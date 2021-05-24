 В аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa

Рейс задерживается из-за полученного электронного письма о возможном минировании самолета. Европейские авиакомпании отказываются использовать воздушное пространство Беларуси.

Международный аэропорт Минска

Международный аэропорт Минска

В аэропорту Минска как минимум на два часа задержали отправку самолета компании Lufthansa. Рейс во Франкфурт должен был вылететь в понедельник, 24 мая, в 14:20 по местному времени (13.20 MEZ). Немецкая авиакомпания подтвердила, что речь идет о рейсе LH1487. Лайнер вылетел в 16.15 по местному времени с задержкой в два часа.

Как сообщает агентство Reuters, посадку на рейс немецкой авиакомпании остановили из-за полученного электронного письма о возможном теракте. Соответствующие службы проводят повторный досмотр лайнера и багажа пассажиров, - рассказали журналистам в аэропорту.

Отказ от использования воздушного пространства Беларуси

После случившегося в воскресенья, 23 мая, инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, принужденного к посадке в аэропорту Минска, Lufthansa изначально заявила, что пока не намерена отказываться от использования воздушного пространства Беларуси. Пресс-секретарь авиакомпании, отвечая на вопрос информационного агентства AFP, указал, что никаких изменений в расписание не вносится, рейс Lufthansa из Франкфурта-на-Майне в Минск вылетел. Но за ситуацией следят.

Ранее латвийская авиакомпания Air Baltic, венгерская Wizz Air и нидерландская KLM сообщили, что отказываются от полетов через белорусское воздушное пространство. А власти Литвы запретили расположенным на территории страны аэропортам принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят в воздушном пространстве Беларуси. Запрет вступит в силу 25 мая.

Смотрите также:

  • Отто Лилиенталь

    10 цитат о полетах и авиации

    Изобрести самолет просто. Построить его - уже кое-что. Летать - это всё. +++ Ein Flugzeug zu erfinden, ist nichts. Es zu bauen, ein Anfang. Fliegen, das ist alles.

    Отто Лилиенталь (Otto Lilienthal, 1848-1896) - немецкий инженер, один из пионеров авиации

  • Лорио (Вико фон Бюлов)

    10 цитат о полетах и авиации

    Из всех живых существ лишь человек в полете имеет возможность есть горячие блюда. +++ Der Mensch ist das einzige Wesen, das im Fliegen eine warme Mahlzeit zu sich nehmen kann.

    Лорио (Loriot, 1923-2011) - немецкий комический актер, сатирик и художник

  • Фридрих Ницше

    10 цитат о полетах и авиации

    Кто раз научил людей летать, тот сдвинул все пограничные камни. +++ Wer die Menschen einst fliegen lehrte, hat alle Grenzsteine verrückt.

    Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844-1900) - немецкий мыслитель

  • Памятник Мартину Лютеру в Айслебене

    10 цитат о полетах и авиации

    Человек рожден для труда, как птица для полета. +++ Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen.

    Мартин Лютер (Martin Luther, 1483-1546) - христианский богослов, инициатор Реформации

  • Роберт Лембке

    10 цитат о полетах и авиации

    При прохождении через зону сильной турбулентности в самолете нет атеистов. +++ Im Flugzeug gibt es während starker Turbulenzen keine Atheisten.

    Роберт Лембке (Robert Lembke, 1913-1989) - немецкий журналист и телеведущий

  • Аксель Хаке

    10 цитат о полетах и авиации

    Глобализацию изобрели птицы, испокон веков летающие вокруг света. +++ Die Globalisierung ist von den Vögeln erfunden worden, seit Jahrtausenden fliegen sie um die Welt.

    Аксель Хаке (Axel Hacke, 1956) - немецкий журналист

  • ВПП на острове Монтсеррат

    10 цитат о полетах и авиации

    Жизнь, если взглянуть на поставленные когда-то цели, состоит из сплошных вынужденных посадок. +++ Das Leben besteht in Anbetracht dessen, wohin man fliegen wollte, aus Notlandungen.

    Хелльмут Вальтерс (Hellmut Walters, 1930-1985) - немецкий писатель

  • Дирижабль Zeppelin над островом Зюльт (1912)

    10 цитат о полетах и авиации

    Нужно только хотеть и верить, тогда все получится. +++ Man muss nur wollen und daran glauben, dann wird es gelingen.

    Фердинанд фон Цеппелин (Ferdinand Graf von Zeppelin, 1838 - 1917) - строитель первых дирижаблей

  • Ньютон и яблоко

    10 цитат о полетах и авиации

    "Я могу летать!" - сказал червь, падая с дерева вместе с яблоком. +++ Ich kann fliegen, sagte der Wurm, als er mit dem Apfel vom Baume fiel.

    Вернер Мич (Werner Mitsch, 1936-2009) - мастер афоризма

  • Коллаж. Yana Razyborynska

    10 цитат о полетах и авиации

    Птицы в клетке говорят только о полетах. Свободные птицы просто летают. +++ Vögel im Käfig sprechen nur vom Fliegen. Freie Vögel fliegen einfach.

    Пословица (Sprichwort)


Смотреть видео 02:41

Россия в пролете, или Почему отменяют авиарейсы (28.10.2015)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Air Berlin совершила последний рейс (28.10.2017)  

Пилоты Lufthansa проводят двухдневную забастовку (23.11.2016)  

Реклама

Самые читаемые

Победителя "Евровидения" Maneskin обвинили в употреблении наркотиков  

В аэропорту Минска задержали блогера и активиста Романа Протасевича  

Италия победила на "Евровидении" благодаря хард-року и гламурному протесту  