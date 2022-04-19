 Переговоры между Украиной и Россией: при чем здесь Беларусь? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 20.04.2022

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Беларусь

Переговоры между Украиной и Россией: при чем здесь Беларусь?

Из Минска все чаще звучат заявления о желании участвовать в переговорах между Украиной и Россией. Зачем это нужно Лукашенко, и в качестве кого он может на них присутствовать?

Стол переговоров: флаги России, Беларуси и Украины

В последнее время от белорусских властей все чаще стали звучать заявления о том, что в украино-российских переговорах должна принимать участие и Беларусь, которая в этой войне поддерживает Россию и предоставила свою территорию для нападения на Украину. И хотя Александр Лукашенко отрицает непосредственное участие страны в конфликте, недавно он заявил, что "никаких сепаратных договоров за спиной Беларуси быть не может".

Кроме того, глава МИД РБ Владимир Макей высказал мнение, что Лукашенко должен участвовать в заключительных раундах переговоров между Россией и Украиной, чтобы обсудить гарантии безопасности для Беларуси. DW разбирается, для чего Лукашенко понадобилось участвовать в переговорах между Киевом и Москвой.

Лукашенко хочет вернуть себе субъектность и легитимность

Белорусские аналитики убеждены, что основная цель участия Беларуси в переговорах между Киевом и Москвой - демонстрация международной субъектности. "И хотя в первое время Беларусь пыталась выступать как площадка для переговоров, со временем власти страны стали рассматриваться исключительно в качестве подчиненного России субъекта, с которым нет смысла разговаривать. Теперь властям хочется вернуться в повестку, показать, что они что-то значат, и без них такие договоренности не будут иметь устойчивый характер", - считает директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.

Валерий Ковалевский

Валерий Ковалевский

Глава кабинета Светланы Тихановской Валерий Ковалевский также говорит о вопросе легитимности Лукашенко. "Поскольку сами переговоры - это высокий уровень, то попасть туда означает гарантию международного признания, гарантию того, что можно сидеть за столом с серьезными важными людьми и обсуждать самую горячую повестку дня", - отмечает он.

Беларусь хочет обсудить снятие санкций и восстановить отношения с Украиной

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и экс-дипломат Павел Слюнькин говорит, что еще одна причина, по которой Беларусь хочет участвовать в переговорах, - это санкции, которые ввели против страны за содействие российской агрессии в Украине.

"Сейчас все внимание приковано к России и Украине, к войне и экономическим эффектам, которые она имеет в виде в том числе санкций. Беларусь воспринимают как зависимый субъект, с которым нет смысла разговаривать, - поясняет эксперт. - Оказаться за столом переговоров - это гарантия того, что с Лукашенко будут говорить на равных, а уже там можно будет отстаивать свои интересы - личные и национальные, говорить о снятии санкций".

Andrey Kazakevich, belorussischer Politologe, Leiter des Instituts Politische Sphäre

Еще один интерес Беларуси заключается в восстановлении сотрудничества с Украиной, считает директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. "Украина долгое время являлась важным партнером Беларуси в плане экономического сотрудничества и в других сферах тоже - от образования до науки и культуры. Поэтому здесь есть дополнительный прагматичный фактор: властям Беларуси важно, каким образом разрешится этот кризис еще и потому, что это может серьезно повлиять на сотрудничество со страной", - отмечает политолог.

Беларусь на переговорах: жертва, агрессор, миротворец?

Вместе с тем абсолютно не ясно, в каком статусе Беларусь собирается участвовать в украино-российских переговорах. Этим вопросом на своей странице в Facebook задался посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, который заявил, что у него была встреча в МИД Беларуси, на которой ему "не смогли объяснить" инициативу об участии Беларуси в переговорах. "Ведь речь идет об украино-российских переговорах? Так в каком качестве Беларусь хочет брать участие в них: жертвы, агрессора, миротворца, посредника?" - написал посол.

Павел Слюнькин говорит, что Лукашенко сейчас может и сам не понимать свою роль в переговорах: "Сейчас его задача - приткнуться за этот стол, не важно, в каком статусе - просто добиться лично своего присутствия, чтобы потом отстаивать свои интересы". Однако остается вопрос, насколько Запад вообще готов будет признать Лукашенко как легитимного представителя Беларуси, ведь с 2020 года его таковым не считают, отмечает Слюнькин.

Павел Слюнькин

Павел Слюнькин

"Мне кажется, вся тема даже теоретически не выгорит - против этого будут западные страны, да и украинцы, судя по их заявлениям, относятся к участию Беларуси скептически", - считает аналитик.

Андрей Казакевич также указывает на то, что это не совсем понятный момент, ведь, с одной стороны, Беларусь является соагрессором, а с другой - постоянно подчеркивает, что не участвует в войне. "Быть стороной конфликта Беларуси невыгодно, ведь в будущем это грозит выплатой репараций. Формат посредника вряд ли возможен, потому что Запад и Украина не готовы рассматривать Беларусь в этой форме, раз она открыто поддерживает Россию", - заключает эксперт.

Возможным является тот формат, о котором говорили белорусские власти, - получить гарантии и быть частью системы безопасности в Восточной Европе. "Второй возможный вариант озвучивала российская сторона: Беларусь сама может быть гарантом безопасности Украины. Впрочем, оба эти варианта требуют детализации, и даже теоретическое рассмотрение участия Беларуси - это вопрос второго этапа, когда первичные соглашения между Москвой и Киевом будут достигнуты", - считает Казакевич.

Беларусь требует гарантий или станет гарантом сама?

Кроме того, эксперты считают, что вопрос о гарантиях безопасности для Беларуси, о чем заявил министр Макей, действительно является актуальным. "Это такой сигнал о неуверенности в собственной безопасности. Учитывая, что именно российские войска сейчас в Беларуси, они позволяют себе многое и фактически вышли из-под контроля, то речь идет скорее о гарантиях безопасности от ближайшего союзника, - говорит Валерий Ковалевский. - О потере контроля над территорией говорит история о подрыве сотрудников КГБ на минах в белорусском лесу (инцидент не комментировали белорусские власти - Ред.), после чего белорусов призвали воздержаться от посещения лесов в южных районах. Вероятно, власти Беларуси сами не знают, что там делали войска РФ".

Политолог Казакевич считает, что если вопрос о гарантиях будут ставить на повестку, то гарантии для себя власти Беларуси будут требовать по украинской модели: "Заявления белорусской стороны исходят из того, что гарантии должны быть такими же, как у Украины, то есть их должны предоставить страны Запада и Россия. Впрочем, сама Россия такой вариант не поддержала и предложила другой, где гарант - сама Беларусь".

Впрочем, участие Беларуси в переговорах между Киевом и Москвой поддерживает и белорусская оппозиция: Светлана Тихановская заявила, что "человек, который продолжает убивать, пытать белорусов, не способен участвовать в переговорах о мире" и предложила себя на эту роль. "Наш интерес тоже должен присутствовать. Мы говорим о том, что Беларусь должна прекратить участие в войне, войска РФ должны покинуть ее территорию, а все военные объекты России быть свернуты. Это те элементы, которые позволили бы обеспечить безопасность Беларуси в послевоенном устройстве региона", - комментирует инициативу Тихановской глава ее кабинета Валерий Ковалевский.

Также, по словам Ковалевского, именно Светлана Тихановская, обладая международным признанием и авторитетом, от имени белорусов может дать гарантии Украине. "Мы должны гарантировать, что территория Беларуси больше никогда не будет использоваться для агрессии против Украины. Только в демократической Беларуси эти гарантии действительно будут иметь силу и на них можно будет полагаться", - заключает он.

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    Автор: Анна Шторк


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