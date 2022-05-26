Как белорусским беженцам из Украины легализоваться в Польше?

Еще в середине апреля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в законодательство, благодаря которым белорусы, не выезжая из Польши, смогут получать гуманитарные визы, а также вид на жительство с правом работать. Изменения касаются всех белорусов, а не только тех, кто приехал из Украины после 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину. Процедура легализации и получение документов бесплатны. Правда, пока указанный механизм работать не начал. В чем причина этого, и с какими трудностями из-за этого сталкиваются белорусы - у DW.

"Хочу легализоваться, платить налоги и чувствовать себя спокойно"

Наталья прожила в Украине чуть более полугода, получила там временный вид на жительство (ВВНЖ), работала в представительстве белорусской IT- компании. С 26 февраля девушка в Польше. "Когда началась война, в Польшу впускали всех, не смотрели, есть у тебя виза в паспорте или нет, - рассказывает собеседница DW. - У меня нет ни визы, ни вида на жительство в Польше, ни карты поляка, ни каких-то других документов, позволяющих находиться здесь легально, только штамп в паспорте о пересечении украинско-польской границы".

Центр по приему беженцев из Украины в польском Пшемысле, 18 марта 2022 года

По словам Натальи, так как у нее нет визы или ВНЖ, она пока не получила PESEL (польский национальный идентификационный номер). Из-за этого возникают как сложности с работой, так и бытовые неудобства. К примеру, идентификационный номер требуют некоторые интернет-провайдеры, когда получают заявки на подключение к Сети.

Наталья отмечает, что сейчас она, как и многие белорусы, прибывшие в Польшу из Украины, ждет, когда Варшава начнет выдавать гуманитарные визы. "Конечно, я обрадовалась, что появится возможность получить гуманитарную визу, хотя, на мой взгляд, эта процедура тоже очень затянута. Таких, как я, только в моей компании больше 100 человек. Мы не просим денег или еще чего-то, мы просто хотели бы получить возможность здесь оперативно легализоваться, трудоустроиться, платить налоги и чувствовать себя спокойно", - делится белоруска.

"Ждать подолгу гуманитарные визы могут не все"

Необходимость принятия нормативных актов и выдачи документов, касающихся легализации белорусов в Польше, активно продвигали Офис Светланы Тихановской, Народное антикризисное управление и Центр белорусской солидарности (ЦБС) в Варшаве.

Беженцы из Украины в Варшаве, 19 марта 2022 года

"Большинство белорусов, которые сейчас приехали из Украины, ждут гуманитарные визы, но долго ждать могут не все, у людей нет денег. Без легализации они не могут получить официальную работу, PESEL, отдать детей в школу", - поясняет пресс-секретарь ЦБС Антон Жуков. В польском законодательстве механизм получения белорусами гуманитарных виз прописан, но на практике пока не действует. "Когда принимали этот документ, нам сообщили, что разработка всех процедур займет около двух месяцев. Сейчас многие обращаются к нам, спрашивают, когда смогут получить гуманитарную визу, очень много людей до сих пор в подвешенном состоянии", - отмечает собеседник.

Также, по его словам, есть проблемы и у белорусов, которые подали документы на получение вида на жительство в Польше. С недавнего времени управления по делам иностранцев отменили сроки рассмотрения таких дел. Если раньше за несоблюдение сроков можно было подавать в суд и добиваться компенсации, то сейчас такой возможности нет.

Выдача гуманитарных виз требует технического согласования

"Я чувствую некоторое недовольство людей, потому что не так быстро проходят процедуры по выдаче гуманитарных виз. На самом деле непросто начать выдавать визы на территории страны, где изначально это не предусматривалось. Многие моменты требуют технического межведомственного согласования. В ближайшее время планируется принять новое постановление, которое разъяснит, какой госорган будет выдавать визы, кому их можно будет получить в Польше, на какой срок", - комментирует сложившуюся ситуацию юрист Офиса Светланы Тихановской Кристина Рихтер. И указывает, что для некоторых белорусов выходом из нее могло бы стать оформление статуса международной защиты (статуса беженца).

Светлана Тихановская

"В Польше статус международной защиты - устоявшаяся практика. Если у вас нет оснований для легализации, таких как учеба, работа, воссоединение с семьей или польские корни, то у вас не так уж и много вариантов остаться в стране.

До того, как приняли поправки в законодательство о гуманитарном виде на жительство, международная защита всегда была номером 1 в вопросах легализации, - уточняет эксперт. - Человек находится под защитой государства, ему, в том числе, предоставляются пособие, социальные гарантии, медицинская помощь и так далее. С рациональной точки зрения, это самая лучшая из всех имеющихся процедур".

Сертификат временной защиты вместо паспорта?

Некоторые белорусы, бежавшие от войны в Украине, и вовсе оказались в Польше без документов. На Андрея (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.) в Беларуси завели уголовное дело за участие в акциях протеста после президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года. Он несколько суток провел в изоляторе временного содержания, а после решил уехать из страны.

"В Украине я прожил больше 4 месяцев, за несколько дней до войны подал документы на получение статуса международной защиты. В середине марта я уехал в Польшу без паспорта, так как государственная миграционная служба Украины не работала. Сейчас она уже возобновила работу, забрать паспорт я могу только лично, но сомневаюсь, что без документов меня выпустят из Польши или впустят в Украину", - рассказывает Андрей.

В Польше он получил статус временной защиты, на который могут претендовать граждане Беларуси с постоянным видом на жительство в Украине, не имеющие возможность безопасно вернуться в страну происхождения. А также белорусы, у кого уже в Украине был статус международной защиты, кто обратился в Украине с просьбой предоставить им убежище, и члены семьи вышеперечисленных лиц. Сертификат о наличии статуса временной защиты позволяет закрыть базовые потребности человека, в том числе, предоставляет разрешение на работу.

Между тем, по словам Андрея, есть у этого документа и недостатки. "Самая большая проблема - на сертификате нет фотографии, это не удостоверение личности. Очень многих это смущает. К примеру, я долго не мог открыть счет в банке, на днях удалось, но только на полгода. Без паспорта любые процедуры проблематичны", - признается белорус. И говорит, что намерен все же каким-то образом вернуть свой паспорт из Украины.

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