в Беларуси и выходили на митинги против войны. Но, по словам Прокопьева, украинцы сейчас ждут от белорусов не антивоенных лозунгов, а вполне конкретных решительных действий.

"От присоединения белорусских добровольцев весь имидж белорусов не поправить. Долг каждого свободного белоруса сейчас - помочь Украине любым способом, которым он может. Шанс превратиться в украинского врага резко увеличивается в случае начала наземной операции с белорусской стороны", - считает Вадим Прокопьев.

Реабилитироваться в глазах украинцев в таком случае, как говорит экс-бизнесмен, белорусы смогут только если "откроют второй фронт, свергнут Лукашенко и покаются перед украинцами за то, что не сделали это раньше".

Кроме того, в своих видео, которые Вадим Прокопьев записывает из Украины, он часто обращается к белорусским военнослужащим с призывом не воевать против украинцев, сложить оружие в случае получения приказа о наземной операции и перейти на другую сторону. "Думаю, наши военные внимательно смотрят за новостями. Это не спецоперация, это отечественная война Украины. Украинцы воюют очень умело, они защищают свою землю, моральных дух на запредельной высоте. Поэтому наши военные должны принять правильное решение", - говорит Прокопьев в интервью DW.

Исход войны в Украине может повлиять на политическую ситуацию в Беларуси

На вопрос DW о том, стоило ли белорусам вообще брать оружие в руки в этом конфликте, Прокопьев категорично заявляет, что граждане Беларуси не могут и не должны остаться нейтральными, и еще раз повторяет свой тезис о том, что судьба Беларуси решается в Украине: "Не существует никакого способа забрать власть у Лукашенко, кроме как силой. Но эту силу нужно накопить, гражданскую и военную".

В целом Вадим Прокопьев считает, что Украина выйдет победителем из этой войны. "Украинцы не сдадутся. Не существует сценария, при котором Украина проиграет, потому что она ведет справедливую отечественную войну", - считает белорусский доброволец в Украине. Затем, по его словам, изменения могут затронуть весь регион, в частности и политическую ситуацию в Беларуси.

"Мир очень изменится, система международной безопасности и экономические процессы сильно поменяются. И я не думаю, что режим Путина удержится у власти. Военное положение приведет к падению преступной группировки в Кремле, а в гуще этих процессов находится и наша белорусская победа: Лукашенко лишится главного союзника, а белорусский народ получит свободу в последнем бою", - прогнозирует Вадим Прокопьев.

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    Автор: Николай Пермяков


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