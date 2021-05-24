В Литве возбуждено дело о захвате Беларусью самолета Ryanair

Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело в связи с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, который следовал рейсом из Афин в Вильнюс, но из-за ложного сообщения о минировании сел в Минске. "Началось досудебное расследование по факту захвата самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом", - сообщила начальник отдела коммуникаций Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене в понедельник, 24 мая.

Со своей стороны заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Арлаускас заявил, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о захвате воздушного судна. "Возбуждено уголовное дело. Уже сегодня будут опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров", - сказал он.

По словам полицейского чиновника, в самолете, вероятнее всего, возник конфликт, в ходе которого было заявлено о взрывном устройстве. "Это стало одной из причин приземления в Минске", - указал он. Накануне вечером полиция сообщила о начале досудебного расследования по двум статьям уголовного кодекса Литвы.

Вынужденная посадка в Минске

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске днем 23 мая, после того как экипаж получил информацию о минировании борта от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила в самолете ничего подозрительного, и спустя пять часов лайнеру было разрешено продолжить полет. Однако белорусские силовики задержали находившегося на борту сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку.

В Беларуси в отношении журналиста возбуждено уголовное дело, его обвиняют в экстремистской деятельности. Протасевич включен в список террористов.

Протесты на Западе в связи с инцидентом

На Западе резко осудили инцидент с Ryanair и задержанием Протасевича. Политики в Германии и ЕС назвали случившееся актом государственного терроризма и призвали кардинально расширить санкции против Беларуси. Amnesty International назвала инцидент актом воздушного пиратства. Инцидент с самолетом станет одной из главных тем саммита ЕС, открывающегося 24 мая в Брюсселе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил посадку самолета Ryanair в Минске и потребовал от белорусских властей освободить Протасевича. Посадку самолета госсекретарь назвал "шокирующим актом режима Лукашенко".

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