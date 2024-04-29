Паспорт Беларуси - один из самых слабых в Европе

С белорусским паспортом без визы можно въехать в 48 стран, с польским - в 128. Что меняет "паспорт иностранца", который белорусам выдают в ЕС?

В глобальном рейтинге сила паспорта определяется показателем мобильности, который включает безвизовый режим и возможность получения визы по прибытии. На апрель 2024 года Беларусь занимает 52-е место (48 стран доступны без визы, в 43 визу можно получить по прибытии, в 107 визу нужно оформлять заранее).

А вот как в рейтинге выглядят соседи: Польша - 4-е место (128, 47, 23), Литва - 6-е место (125, 48, 25), Латвия - 7-е место (124, 48, 26), Украина - 20-е место (99, 49, 50) и Россия - 36-е место (84 стран без визы, 43 с визой по прибытии, 71 с оформлением визы до поездки).

С паспортом РБ - в 48 стран без визы

Отмена и упрощение визового режима - одна из основных задач министерства иностранных дел. Последнее достижение дипломатов РБ - безвиз с Никарагуа, хотя это направление не пользуется спросом у белорусов. Из Минска нет прямых рейсов, дорога занимает от двух суток, билеты в одну сторону - около 6 тысяч белорусских рублей (1700 евро).

В 2023 году отменили визы во Вьетнам и Доминикану, в 2021 - в Объединенные Арабские Эмираты. В МИД заявляют, что ведут переговоры про безвиз с Уругваем. С этого года белорусские туристы могут без визы приехать в Иран, это одностороннее решение Тегерана.

С 2021 года для белорусов подешевели шенгенские визы: с 60 до 35 евро, это был один из шагов по упрощению визового режима. Однако дальнейшие переговоры приостановлены, прежде всего, из-за наплыва мигрантов на границах Беларуси со странами ЕС. С началом войны получить "шенген" стало еще сложнее. Например, время ожидания подачи заявления в немецком консульстве - около 11 месяцев.

Как могут путешествовать белорусы с "паспортом иностранца"?

С сентября 2023 года уехавшие из страны белорусы, которые опасаются вернуться на родину, не могут оформить паспорт за границей. Поэтому в некоторых странах ЕС белорусским гражданам пошли навстречу и стали выдавать так называемый "паспорт иностранца".

Как пояснила DW юрист Юлия Леванчук, это документ, который удостоверяет личность и позволяет путешествовать. Его выдают на основании ВНЖ или ПМЖ, это значит, что не нужно получать отдельную визу, чтобы посещать другие страны ЕС и Шенгенской зоны, говорит эксперт. Кроме того, это дает право безвизового въезда в страны, куда можно попасть при наличии шенгенской визы или вида на жительства в ЕС - например, в Мексику.

Однако "паспорт иностранца" не равен паспорту гражданина страны ЕС. Так, если белорус хочет посетить США, он обязан заранее получить американскую визу. В этом случае "его воспринимают как гражданина Республики Беларусь, это и указано в документе", обращает внимание юрист.

Обязан ли белорус отдать миграционным службам свой белорусский документ, получая "паспорт иностранца"? Юлия Леванчук поясняет, что, например, в Литве нет такого требования. Теоретически, у человека может остаться два действующих паспорта на руках. В Польше - другая ситуация, говорит руководитель департамента правовой помощи Центра белорусской солидарности Ольга Добровольская. "Иностранец может получить проездной документ только в том случае, если истек срок паспорта РБ или документ пришел в негодность", - уточнила собеседница.

Поэтому с польским проездным документом не получится поехать без визы в Турцию, которая для граждан Беларуси является безвизовой. "Перед поездкой за пределы ЕС нужно связаться с посольством страны, куда вы направляетесь, чтобы уточнить, нужна ли вам дополнительно виза, - объясняет Добровольская. - В случае с Турцией, к примеру, нужна. Поскольку проездные документы для иностранцев - пока еще новый документ, его могут по-разному воспринимать за пределами Евросоюза, поэтому лучше перестраховаться".

Есть страны, куда нельзя ездить с "паспортом иностранца"?

Опрошенные DW юристы говорят, что выдача "паспорта иностранца" не накладывает прямых ограничений на посещение других стран. "Однако если человек получил документ на основании гуманитарного ВНЖ, конечно, у миграционных служб могут возникнуть вопросы, если он с этим паспортом поедет в Беларусь, - говорит Юлия Леванчук. - Также стоит взвесить, стоит ли посещать страны, дружественные режиму Лукашенко, и страны, где зафиксированы многочисленные нарушения прав человека. К примеру, в Грузии белорусам не выдают международную защиту, поскольку считают, что на родине им не грозит опасность. Это должно насторожить".

"Паспорт иностранца" дает возможность путешествовать, но не дает гражданских прав, уточняет Ольга Добровольская. Поэтому если обладателя такого паспорта задержат, страна, выдавшая документ, не обязана его защищать. "На практике европейские государства могут задействовать дипломатические механизмы, но это непростой процесс, - говорит юрист. - Мы наблюдаем сейчас такую ситуацию в Сербии, где задержан белорус Андрей Гнет. Ранее был кейс с задержанием волонтера Валентина Власика, который семь месяцев провел в тюрьме Венгрии, так как его включили в базу розыска Интерпола". При этом эксперты отмечают, что такие случаи остаются единичными.