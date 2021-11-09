Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?
На фоне обострения миграционного кризиса на восточной границе Евросоюза в Брюсселе во вторник, 9 ноября, заявили о подготовке новых санкций в отношении Минска. На границе Польши и Беларуси тысячи мигрантов продолжают попытки прорваться на территорию ЕС. Тем временем в Германии, куда стремятся беженцы из Ирака, Афганистана и других стран, набирает обороты дискуссия на тему "Кто виноват и что делать".
Нынешний кризис по масштабам не сравним с событиями 2015 года, когда Германия приняла сотни тысяч мигрантов, хотя кадры колонн, состоящих, в основном, из молодых мужчин и идущих в сторону границы, похожи. Сейчас у Берлина более слабые позиции - старое правительство канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) готовится уйти, а новое пока не создано. Кроме того, главное внимание властей приковано к очередной волне эпидемии коронавируса.
В высказываниях политиков и публикациях СМИ все чаще упоминается Россия как главный союзник белорусского лидера Александра Лукашенко. Нынешнее обострение происходит на фоне подписания соглашений о дальнейшей интеграции РФ и Беларуси в рамках союзного государства. "Правитель в Минске ведет с помощью России циничную игру", - заявил 9 ноября в интервью агентству dpa депутат бундестага Фридрих Мерц (Friedrich Merz), который считается одним из ведущих претендентов на должность главы партии Меркель, Христианско-демократического союза (ХДС). Мерц считает, что "беженцев, похоже, целенаправленно доставляют к польской границе и поощряют к нелегальному переходу".
Сходным образом высказался и федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), член сестринской партии Христианско-социальный союз (ХСС). В интервью газете Bild, опубликованном 9 ноября, он заявил: "Мы должны помочь польскому правительству в установлении порядка на внешней границе. Это вообще-то дело Еврокомиссии, и я призываю ее принять меры. Все страны ЕС должны сплотиться, поскольку Лукашенко при поддержке президента России Владимира Путина использует человеческие судьбы, чтобы дестабилизировать Запад".
Из Москвы и Минска в тот же день пришло сообщение о том, что Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на границе. Подробности не приводятся. Москва до сих пор вела себя сдержанно, если не считать высказываний МИДа РФ, чей представитель Мария Захарова возложила на Запад, в том числе, на саму Польшу, вину за события на белорусско-польской границе. Она напомнила об участии Варшавы в операции США и их союзников в Ираке и предложила Польше пропустить на свою территорию "благодарных иракцев".
На слова Захаровой отреагировал в Twitter член Европарламента и видный политик немецких "зеленых" Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer): "Российский МИД недвусмысленно говорит: Российская Федерация полностью поддерживает гибридную агрессию против Польши". О том, что "стратегия Лукашенко поддерживается Москвой и может быть использована и самой Россией", ранее заявляла депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt).
Однопартиец Бютикофера, бывший депутат бундестага от "зеленых" Мари-Луизе Бек (Marie-Louise Beck) в интервью телерадиокомпании WDR высказалась еще жестче: "Проблема в том, что в Польше сложилась в высшей степени взрывоопасная ситуация. Эта страна недовольна Европейским Союзом и некоторыми его законами, в том числе, его политикой по приему беженцев, и именно в эту точку бьет сейчас Лукашенко, за спиной которого стоит Кремль. Цель - взорвать Польшу". Бек предположила, что цель, возможно, состоит в том, чтобы "добиться выхода Польши из ЕС и тем самым подорвать единство Европейского Союза. Мы ведь знаем, что российские деньги участвовали в кампании "Брекзита", чтобы выбить Великобританию из ЕС."
Как вести себя дальше с Беларусью? Фракция ХДС/ХСС в бундестаге призывает правительство Германии добиваться на уровне ЕС санкций против авиакомпаний, "которые занимаются перевозками мигрантов". Это цитата из документа, который планируется обсудить в бундестаге в четверг, 11 ноября. Там же, по данным агентства dpa, предлагается учесть зависимость Беларуси от России, в том числе, в вопросе "организованной государством контрабанды мигрантов".
В немецких СМИ звучит мысль о том, что ключ к решению проблемы лежит в Москве. "Путин наблюдает за тем, что творится в Беларуси, и его это устраивает, - сказал московский корреспондент информационного телеканала Welt Кристоф Ваннер (Christoph Wanner). - Я думаю, единственный выход из этого кризиса можно найти в Москве, ключ для решения проблемы лежит в Кремле. Я считаю, что Европейскому Союзу следует стремиться к диалогу с Путиным, поскольку никто, кроме него, не может приструнить Лукашенко".
"Первым адресатом каких-то ответных мер (санкций) должна быть Беларусь, но не обязательно Россия, - отметил в беседе с DW бывший посол Германии в России Эрнст-Йорг фон Штудниц (Ernst-Jörg von Studnitz). - Россия хоть и стоит за спиной у Беларуси и, возможно, у Путина есть определенный интерес в ослаблении, если не сказать, дестабилизации ЕС. Но не имея четких доказательств вовлеченности РФ в эту историю, ЕС сыграл бы Путину на руку, предприняв против Москвы какие-то шаги". Бывший дипломат считает, что попытки публично грозить России санкциями "ни к чему не приведут". Более перспективными он считает переговоры с Москвой в доверительной обстановке.
Как поведет себя уходящее правительство в Берлине - вопрос открытый. В Еврокомиссии заявили, что вопрос о санкциях против России из-за миграционного кризиса не рассматривается.
Смотрите также: