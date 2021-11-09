Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе

На фоне обострения миграционного кризиса на восточной границе Евросоюза в Брюсселе во вторник, 9 ноября, заявили о подготовке новых санкций в отношении Минска. На границе Польши и Беларуси тысячи мигрантов продолжают попытки прорваться на территорию ЕС. Тем временем в Германии, куда стремятся беженцы из Ирака, Афганистана и других стран, набирает обороты дискуссия на тему "Кто виноват и что делать".

Нынешний кризис по масштабам не сравним с событиями 2015 года, когда Германия приняла сотни тысяч мигрантов, хотя кадры колонн, состоящих, в основном, из молодых мужчин и идущих в сторону границы, похожи. Сейчас у Берлина более слабые позиции - старое правительство канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) готовится уйти, а новое пока не создано. Кроме того, главное внимание властей приковано к очередной волне эпидемии коронавируса.

Немецкие политики о помощи Путина Лукашенко

В высказываниях политиков и публикациях СМИ все чаще упоминается Россия как главный союзник белорусского лидера Александра Лукашенко. Нынешнее обострение происходит на фоне подписания соглашений о дальнейшей интеграции РФ и Беларуси в рамках союзного государства. "Правитель в Минске ведет с помощью России циничную игру", - заявил 9 ноября в интервью агентству dpa депутат бундестага Фридрих Мерц (Friedrich Merz), который считается одним из ведущих претендентов на должность главы партии Меркель, Христианско-демократического союза (ХДС). Мерц считает, что "беженцев, похоже, целенаправленно доставляют к польской границе и поощряют к нелегальному переходу".

Мигранты по пути из Венгрии в Австрию, сентябрь 2015 года

Сходным образом высказался и федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), член сестринской партии Христианско-социальный союз (ХСС). В интервью газете Bild, опубликованном 9 ноября, он заявил: "Мы должны помочь польскому правительству в установлении порядка на внешней границе. Это вообще-то дело Еврокомиссии, и я призываю ее принять меры. Все страны ЕС должны сплотиться, поскольку Лукашенко при поддержке президента России Владимира Путина использует человеческие судьбы, чтобы дестабилизировать Запад".

Евродепутат от "зеленых" ответил МИД РФ

Из Москвы и Минска в тот же день пришло сообщение о том, что Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на границе. Подробности не приводятся. Москва до сих пор вела себя сдержанно, если не считать высказываний МИДа РФ, чей представитель Мария Захарова возложила на Запад, в том числе, на саму Польшу, вину за события на белорусско-польской границе. Она напомнила об участии Варшавы в операции США и их союзников в Ираке и предложила Польше пропустить на свою территорию "благодарных иракцев".

На слова Захаровой отреагировал в Twitter член Европарламента и видный политик немецких "зеленых" Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer): "Российский МИД недвусмысленно говорит: Российская Федерация полностью поддерживает гибридную агрессию против Польши". О том, что "стратегия Лукашенко поддерживается Москвой и может быть использована и самой Россией", ранее заявляла депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt).

Миграционный кризис обсудят в бундестаге

Однопартиец Бютикофера, бывший депутат бундестага от "зеленых" Мари-Луизе Бек (Marie-Louise Beck) в интервью телерадиокомпании WDR высказалась еще жестче: "Проблема в том, что в Польше сложилась в высшей степени взрывоопасная ситуация. Эта страна недовольна Европейским Союзом и некоторыми его законами, в том числе, его политикой по приему беженцев, и именно в эту точку бьет сейчас Лукашенко, за спиной которого стоит Кремль. Цель - взорвать Польшу". Бек предположила, что цель, возможно, состоит в том, чтобы "добиться выхода Польши из ЕС и тем самым подорвать единство Европейского Союза. Мы ведь знаем, что российские деньги участвовали в кампании "Брекзита", чтобы выбить Великобританию из ЕС."

Бундестаг нового созыва, октябрь 2021 года

Как вести себя дальше с Беларусью? Фракция ХДС/ХСС в бундестаге призывает правительство Германии добиваться на уровне ЕС санкций против авиакомпаний, "которые занимаются перевозками мигрантов". Это цитата из документа, который планируется обсудить в бундестаге в четверг, 11 ноября. Там же, по данным агентства dpa, предлагается учесть зависимость Беларуси от России, в том числе, в вопросе "организованной государством контрабанды мигрантов".

Ключ для решения проблемы лежит в Кремле?

В немецких СМИ звучит мысль о том, что ключ к решению проблемы лежит в Москве. "Путин наблюдает за тем, что творится в Беларуси, и его это устраивает, - сказал московский корреспондент информационного телеканала Welt Кристоф Ваннер (Christoph Wanner). - Я думаю, единственный выход из этого кризиса можно найти в Москве, ключ для решения проблемы лежит в Кремле. Я считаю, что Европейскому Союзу следует стремиться к диалогу с Путиным, поскольку никто, кроме него, не может приструнить Лукашенко".

"Первым адресатом каких-то ответных мер (санкций) должна быть Беларусь, но не обязательно Россия, - отметил в беседе с DW бывший посол Германии в России Эрнст-Йорг фон Штудниц (Ernst-Jörg von Studnitz). - Россия хоть и стоит за спиной у Беларуси и, возможно, у Путина есть определенный интерес в ослаблении, если не сказать, дестабилизации ЕС. Но не имея четких доказательств вовлеченности РФ в эту историю, ЕС сыграл бы Путину на руку, предприняв против Москвы какие-то шаги". Бывший дипломат считает, что попытки публично грозить России санкциями "ни к чему не приведут". Более перспективными он считает переговоры с Москвой в доверительной обстановке.

Как поведет себя уходящее правительство в Берлине - вопрос открытый. В Еврокомиссии заявили, что вопрос о санкциях против России из-за миграционного кризиса не рассматривается.

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