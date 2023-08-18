Без паспортов: что будет с белорусами зарубежья?

Прошел месяц с принятия указа Лукашенко, запрещающего белорусам получать новые паспорта за границей. Это первый подобный прецедент в международной практике, и в мировом сообществе до сих пор не решили, что делать с тысячами белорусов и белорусок, оставшихся без паспортов. Как на происходящее реагируют в мире и как граждане Беларуси решают возникшие с документами проблемы?
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Гости программы:
🔵 Наталля Василевич, эксперт в области правозащиты и политики
🔵 Ольга Дрындова, политолог, редактор издания Belarus-Analysen, член рабочей группы по Беларусив Германии
🔵 Анаис Марен, Специальный Докладчик ООН по правам человека в Беларуси, французский политолог