 Авиакомпания airBaltic приостановила полеты над Беларусью после задержания Протасевича | Новости из Германии о Европе | DW | 24.05.2021

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Европа

Авиакомпания airBaltic приостановила полеты над Беларусью после задержания Протасевича

Латвийская airBaltic - первая компания, приостановившая полеты над Беларусью после инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair. Минтранс Латвии назвал ситуацию с посадкой самолета и задержанием блогера "неординарной".

Самолет airBaltic

Латвийская авиакомпания airBaltic на фоне инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair и задержания белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича приняла решение приостановить полеты над территорией Беларуси, сообщил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс в интервью радиостанции Delfi в понедельник, 24 мая.

"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", - сказал он.

Линкайтс пояснил, что такое решение было принято после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания белорусскими силовиками бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Министр охарактеризовал ситуацию как "неординарную", отметив, что она порождает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве.

Вынужденная посадка в Минске

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске днем 23 мая, после того как экипаж получил информацию о минировании борта от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила в самолете ничего подозрительного, и спустя пять часов лайнеру разрешили продолжить полет. Однако белорусские силовики задержали находившегося на борту сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку.

МВД Беларуси официально подтвердило задержание журналиста, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел по статьям об организации беспорядков в стране. КГБ Беларуси ранее внес Протасевича и другого сооснователя Nexta Степана Путило в список террористов. Сам канал был признан в Беларуси экстремистским.

Протесты на Западе

На Западе резко осудили инцидент с Ryanair и задержанием Протасевича. Политики в Германии и ЕС назвали случившееся актом государственного терроризма и призвали кардинально расширить санкции против Беларуси. Amnesty International назвала инцидент актом воздушного пиратства. Инцидент с самолетом станет одной из главных тем саммита ЕС, открывающегося 24 мая в Брюсселе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил посадку самолета Ryanair в Минске и потребовал от белорусских властей освободить Протасевича. Посадку самолета госсекретарь назвал "шокирующим актом режима Лукашенко". Генеральная прокуратура Литвы начала расследование инцидента с Ryanair.

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  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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