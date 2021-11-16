"Я бы не покупал билет у Лукашенко". Как белорусы относятся к мигрантам, которые едут в ЕС

Белорусы спорят о том, как воспринимать тех, кто сегодня воспользовался белорусским политическим кризисом, чтобы попасть в Европу.
"Это был импульсивный поступок. Проехав мимо "Галереи" (крупный торговый центр в центре Минска, возле которого собираются мигранты. - Ред.), я уже знала, что делать, - написала в Facebook белорусский блогер. - Собрала старое шерстяное пальто, шерстяную жилетку, несколько теплых платков, шерстяные рукавицы, старый плед, свою куртку, купленную очень давно (...) Они с благодарностью и жадностью (...) бросились разбирать одежду. Самой худенькой ушло черное шерстяное пальто (...). Другой я сама надевала шерстяные варежки. Она протянула холодную руку и, соприкоснувшись, я чуть не сдержала слезы".
Пост минчанки (она против упоминания ее имени в СМИ) набрал более полутысячи лайков, им делились более 50 раз. Но в комментариях блогер столкнулась не только с благодарностью и похвалой. "Свой народ и так страдает, так повесить на него еще и гостей, притом, скорее всего, в большинстве своем, более обеспеченных, чем белорусы", - писали ей в ответ. - "Вы идете и кормите тех, кто приехал, заплатив нашему правительству, чтобы попасть в Германию. Они не беженцы от войны и репрессий".
Отношение к мигрантам стало еще одной темой, которая сегодня разделила белорусов. Страна, где средняя зарплата около 500 евро, раньше не сталкивалась с большим количеством мигрантов с Ближнего и Среднего Востока. И если одни относятся к приезжим как к жертвам режима, другие обсуждают доходы иностранцев, их дорогую одежду, современные мобильные телефоны и желание попасть именно в "богатую Германию". К "традиционным" претензиям - недостаток ресурсов "для своих", другая культура мигрантов - в Беларуси добавилась еще одна: сочувствующих тем, кто пытается проехать через Беларусь в ЕС, обвиняют в поддержке режима, который сам организовал этот кризис.
Фотограф Дарья Сапранецкая рассказывает, что мигранты на улицах Минска стали попадаться на глаза с конца лета. "Осенью их становилось все больше и больше. Раньше они выглядели как туристы, можно было подумать, что Беларусь стала почему-то интересна людям с Ближнего Востока. Сейчас мы видим их со спальниками, рюкзаками".
Дарья не сталкивалась с тем, что минчане как-то негативно реагируют на мигрантов на улицах: "Белорусы, если и недовольны чем-то, будут дома или в интернете это обсуждать. Но делать замечание, например, из-за мусора, конечно же, не станут".
Сама Дарья собрала теплые детские вещи и отвезла их женщинам-мигранткам, которых увидела в центре города: "Это не мое дело, почему и зачем они приехали. Я смотрю на них как на людей, таких же, как мы, неважно, какого цвета у них кожа".
Фотограф предложила помощь женщинам с детьми: "Одна девочка была совсем маленькая, еще не ходила, сидела в рюкзаке-кенгуру на животе у мамы. Без обуви, просто в носочках. Девочка постарше, около двух лет, была просто в пушистой синтетической пижаме. Они были без шапок. Ехать в таком виде на границу - смертельно для детей. Я стала объяснять родителям, что холодно, что у меня есть теплые вещи, это абсолютно бесплатно, стала из пакетов доставать одежду, обувь. Но они говорили: "У нас все есть". Переубедить было очень сложно. Этой семье я чуть ли не насильно вручила теплую одежду, они поблагодарили и ушли. Но большую часть вещей я вернула домой".
Дарья говорит, что не все оценили ее поступок, были и те, кто спрашивал: "А белорусам вы помогаете?" "Но это просто инстинкт: видишь человека в беде, понимаешь, что можешь ему помочь, и помогаешь. Мне жалко людей, которые мерзнут на улице”.
Алексей Леончик, основатель фонда ByHelp, помогает репрессированным белорусам, в том числе тем, которым пришлось эмигрировать из страны. Он предупреждает, что высказывает свое личное мнение, и объясняет, чем мигранты, которые сегодня едут через Беларусь на Запад, отличаются от белорусских мигрантов, которым пришлось бежать из страны.
"Эти люди сознательно покупают билеты и туры фактически у мошенника Лукашенко, - говорит Алексей. - Таким образом они, во-первых, финансируют этот режим, во-вторых, усиливают давление на те страны, которые помогают демократическим переменам в Беларуси, - на Польшу, на Литву. У меня по отношению к ним нет никаких симпатий, мы все взрослые люди, умеем читать. И у меня не вызывает никаких симпатий то, что они атакуют польских пограничников. Белорусы так на границе себя не ведут".
Алексей говорит о том, что среди пытающихся попасть через Беларусь на Запад, в основном, сирийцы, йеменцы и курды из Ирака. "Сирию я не буду комментировать, я не согласен с тем, что Сирия - безопасная страна. Но сирийцы бегут в Турцию, не в Германию. В Йемене небезопасно, к этой категории у меня минимум претензий, им действительно некуда бежать. Но, простите, иракский Курдистан всегда был самым безопасным регионом в Ираке. И до ИГИЛа, и сейчас".
Алексей согласен, что мигранты - тоже жертвы режима, но при этом замечает: у них есть выбор, покупать билет или нет. "Я бы не покупал билет у диктатора. Если играете на стороне моего врага, то у меня к вам симпатий никаких не будет. Почему я должен сочувствовать людям, которые дали денег на пытки на Окрестина и на все остальное? В связи с моей работой у меня не осталось сочувствия к тем, кто готов добровольно давать деньги Лукашенко. Да, их обманули, но ситуация не такая, как с белорусами".
А есть ли вообще какое-то "правильное", "эталонное" отношение к мигрантам? Правозащитница Наста Лойка, которая много лет работает с беженцами, уверена, что нет. "Для того и придумано демократическое общество, чтобы разные люди с разными мнениями пробовали как-то уживаться вместе. Нельзя призывать к дискриминационным или насильственным действиям в отношении этих людей. Преступление на почве ненависти - та граница, которую нельзя переходить. А просто слова: "Мне это не нравится" или "Я не хочу помогать" - в данном случае, мнение людей".
Наста видит сегодня две реакции белорусов: одна - "ругань в интернете, хейт, высказывания против мигрантов", другая - "помощь и сочувствие".
Правозащитница согласна с тем, что в Беларуси немало агрессии и неприятия по отношению к мигрантам. "Это наша человеческая, физиологическая особенность. Наш мозг с подозрением относится к любым другим, чужим, непонятным, новым людям, которые от нас сильно отличаются - по языку, внешности, культуре, религии... Но поскольку люди - осмысленные существа, мы говорим о дискриминации, предлагаем людям посмотреть чуть шире, понять, когда в них говорит что-то животное и стереотипное, а когда - на основе фактов можно изменить свое отношение".
Она считает, что на ситуацию влияет и то, что люди, понимающие, что маршрут организовали белорусские власти, свою нелюбовь, неприятие белорусских властей перекладывают на мигрантов - как будто они соучастники.
"А ведь эти люди, скорее всего, даже не знают, как зовут президента Беларуси. Им просто сказали: "Платите, мы сделаем визы, вы попадете в Германию". Даже когда они потом понимают, что их используют, что шансов попасть в Германию мало, что очень много насилия с двух сторон, все равно у них очень много надежды, и, возможно, нет денег на возвращение".
С другой стороны, Наста говорит о том, как много сегодня в Беларуси людей, которым не все равно, "которые разобрались в ситуации и пытаются как-то помочь". Правозащитная организация Human Constanta сделала пост о том, как помочь мигрантам, куда привозить для них вещи. "И этот пост пока в истории нашей организации самый расшариваемый, самый комментируемый и самый просматриваемый. Люди на это реагируют, их это волнует", - говорит она.
Правозащитница напоминает, что "беженцы - это не только плачущие дети. Это люди, которые могли иметь какой-то достаток, могли продать имущество, но их жизни, здоровью и безопасности может угрожать опасность как в стране происхождения, так и сейчас - в лесу на границе".
"Даже если вы не готовы помочь, то важно не призывать к агрессии и не высказывать агрессии. Это уже очень много, правда", - говорит Наста.
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