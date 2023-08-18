Без паспортов: что будет с белорусами зарубежья?

12.10.2023 12 октября 2023 г.

Прошел месяц с принятия указа Лукашенко, запрещающего белорусам получать новые паспорта за границей. Это первый подобный прецедент в международной практике, и в мировом сообществе до сих пор не решили, что делать с тысячами белорусов и белорусок, оставшихся без паспортов. Как на происходящее реагируют в мире и как граждане Беларуси решают возникшие с документами проблемы?