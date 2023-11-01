Белорусский транзит для нелегалов. Что на границе сейчас?

Что происходит на белорусской границе со странами ЕС на фоне заявлений Александра Лукашенко и откуда теперь в Беларусь прибывают нелегальные мигранты, желающие попасть в Евросоюз?

Октябрь нынешнего года стал рекордным по количеству попыток нелегального перехода границы между Беларусью и странами Евросоюза (Польши, Литвы, Латвии). Об этом свидетельствуют официальные данные пограничных ведомств трех упомянутых государств-членов ЕС: в этом месяце предотвращено более 5 тысяч попыток нелегально попасть в ЕС с белорусской территории. При этом самым напряженным направлением для нелегальной миграции в последнее время оказалась Латвия, хотя у нее с Беларусью - самая короткая граница. Александр Лукашенко заявляет, что официальный Минск не будет бороться с нелегальной миграцией. Что же происходит сейчас с нелегалами в Беларуси?

Лукашенко не хочет "отстойника" в стране

Во время общения с журналистами государственных СМИ 27 октября Александр Лукашенко ответил на вопрос о ситуации с мигрантами на западных границах Беларуси. По его словам, соседние страны якобы регулярно "подкидывают трупы" на границу и о подобных фактах белорусские власти собираются информировать граждан страны.

Нелегальные мигранты на улицах Бреста Фото: Ales Petrowitsch/DW

Госпогранкомитет РБ уже обнародовал данные, согласно которым, с августа 2021 года по настоящее время пограничными нарядами обнаружено 38 погибших беженцев. В ведомстве заявляют, что "ежедневные пытки и издевательства над беженцами" на сопредельной стороне границы с ЕС "не прекращаются". "Наша позиция светлая и понятная: мы не "отстойник". Мы никого здесь ловить не будем. Тем более вы их позвали. Пусть идут", - заявил Александр Лукашенко, хотя, на самом деле, никто мигрантов в ЕС не звал.

Вопреки этим заявлениям, в МВД Беларуси рапортуют о пресечении каналов незаконной миграции на белорусско-польской границе. Так, в Брестской области был остановлен автомобиль, в котором житель Минска перевозил семерых иностранцев - граждан Алжира, Йемена и Сомали. По версии милицейского ведомства РБ, мигранты прибыли в Беларусь наземным транспортом из России, а в дальнейшем собирались нелегально попасть на территорию Евросоюза.

Если иностранцам грозит депортация, то в отношении тех, кто им помогает и организует незаконную миграцию, возбудили уголовное дело. В последнее время информация о подобных случаях появляется регулярно, но пока не особо влияет на потоки мигрантов в белорусском приграничье.

Откуда мигранты появляются в Беларуси?

Тем временем польская сторона обращает внимание на изменения, которые происходят в сравнении с началом миграционного кризиса осенью 2021 года. По словам представителя Пограничной службы Польши Конрада Шведа, все мигранты, задержанные при попытке незаконно пересечь белорусско-польскую границу, имеют недавно выданные российские визы. Это означает, что основным направлением, откуда иностранцы попадают в Беларусь, остается Россия. Во многом это связано с тем, что прямое авиасообщение между странами Ближнего Востока и Минском теперь отсутствует.

Конрад Швед также упомянул еще одну деталь: "Вблизи границы нет мигрантов: иностранцы ждут в ближайших городах, чтобы попасть в Польшу". Он также отметил, что хотя ограждение на границе значительно уменьшило давление на польский участок, попытки нелегального проникновения на территорию ЕС все еще предпринимаются.

Заграждение на границе Беларуси и Польши Фото: Ales Petrowitsch/DW

То, что ситуация с передвижением нелегальных мигрантов у границы с ЕС выглядит теперь не так, как раньше, подтверждают белорусские водители такси. На условиях аномнимности один из них пояснил, что иностранцы стараются "не мелькать" в приграничье, отсиживаясь для начала в городах.

"Если раньше они не особо прятались и не скрывали целей своего визита в Беларусь, то теперь всё происходит в режиме конспирации", - говорит собеседник DW. По его словам, для ночлега используются съемные квартиры и дома в Бресте и в других городах возле границы. Но почти всегда это жилье не сдается официально. "Сами мигранты жилье не выбирают: это делают их проводники, которые стараются использовать квартиры, которые не были "засвечены" в сдаче в аренду через популярные сервисы", - поясняет водитель такси.

Его коллега дополнил, что желающие нелегально попасть в ЕС транзитом через Беларусь перестали пользоваться железнодорожным транспортом. "На вокзалах теперь усиленно досматривают поезда из России в поисках мигрантов, - говорит брестский таксист. - Их везут на машинах и не всегда по основным дорогам, чтобы не попасть под контроль ГАИ и других служб".

Для ночлега нелегалов используются съемные квартиры и дома Фото: Ales Petrowitsch/DW

Он рассказывает, что после приезда в Брест мигрантам дают время на отдых, после чего сразу отвозят на границу. "Никто теперь лагерей возле заграждений не разбивает и костры не разводит: людей привезли, они пытаются попасть на ту сторону, а если не получается, то возвращаются обратно и в погранзоне не задерживаются", - уточняет мужчина, которого привлекали в качестве перевозчика.

Для нелегалов - новые маршруты из новых стран

И польские пограничники, и люди в Беларуси, сталкивавшиеся с перевозкой мигрантов, отмечают, что теперь среди тех, кто стремится нелегально попасть в ЕС, почти нет женщин и детей. Именно этот контингент был заметен осенью 2021 года, когда несколько тысяч мигрантов (преимущественно из Сирии и Ирака) штурмовали польскую границу.

Кроме того, есть изменения в географии стран, откуда прибывают мигранты. Если прежде это были, в основном, выходцы из государств Ближнего Востока, Африки и Афганистана, то сейчас нелегально пересечь белорусско-польскую границу все чаще пытаются граждане Индии и Пакистана.

Такси на улицах Бреста Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Появились какие-то новые маршруты через Москву для этих людей, а уже оттуда они попадают в Беларусь, - считает местный водитель такси. - Такое впечатление, что тестируют новые варианты для переброски нелегальных мигрантов в ЕС и тут уже явно виден российский след".

На данный момент ни воздушным путем, ни пассажирскими поездами добраться из РБ в Евросоюз нельзя. На границе Польши и Беларуси для перемещения людей работает только один пункт пропуска в Бресте. При этом через него попасть на польскую территорию могут только граждане Беларуси, Украины и стран-членов ЕС. Для российских граждан путь из Беларуси в Евросоюз возможен лишь на литовском и латвийском направлении.

Смотрите также: