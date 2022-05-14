 Как Беларусь будет отвечать за участие в войне в Украине? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 16.05.2022

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Беларусь

Как Беларусь будет отвечать за участие в войне в Украине?

Каков юридический статус Беларуси в войне России против Украины, и какие последствия возможны для страны и белорусов - репарации, международные процессы, личная уголовная ответственность Лукашенко?

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С самого начала войны России против Украины Беларусь называют со-агрессором. За пособничество в конфликте, а именно за предоставление своей территории российским войскам для нападения на Украину, против официального Минска были введены беспрецедентно жесткие западные санкции.

В то же время в недавнем докладе ОБСЕ утверждается, что Беларусь не является участницей этого международного вооруженного конфликта, "пока сама не совершает актов насилия или иных действий, которые являлись бы прямым участием в боевых действиях". Каков юридический статус Беларуси в этой войне, и с какими последствиями может столкнуться страна?

Беларусь - агрессор, но не участница войны в Украине

Рассуждая о статусе Беларуси в конфликте России и Украины, политолог, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысински однозначно называет страну агрессором: "Согласно международному праву, Беларусь является со-агрессором, потому что добровольно предоставила свою территорию для российских вооруженных сил, чтобы те совершали акты агрессии против Украины. Благодаря этой поддержке российские войска за 2 дня подошли к Киеву, взяли Чернобыль и другие города на севере Украины".

Также, по словам Клысинского, надо учитывать, что с Беларусь предоставляла свою инфраструктуру российской армии - с белорусской территории летели ракеты в сторону Украины, в нападении была задействована белорусская железная дорога, медицинская инфраструктура и, вполне возможно, топливо с Мозырского НПЗ, хотя публично об этом говорилось немного. "Поэтому Беларусь вполне можно называть агрессором", - считает политолог.

Предоставление своей территории для осуществления нападения одного государства на другое четко квалифицирует как агрессию резолюция Генеральной ассамблеи ООН "Определение агрессии" от 1974 года. Впрочем, это не единственный документ, нормы которого нарушила Беларусь своими действиями, говорит белорусский юрист-международник, эксперт Белорусского Хельсинского комитета Катерина Дейкало.

"Предоставив свою территорию для нападения, Беларусь нарушила ряд своих обязательств в отношении Украины, в частности, принцип неприменения силы или угрозы силой. Кроме того, у стран был заключен "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве", который исключает возможность агрессии. И в целом агрессия Беларуси признана международным сообществом", - отмечает юрист.

Касательно заявления ОБСЕ, Дейкало объясняет, что здесь нет ошибки или противоречия, поскольку нужно разделять право, нарушенное до начала конфликта, и право, которое регулирует сам вооруженный конфликт. "Участник конфликта - это тот, кто принимает участие в боевых действиях, и в нашем случае их только двое - Россия и Украина. Кроме того, в своем докладе ОБСЕ указывает, что Беларусь, предоставляя территорию, не является участницей конфликта, точно так же, как и страны НАТО не участвуют в войне, хотя передают оружие Украине", - поясняет юрист-международник.

После войны Беларусь будет вынуждена выплачивать компенсации

Из признания Беларуси агрессором - хотя и не активным участником войны - следует, что рано или поздно страна столкнется с ответственностью, говорят эксперты. "Если Украина призовет Беларусь к ответу, то ей, как государству, придется отвечать за содеянное. Это зависит от многих факторов - будет ли требовать Украина ответственности Беларуси, удастся ли это решить дипломатическим путем или придется идти в суд, будет ли это требование к теперешнему правительству или к новому. Но в любом случае, Украина имеет и будет иметь право призвать Беларусь к ответственности", - говорит Катерина Дейкало.

Александр Лукашенко

Александру Лукашенко, втянувшему Беларусь в войну против Украины, не удастся избежать ответственности за содеянное, считают эксперты

Касательно формы ответственности, в данном случае, как говорит юрист, речь идет о компенсации: "Ее объем будет рассчитываться сторонами или судом, но ровно за то, что Беларусь совершила - то есть за предоставление территории для агрессии".

Политолог Клысински считает, что речь может идти только о совместных с Россией репарациях или компенсации: "Беларусь сама по себе этого делать не будет, а Россия, очевидно, начнет что-то выплачивать только после Путина. Пока военные репарации от России возможны путем заморозки национальных резервов РФ и передачи их украинской стороне. В случае Беларуси надо будет учитывать, что ее военные не участвовали в войне напрямую, нужно будет выработать алгоритм, но сейчас это теоретический вопрос".

Вместе с тем, часто можно услышать аргумент, что Беларусь не может отвечать за пособничество в войне в Украине, ведь ее правительство не признается нелегитимным. Однако юрист Дейкало подчеркивает, что из-за нелегитимности Александра Лукашенко никто не международной арене не отменял признание Беларуси - государство остается субъектом международного права.

"Для целей ответственности государству присваиваются действия его должностных лиц и органов, даже если эти лица превышают полномочия или неправомерно пришли к власти. Однако во время рассмотрения вопроса о компенсации Украина не может не учитывать политический кризис внутри Беларуси", - говорит он.

Беларусь несет если не юридическую, то политическую ответственность за Бучу

Еще один важный вопрос в контексте белорусского соучастия в агрессии - это ответственность за военные преступления, например, за зверства российской армии в Буче. Катерина Дейкало говорит, что в целом государство не может отвечать за военные преступления, если оно не является участником военного конфликта. "Наш кусок ответственности - это соучастие в агрессии, нарушение принципа неприменения силы или угрозы силой. Хотя это не исключает личной ответственности высших должностных лиц Беларуси, если их вина за эти деяния будет доказана", - уточняет она.

В свою очередь Камиль Клысински считает, что Беларусь в любом случае несет ответственность за военные преступления, но если не юридическую, то политическую и человеческую: "Как я уже говорил, если бы Беларусь не предоставила свою территорию, русским не удалось бы так быстро дойти до окрестностей Киева и оккупировать их".

Что касается личной уголовной ответственности, то, как говорит польский политолог, никто не будет привлекать к ответственности простых белорусов, все равно отвечать придется нелегитимному Лукашенко. О теоретической возможности суда над белорусскими чиновниками за преступление агрессии говорит и Дейкало, однако оговаривается, что есть нюансы с признанием юрисдикции международных институций, которые судят за международные преступления.

"Простые белорусы не несут личной ответственности за агрессию, но если зайдет вопрос о выплате компенсаций, то, очевидно, государство будет брать деньги из бюджета, то есть косвенно это отразится и на них. Конечно, белорусы не виноваты в том, что происходит, но определенная ответственность должна ощущаться. Потому что, если мы не будем чувствовать ответственность за какое-то свое бездействие или многолетнее принятие ситуации, то мы не сможем построить ничего качественного и нового", - считает Дейкало.

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    Автор: Николай Пермяков


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