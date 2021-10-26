Посол ЕС в Беларуси сообщил, против кого будет направлен пятый пакет санкций

Пятый пакет санкций против режима Александра Лукашенко будет направлен прежде всего против лиц и компаний, ответственных за переправку мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в ЕС через территорию Беларуси. Посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шюбель (Dirk Schuebel) заявил об этом во вторник, 26 октября, выступая в Брюсселе на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, сообщает корреспондент DW.

Дипломат подчеркнул, что призывы ЕС к властям Беларуси остаются неизменными: освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и новые выборы. "К сожалению, все наши призывы остались неуслышанными. Поэтому мы сейчас готовим пятый пакет санкций, который, вероятнее всего, сосредоточится в первую очередь на вопросе миграции, но не только", - отметил Шюбель. Глубже в детали он не вдавался, поскольку в ЕС всегда держат в секрете санкции до их официального введения. Принятие пятого пакета ожидается в ноябре.

Будут ли санкции ЕС в отношении "Белавиа" и калийных удобрений

Шюбеля спросили и о том, расширит ли ЕС санкции на весь импорт калийных удобрений из Беларуси. "Время покажет. Это будет зависеть и от действий белорусских властей... Если не будут освобождены политзаключенные, если насилие против мирных людей продолжится, то возможны все варианты, включая (санкции в отношении. - Ред.) сфер, являющихся более чувствительными для ЕС", - ответил он.

В Брюсселе продолжают обсуждать санкции в отношении "Белавиа"

Посол ЕС подтвердил, что в Брюсселе продолжаются дискуссии о возможных санкциях в отношении компании "Белавиа". Вопрос самолетов, предоставленных в лизинг белорусскому государственному авиаперевозчику компаниями из Евросоюза, также обсуждается, добавил дипломат.

Шюбель напомнил, что ЕС удалось уговорить власти Ирака остановить полеты в Беларусь как минимум до конца года. По его словам, Брюссель говорит и с другими странами - на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Конкретно он назвал лишь две страны: Пакистан и Турцию. Один из евродепутатов указал на то, что из Стамбула в Минск только накануне, 25 октября, было четыре авиарейса. Шюбель ответил, что хотя этими самолетами могли воспользоваться и мигранты, но есть и большой спрос на полеты в Стамбул, ведь это практически один из двух вариантов добраться из Беларуси в ЕС: либо на машине, автобусе или поезде до Вильнюса, а оттуда на самолете; либо по воздуху с пересадкой в Стамбуле.

Главная тема для ЕС - права человека в Беларуси

"Самая важная тема - это ситуация с правами человека. Многие из нас сегодня говорят о миграции, действительно являющейся большой проблемой, в особенности для трех стран ЕС, соседствующих с Беларусью. Но мы не должны забывать, что наибольшая наша проблема - ситуация с правами человека в самой Беларуси, потому что от нее страдают люди", - заявил Шюбель.

По словам посла, западным дипломатам в Беларуси больше не разрешают присутствовать на судебных заседаниях. Он напомнил, что в ближайшее время ожидаются судебные решения в отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича и пообещал, что дипломаты будут присутствовать перед судом в Гомеле.

Кроме того, Шюбель рассказал, что европейские дипломаты регулярно встречаются с семьями политзаключенных в Беларуси, количество которых уже достигло 821 человека. Родственники при этом просят слать письма и передачи политзаключенным. Дипломат признал, что многие из них не доставляют, но он попросил евродепутатов все равно писать письма и отправлять посылки. "Даже если одна из 10 или 15 дойдет, это очень важный знак поддержки. Они чувствуют себя совершенно одинокими... Пошлите письмо, может, ваше дойдет", - попросил Шюбель.

В конце июня этого года МИД Беларуси "посоветовал" Дирку Шюбелю покинуть страну, после чего он продолжил работать, находясь в Брюсселе.

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