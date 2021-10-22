 В Беларуси отменили обязательный масочный режим по требованию Лукашенко | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 22.10.2021

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Беларусь

В Беларуси отменили обязательный масочный режим по требованию Лукашенко

Обязательный масочный режим в Беларуси, где ежесуточно фиксируется около 2 тыс новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, был отменен после того, как Лукашенко назвал его "давлением на людей".

Объявление в Бресте о введении обязательного масочного режима

Объявление в Бресте о введении обязательного масочного режима

Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим в республике. "Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", - указывается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства в пятницу, 22 октября.

Обязательный масочный режим был введен Минздравом 9 октября. 19 октября эту меру раскритиковал правитель Беларуси Александр Лукашенко, назвав его "давлением на людей". "По маскам, защитным средствам, всякому дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей", - заявил он.

Ситуация с COVID-19 в Беларуси

Начиная с сентября, в Беларуси наблюдается устойчивый рост числа заражений коронавирусной инфекцией. В среднем, он составляет около 2000 случаев в день. Всего с начала пандемии,по данным ресурса Worldometers, в республике заразились вирусом SARS-CoV-2 580 029 человек. 4 466 пациентов скончались от легочного заболевания COVID-19  и его последствий.

В Беларуси, с  населением около 9,5 млн человек, полностью вакционированы от коронавируса 1 749 584 граждан (18,52 процента), как минимум 2 486 546 (26,14%) человек получили минимум одну дозу вакцины.

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    Автор: Дарья Брянцева


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