Германия просит ЕС о помощи в конфликте с Беларусью вокруг мигрантов

На фоне скопления тысяч мигрантов на внешней границе ЕС с Беларусью министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) призвал Евросоюз оказать поддержку Польше и Германии. "Польше или Германии в одиночку не справиться. Сплотиться должны все страны ЕС, поскольку белорусский правитель Александр Лукашенко пытается использовать судьбы беженцев, чтобы дестабилизировать Запад", - заявил он в интервью газете Bild, опубликованном во вторник, 9 ноября.

"Мы должны помочь польскому правительству в установлении порядка на внешней границе. Это по сути дело Еврокомиссии, и я призываю ее принять меры", - сказал Зеехофер. Он обвинил Лукашенко в том, что тот при поддержке президента России Владимира Путина сознательно распространяет кадры с изображением мигрантов и бегущих детей на границе.

Зеехофер приветствовал сооружение стены на границе с Беларусью

По словам Зеехофера, Польша пока что реагирует правильно . Глава МВД Германии приветствовал возведение стены на границе с Беларусью и призвал помочь Польше в ее сооружении. "Мы не можем критиковать их за то, что они защищают внешнюю границу ЕС допустимыми средствами. Естественно, не с помощью огнестрельного оружия, но с помощью других средств, имеющихся у них в распоряжении", - указал он.

Со своей стороны парламентский статс-секретарь в МВД ФРГ Штефан Майер (Stephan Mayer) предложил Варшаве направить в Польшу немецких полицейских для охраны границы. "Мы предлагаем Польше любую помощь, чтобы отразить нападение на границе с Беларусью. Германия может очень быстро отправить в Польшу полицейских для оказания содействия, если Польша пожелает этого", - сказал он в интервью газете Bild.

Намеренная переправка мигрантов к границе

Евросоюз обвиняет Лукашенко в намеренной переправке мигрантов к границам ЕС в отместку за санкции, введенные ЕС против Минска за жестокое подавление продемократических акций протеста в Беларуси после его спорного переизбрания на посту главы государства в августе 2020 года.

В последние месяцы Польша, Латвия и Литва фиксируют тысячи незаконных переходов границы с территории Беларуси. Накануне представитель правительства в Варшаве сообщил, что на границе Беларуси с Польшей скопились до 4 тысяч мигрантов.

Польша отреагировала на это массированным усилением пограничного контингента, возведением заграждений из колючей проволоки и введением чрезвычайного положения в пограничном регионе. Варшава также легализовала насильственное вытеснение мигрантов с территории Польши обратно в Беларусь и приняла решение о возведении пограничной стены.

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