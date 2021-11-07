Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось

Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск, сообщил в воскресенье, 7 ноября, немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на актуальные данные о прибытии самолетов в аэропорт белорусской столицы. Согласно этим сведениям, до марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для прямых перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

Таким образом, количество рейсов из региона в Минск выросло более чем вдвое по сравнению с зимой 2019-2020 годов, отмечает газета. Тогда в Минске в неделю приземлялись около 17 самолетов из этих и других аэропортов на Ближнем Востоке. Число полетов, как сообщается, еще сократилось после начала пандемии коронавируса.

В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов, свидетельствуют данные немецких спецслужб, которые приводит Welt am Sonntag. В связи с этим, по информации издания, вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них, как отмечается, расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

Нелегальная миграция в ЕС со стороны Беларуси

Германия и другие страны Европейского Союза обвиняют режим белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС в отместку за санкции, которые Европа ввела против его режима.

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

"Ситуация на восточной границе является беспрецедентной и результатом совершенно беспринципного, агрессивного режима, - сказала Welt am Sonntag еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Юханссон. - Лукашенко в отчаянии, ЕС идет против его режима и рассматривает дальнейшие санкции".

С начала ноября на территорию Германии из Беларуси незаконно прибыли 572 человека, сообщили в федеральной полиции в пятницу, 5 ноября. По официальным данным, за весь 2021 год было зафиксировано 8407 случаев незаконного пересечения границы. Самой напряженной ситуация остается на границе Германии с Польшей.

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