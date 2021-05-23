 Страны Балтии и Франция - за закрытие воздушного пространства Беларуси | Новости из Германии о Европе | DW | 24.05.2021

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Европа

Страны Балтии и Франция - за закрытие воздушного пространства Беларуси

Франция и балтийские страны высказались за закрытие воздушного пространства Беларуси. Литва уже объявила о соответствующем запрете.

Самолет Ryanair в аэропорту Минска

Самолет Ryanair в аэропорту Минска

Ряд европейских стран выступили в понедельник, 24 мая, за закрытие воздушного пространства Беларуси после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair. В частности, французский госсекретарь по делам Европы Клеман Бон видит в этом шаге как заботу о безопасности, так и штрафную меру. В интервью радиостанции BFM/RMC он заявил, что ситуацию следует обсудить на европейском и международном уровне.

Идею закрытия белорусского воздушного пространства поддержали в ходе переговоров также лидеры балтийских стран - президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Эгилс Левитс и Литвы Гитанас Науседа. "Главы государств обсудили совместные шаги по оказанию давления на Беларусь после вчерашнего угона самолета в рамках как Европейского Союза, так и Организации Объединенных Наций", - указывается в сообщении пресс-службы президента Эстонии.

Главы балтийских государств согласны в том, что необходимо незамедлительно освободить похищенных пассажиров, закрыть воздушное пространство Беларуси для международных полетов и прекратить авиасообщение с Беларусью, а также ввести на уровне Евросоюза эффективные санкции в отношении "организаторов теракта и белорусского режима".

"Откровенный акт государственного терроризма, угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов<...> Мы должны использовать все мирные средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы оказать давление на этот режим", - заявила Керсти Кальюлайд после переговоров.

Вильнюс запретил авиасообщение с Литвой через воздушное пространство Беларуси

Позднее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что, согласно решению Вильнюса, все рейсы в литовские аэропорты и из них должны избегать воздушного пространства соседней Беларуси, запрет вступит в силу в 3 часа ночи во вторник (в полночь по Гринвичу).

МИД Литвы в понедельник настоятельно рекомендовал своим гражданам не посещать Беларусь, а находящимся сейчас в этой стране - покинуть ее. 

 

Генпрокуратура Литвы проводит досудебное расследование по факту захвата лайнера и обращения с пассажирами, запрещенного международным правом. Дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса Литвы.

Несколько авиакомпаний, в частности польская Lot, венгерская WizzAir и латвийская AirBaltic, уже приняли решение избегать белорусского воздушного пространства.

Вынужденная посадка в Минске

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске днем 23 мая, после того как экипаж получил информацию о минировании борта от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила в самолете ничего подозрительного, и спустя пять часов лайнеру было разрешено продолжить полет. Однако белорусские силовики задержали находившегося на борту сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку. В Беларуси в отношении журналиста, включенного в список террористов, возбуждено уголовное дело, его обвиняют в экстремистской деятельности.

Приземление в Минске самолета, выполнявшего международный рейс, резко осудили в Германии, Евросоюзе, США и НАТО. Инцидент станет одной из основных тем на саммите ЕС, открывающемся в Брюсселе 24 мая.

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    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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