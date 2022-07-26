"Будем разговаривать открыто": "Новая Беларусь" - шанс для оппозиции?

Белорусская оппозиция готовится к большой конференции под названием "Новая Беларусь", которая должна состояться в годовщину начала протестов в Беларуси - 8-9 августа в Вильнюсе. На нее в оппозиционных кругах возлагают много надежд - на конференции должны собраться все представители демократического движения и, как минимум, обозначить будущую стратегию действий.

Впрочем с самого начала подготовки мероприятия его сопровождают скандалы и довольно негативный информационный фон - в последнее время значительно усилилась критика в адрес Офиса Светланы Тихановской, который выступает основным организатором конференции. Что будут обсуждать на главном мероприятии белорусских демсил и какой шанс, что оппозиционеры смогут принять важные решения, не разругавшись?

Анонс на фоне резкой критики в адрес Тихановской

О том, что Конгресс белорусов (первоначально мероприятие называли так) пройдет 8-9 августа Светлана Тихановская сообщила в середине июля, отвечая на резкую критику, которая прозвучала в адрес ее офиса на II Форуме демократических сил, организованном экс-главой ПВТ Валерием Цепкало. Но саму идею конгресса глава НАУ Павел Латушко с Тихановской обсуждали еще в начале июля.

После анонса офис начал подготовку к мероприятию и стал рассылать персональные приглашения политическим активистам, представителям гражданского общества, экспертам и журналистам (приглашение получила и корреспондент DW. - Ред.). Но такой расклад устроил не всех, ведь первоначально предполагалось, что делегаты на конгрессе будут голосовать за важные решения - а для этого они должны быть демократически избраны, а не просто приглашены.

Наряду с Цепкало, который продолжает критиковать Тихановскую, хотя и принял приглашение на мероприятие, на этом этапе с замечаниями выступил Павел Латушко. Он выдвинул свои принципы, по которым должен проходить конгресс: не менее 1000 делегатов должны быть избраны, повестка конгресса определена путем рейтингового голосования, а решения приниматься большинством. Среди тем, которые надо обсудить, Латушко выделил создание национально-освободительного движения и формирование национального органа власти Беларуси (об этом Тихановская объявила 24 февраля, но никаких подробностей не было. - Ред.).

Что предлагается обсудить на "Новой Беларуси"?

В итоге 22 июля Светлана Тихановская в своих соцсетях пригласила всех желающих зарегистрироваться на мероприятие. По ее словам, оно организовывается совместно с Координационным Советом, инициативой BYPOL, НАУ, гражданскими инициативами, бизнесменами и экспертами. "Мы будем разговаривать друг с другом открыто, показывать результаты работы, говорить про реальные планы", - заявила Тихановская. Любопытно, что теперь съезд оппозиционеров стал называться "Конференция Новая Беларусь" - почему произошло переименование, офис не объяснил.

Оргкомитет конференции опубликовал программу мероприятия. В первый день участникам предлагается обсудить, какими должны быть стратегические приоритеты деятельности, каким должен быть транзитный период, как спасти страну от экономического кризиса и как реорганизовать демсилы. А во второй день оппозиционеры должны обсудить частный бизнес, цифровую политику и гражданское общество. Как видно, места для голосования за новую стратегию, за альтернативный кабинет или другие важные решенияв программе нет.

Впрочем, и относительно программы белорусская общественность не смогла удержаться от критики. Некоторых возмутило, что на презентацию итогов демократического движения за два года в программе отведено только 5 минут (так было в первом варианте программы, сейчас - 10 минут. - Ред.), а также большое количество кофе-пауз.

Главное ожидание - чтобы оппозиция не поругалась

Оценивая перспективы конференции, аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнькин с самого начала отмечает, что само проведение конференции было вынужденным: "Призывы провести нечто подобное были и раньше, но только после форума Цепкало и медийной атаки со всех флангов офис анонсировал конференцию". А на вопрос о том, чего вообще ждать от мероприятия, он иронично отмечает, что не ждет ничего, "кроме очередной порции новостей о спорах среди оппозиции".

"На конференции будут разные структуры и персоны, и исходя из того, что они сейчас публично говорят, их позиции сильно отличаются. Какие-то из критиков смогут найти общий язык с офисом, но большинство стоят слишком на разных позициях, чтобы в ходе одной встречи их уладить". Поэтому, как говорит Слюнькин, главное ожидание от конференции заключается в том, чтобы демсилы смогли спокойно поговорить, найти взаимопонимание и форму уважительного общения друг с другом.

Ожидать судьбоносных решений на конференции не стоит?

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич, в свою очередь, оценивает идею конференции в целом положительно. "Программа минимум для такой конференции - обозначение позиций разных политических сил. Нужно, чтобы была дана аргументация этих позиций, обозначены перспективы по сближению и выработаны общие подходы к тому, как реагировать на происходящее в стране и регионе. Ожидать судьбоносных решений на форуме не стоит, но при хорошем стечении обстоятельств это может быть первым шагом к консолидации демсил", - считает Казакевич.

В качестве аргумента тезису, что никаких важных решений на конференции принято не будет, оба эксперта обращают внимание на ситуацию с переименованием мероприятия из конгресса в конференцию. По их мнению, это свидетельствует о том, что формат конференции - это диалог, ведь для принятия важных решений или голосования нужна демократическая процедура избрания делегатов.

Рассуждая о том, будет ли на конференции обсуждаться создание альтернативного органа власти, Казакевич не исключает, что общие рамочные договоренности могут быть достигнуты: "Но не более. Кадровые решения будут преждевременными, учитывая, что само обозначение позиций разными группами еще не завершено. Мы слышим много критики, но мало конкретных предложений, чтобы оценить, какой потенциал имеют те силы, которые занимают критическую позицию к офису".

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