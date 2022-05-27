Команда Тихановской в Киеве: Сейчас мы единственное представительство РБ в Украине

Официальное посольство Беларуси покинуло Киев в первые дни войны. И его возвращение в Украину будет проблематичным, считает Валерий Ковалевский, глава кабинета представителей Светланы Тихановской. Сейчас он находится в Киеве, где недавно открылось представительство офиса Тихановской. DW поговорила с ним о том, сколько белорусов остается в Украине, чем представительство будет им помогать, каким образом демсилы планируют решить вопрос с документами уехавших белорусов и когда Тихановская встретится с президентом Зеленским.

Чем офис помогает белорусским добровольцам

DW: Какова главная цель представительства офиса Светланы Тихановской в Киеве?

Валерий Ковалевский: Самое важное для нас - установить постоянный диалог, рассказывать о ситуации в нашей стране, говорить о том, что репрессии продолжаются, и подчеркивать, что Лукашенко не Беларусь и за его участием в войне против Украины не стоит белорусский народ. Белорусы продолжают сопротивляться режиму, настаивать на демократических изменениях в стране. Самым перспективным, но и самым сложным направлением станет обсуждение того, как может выглядеть послевоенное устройство белорусско-украинских отношений, а также международная безопасность в нашем регионе.

- Каким образом вы поддерживаете воюющих на стороне Украины белорусских добровольцев?

- Дважды мы привозили гуманитарную помощь, поставляли автотехнику, медицинские препараты, продукты питания. Офис Светланы Тихановской не единственный в этом деле. Белорусская диаспора, фонды солидарности собирают средства на поддержку наших добровольцев. В то же время мы поддерживаем волонтеров, которые помогают украинцам и тем, кто был вынужден уехать из страны.

- Помимо волонтеров, какими еще ресурсами располагает офис Тихановской? Где вы находите финансирование?

- В данном случае мы обращаемся с предложениями о партнерстве к конкретным правительствам. Одним из таких примеров успешного взаимодействия стал немецкий МИД. Светлана Тихановская, встречаясь с министром иностранных дел Анналеной Бербок, предложила выделить мобильный госпиталь для использования белорусскими медиками в Украине. И министр поддержала это предложение. Такой госпиталь уже передан белорусским медикам, чтобы обслуживать людей, которые пострадали в результате военных действий на территории Украины.

Такие партнерские отношения мы стараемся устанавливать с разными странами. Светлана Тихановская не имеет возможности формировать собственный бюджет из налогов, как это делают обычные правительства. Поэтому мы проявляем креативный подход, чтобы найти ресурсы и объединить усилия.

Что будет с замороженными счетами белорусов в Украине

- Сейчас посольство Беларуси в Украине не работает. Есть ли у вас возможность помогать и поддерживать тех белорусов, которые остались в Украине?

- Действительно, на сегодня представительство Светланы Тихановской - единственное официальное представительство Беларуси в Украине. Посольство Лукашенко выехало из Киева сразу после начала войны, дипломатов здесь нет. И их возвращение будет проблематичным, здесь им будут не рады как представителям государства-агрессора.

Что касается белорусов, то проблемы есть. В первые дни войны мы видели всплеск антибелорусских настроений, в отношении белорусов были приняты дискриминационные меры, в частности, были заморожены счета всех граждан Беларуси, которые жили в Украине. Сейчас мы стараемся эту проблему разрешить.

После начала войны многие белорусы выехали из Украины, до этого они приезжали сюда как политические беженцы. Те, кто бежал от репрессий, обнаружили, что у них нет государства и системы, на которую можно положиться в решении базовых вопросов. Это касается и легализации, и доступа к документам - всего того, что делает жизнь человека нормальной, упорядоченной, спокойной. В таких условиях белорусы обращаются в офис Светланы Тихановской как к легальному представителю белорусского народа. Для нас это не простая задача, мы не совсем готовы к этому, но ни одной такой просьбы не отклоняем, стараемся помочь каждому и будем продолжать это делать.

Как планируют решать вопросы с паспортами белорусов за рубежом

- Каким образом вам удается урегулировать вопросы, которые касаются документов?

- На данный момент мы не можем выдавать паспорта белорусам или другие официальные документы. Но в то же время работаем с государствами. Например, в Польше была организована специальная рабочая группа при МВД, в которую вошли представителя офиса Светланы Тихановской, гражданских инициатив Беларуси, чтобы выработать специальное законодательство, которое защищало бы интересы белорусов. Такие рабочие группы и представительства появляются в других странах. Мы работаем с Чехией, Эстонией, в Литве это постоянная тема для обсуждения. Также ведем переговоры с Европейской комиссией, чтобы создать рабочую группу по мобильности белорусов в ЕС. То есть пытаемся организовать институциональные формы для решения проблем, которые стоят перед белорусами.

Светлана Тихановская в Европарламенте

- Эту же работу вы собираетесь продолжить теперь в Киеве?

- Конечно. Нам важно поддержать белорусов, которые остались в Украине или хотят вернуться сюда, чтобы их пребывание было полностью законным, чтобы люди получили возможности для трудоустройства, медицинского обслуживания, образования. Над этим нужно более плотно работать с украинскими властями. Да, сейчас для этого сложные условия, эти вопросы не являются приоритетом (для Украины - Ред.). Но нам важно решать вопросы, которые встают перед белорусами. Это касается и банковских счетов. Находим возможности если не политического решения этой проблемы, то хотя бы в ручной режиме помогаем снимать ограничения в отношении конкретных белорусов или на юридических лиц.

Когда Тихановская встретится с Зеленским

- По вашим оценкам, сколько белорусов сейчас находится на территории Украины?

- Сложно назвать точное число. По разным данным, количество белорусов, которые находились в Украине перед войной, составляло примерно 50 тысяч человек. Многие из них уехали, но многие и остались.

- "Когда же Светлана Тихановская встретиться с Владимиром Зеленским?" - этот вопрос часто задают офису. Вы занимаетесь организацией или подготовкой такой встречи? Насколько она реальна и почему до сих пор была невозможна?

- С нашей стороны мы всегда готовы к этой встрече. Такие предложения направлялись в офис президента Украины достаточно давно, еще до войны. По разным причинам этого не произошло, на что мы смотрим как на объективную реальность. Понимаем факторы, которые оценивает украинская сторона. Уверены, что в нужное время, когда это будет соответствовать интересам обеих сторон, встреча обязательно произойдет.

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