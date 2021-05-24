В аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa

В аэропорту Минска как минимум на два часа задержали отправку самолета компании Lufthansa. Рейс во Франкфурт должен был вылететь в понедельник, 24 мая, в 14:20 по местному времени (13.20 MEZ). Немецкая авиакомпания подтвердила, что речь идет о рейсе LH1487. Лайнер вылетел в 16.15 по местному времени с задержкой в два часа.

Как сообщает агентство Reuters, посадку на рейс немецкой авиакомпании остановили из-за полученного электронного письма о возможном теракте. Соответствующие службы проводят повторный досмотр лайнера и багажа пассажиров, - рассказали журналистам в аэропорту.

Отказ от использования воздушного пространства Беларуси

После случившегося в воскресенья, 23 мая, инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, принужденного к посадке в аэропорту Минска, Lufthansa изначально заявила, что пока не намерена отказываться от использования воздушного пространства Беларуси. Пресс-секретарь авиакомпании, отвечая на вопрос информационного агентства AFP, указал, что никаких изменений в расписание не вносится, рейс Lufthansa из Франкфурта-на-Майне в Минск вылетел. Но за ситуацией следят.

Ранее латвийская авиакомпания Air Baltic, венгерская Wizz Air и нидерландская KLM сообщили, что отказываются от полетов через белорусское воздушное пространство. А власти Литвы запретили расположенным на территории страны аэропортам принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят в воздушном пространстве Беларуси. Запрет вступит в силу 25 мая.

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