 Пятый пакет санкций ЕС против режима Лукашенко могут принять в ноябре | Новости из Германии о Европе | DW | 15.10.2021

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Европа

Пятый пакет санкций ЕС против режима Лукашенко могут принять в ноябре

В Брюсселе продолжают работать над новыми ограничительными мерами в отношении властей Беларуси. О точных сроках принятия пакета и его содержании пока информации нет.

Флаги Евросоюза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

В Брюсселе продолжается работа над новыми ограничительными мерами в отношении правящего режима в Беларуси. Об этом корреспонденту DW на условиях анонимности рассказал в пятницу, 15 октября, высокопоставленный чиновник ЕС. "Мы работаем над пятым пакетом санкций, который, как я ожидаю, могут принять когда-нибудь в ноябре", - пояснил он.

Брюссельские чиновники готовят санкции вместе с представителями стран ЕС, однако их принятие - это политическое решение всех 27 государств-членов Евросоюза, поэтому с точностью в Брюсселе не могут прогнозировать сроки утверждения нового пакета ограничительных мер.

Какие санкции ЕС уже ввел против режима Лукашенко

После непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года, Евросоюз уже ввел четыре пакета персональных санкций против режима Александра Лукашенко. Три из них - в прошлом году, четвертый - в июне этого года. В итоге сейчас в санкционном списке находятся 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

Кроме того, в июне 2021 года Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Беларуси. Среди них - частичные ограничения на импорт из страны калийных удобрений и нефтепродуктов.

Про подготовку пятого пакета санкций стало известно в начале сентября.

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    Автор: Янина Мороз


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