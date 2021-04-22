Влияют ли санкции на ситуацию в Беларуси? Мнения экспертов

Европейский союз анонсировал пятый пакет санкций в отношении белорусских властей. Он, как ожидается, будет направлен против лиц и компаний, причастных к переправке мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в ЕС через территорию Беларуси. Есть ли у Запада инструменты, способные повлиять на белорусский режим? Эффективны ли санкции, введенные ранее?

Достигли ли санкции целей, заявленных Западом?

"Об эффективности санкции можно будет говорить, когда они начнут достигать целей, поставленных Западом: снижение уровня насилия со стороны властей, освобождение политзаключенных, диалог с гражданским обществом. Пока не видно никакого движения белорусских властей в этом направлении", - говорит старший аналитик консалтинговой компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

Беженцы из Сомали на границе между Беларусью и Польшей. Пятый пакет санкций будет введен против причастных к переправке беженцев в ЕС через Беларусь

По его словам, у санкций есть еще одна цель - повысить цену для режима за отсутствие реакции, но и здесь достижения небольшие из-за того, что почти все прежние санкции, введенные до четвертого пакета, были персональными и лишь точечно касались отдельных предприятий. "Четвертый пакет затрагивает крупные предприятия и даже целые отрасли, но из-за отсрочки для ранее заключенных контрактов с европейскими контрагентами санкции начнут действовать только по истечении этих договоров", - добавляет эксперт.

"Санкции устроены так, что пока никакого влияния на экономику не имеют, кроме организационно-правового, когда люди и структуры, которые под них попали, вводят новых игроков, которые могли бы свободно торговать товарами", - указывает белорусский экономист Ярослав Романчук.

Подтверждают это, по его словам, и экономические показатели по итогам трех кварталов 2021: средняя зарплата в 570 долларов свидетельствует о том, что бюджет сбалансирован, курс достаточно стабилен, инфляция не такая, как хотелось бы Нацбанку, но не катастрофическая. "Предположение о том, что санкции ускорят освобождение политзаключенных и заставят Лукашенко сесть за стол переговоров, пока ничем не подтверждаются", - констатирует Романчук.

Санкции не стали шоковой терапией

"Санкции были введены постепенно, это не стало чем-то вроде шоковой терапии. Они должны быть всеобъемлющими и быстрыми", - такую точку зрения высказал вице-президент правления CASE Ян Хагемеер во время онлайн-дискуссии об эффективности санкций, организованной Офисом Светланы Тихановской.

Эксперт также считает важным показать, что режим Лукашенко токсичен не только для белорусского общества, но и для Владимира Путина. "Субсидии из России, которые в течение многих лет направлялись в Беларусь, являются основной причиной жизнеспособности белорусской экономики", - отмечает Хагемеер. Он и старший научный сотрудник Стокгольмского форума свободного мира Андерс Ослунд разработали политический документ "Санкции ЕС в отношении Беларуси как эффективный инструмент политики".

"Что до финансовых санкций, то в центре внимания должны быть государственные предприятия и государственный финансовый сектор. Это касается также российских финансовых учреждений, потому что они субсидируют (белорусские - Ред.) госпредприятия, - говорит Ослунд. - Под санкции должен подпадать выпуск белорусских бондов, все суверенные бонды Беларуси и их вторичный рынок". Кроме того, Андерс Ослунд считает необходимым, чтобы Евросоюз, США, Великобритания, Норвегия и Швейцария координировали свои действия в вопросах введения санкций в отношении белорусских властей.

Сделают ли санкции режим Лукашенко токсичным для Кремля?

В свою очередь представитель Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович обратил внимание на трудность взаимодействия с конкретными европейскими компаниями: "Белорусская диаспора пробовала работать с отдельными фирмами и торговыми палатами с тем, чтобы они также призывали минский режим прекратить политические репрессии, но эффект был довольно ограниченный. Отреагировали только некоторые компании, например, Nivea и Skoda, которые публично заявили, что не будут спонсировать ЧМ по хоккею в Беларуси".

Лукашенко и Путин на встрече в Сочи в мае 2021 года

"Партнеры белорусских компаний в западных странах должны были бы также рассматриваться в качестве объектов для разного рода ограничений", - отмечает Ярослав Романчук. Он убежден, что санкции заработают тогда, когда их поддержат все главные торговые и экономические партнеры Беларуси. "В теории это возможно, в реальной жизни - нет, потому что Россия, Китай, арабские страны никогда под санкциями не подпишутся", - убежден Романчук.

"Токсичность белорусского режима для Кремля мало реалистична. Заставить третьих лиц реагировать на европейские санкции может режим вторичных санкций, но он должен применяться, а не просто декларироваться, - говорит Вадим Иосуб. - Токсичность создают американские санкции, но опять же с условием, что режим вторичных санкций действует. Пока же мы видим, что американские санкции в отношении нефтяной отрасли успешно обходятся с помощью посредников".

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