Авиасообщение Россия-Германия: планы Lufthansa и лоукостера Eurowings

Авиасообщение между Россией и Германией, резко сократившееся из-за пандемии коронавируса, по мере постепенного открытия границ начинает быстро восстанавливаться. При этом не только увеличивается число полетов по традиционным маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне и Берлин, но появляется и целый ряд новых направлений.

Самый актуальный пример: 6 мая S7 Airlines ("Сибирь") начала совершать прямые рейсы из Москвы-Домодедово в аэропорт Кёльн/Бонн. Так что теперь это направление по одному разу в неделю обслуживают две российские авиакомпании: "Победа" летает сюда из Москвы-Внуково. А тремя днями раньше S7 приступила к еженедельным полетам по маршруту Москва-Ганновер.

Растет число прямых рейсов из Германии в российские регионы

Через месяц, 5 и 6 июня, сибирский авиаперевозчик намерен открыть маршруты Новосибирск-Франкфурт-на-Майне и Новосибирск-Дюссельдорф. А 3 июня "Победа" возобновит на летний сезон полеты из Москвы в курортный город Баден-Баден.

На расширение географии полетов между Германией и Россией нацелена и немецкая авиакомпания Lufthansa Group. Обслуживать маршруты в российские регионы она поручила одной из своих дочерних фирм - лоукостеру Eurowings. "Eurowings впервые предложит регулярные рейсы из Дюссельдорфа в Краснодар и Екатеринбург", - подчеркнула пресс-служба группы Lufthansa в письменном ответе DW.

Аэропорт Дюссельдорфа, весна 2021 года. Авиапассажиры в очереди, чтобы сдать тест на коронавирус

Полеты в столицу Краснодарского края начнутся 2 июля и будут осуществляться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. В столицу Урала немецкая авиакомпания будет летать один раз в неделю по субботам.

Так что роль аэропорта Дюссельдорфа в воздушном сообщении между Германией и Россией и ее регионами в ближайшие месяцы значительно возрастет. Ведь уже сейчас из столицы самой многонаселенной федеральной земли ФРГ Северный Рейн-Вестфалия российская авиакомпания "Аэрофлот" осуществляет четыре рейса в неделю в Москву-Шереметьево (до пандемии было три рейса в день), а ее дочерняя компания "Россия" - один рейс в неделю в Санкт-Петербург. Летом отсюда к тому же будут летать S7 в Новосибирск и Eurowings в Краснодар и Екатеринбург.

С июня Lufthansa и ее дочки будут чаще летать в Москву и Санкт-Петербург

Что же касается непосредственно компании Lufthansa, то она концентрируется на полетах из своего базового аэропорта Франкфурт-на Майне в Москву-Домодедово и в Санкт-Петербург. В течение мая немецкий воздушный перевозчик будет 7 раз в неделю летать в российскую столицу и 4 раза в неделю - в город на Неве.

Но уже с июня, когда эпидемиологическая ситуация, как ожидается, улучшиться (хотя, конечно же, все еще будет требовать особой осторожности по время авиаперелетов), Lufthansa планирует увеличить число рейсов в Москву до 10 в неделю, а в Санкт-Петербург – до 6 в неделю, сообщила пресс-служба группы.

Обслуживание самолета авиакомпании Lufthansa в московском аэропорту "Домодедово"

Она также отметила, что в настоящее время швейцарская авиакомпания Swiss 4 раза в неделю летает в Москву-Домодедово и 1 раз в неделю в Санкт-Петербург, а австрийская Austrian Airlines пять раз в неделю обслуживает маршрут из Вены в Москву-Домодедово. К тому же с 14 июня бельгийская компания Brussels Airlines начнет по три раза в неделю доставлять авиапассажиров из Брюсселя в Москву-Шереметьево и в Санкт-Петербург. Все три воздушных перевозчика являются дочерними компаниями Lufthansa.

"Lufthansa Group вот уже свыше 50 лет надежно и бесперебойно соединяет Россию с Европой и миром. Российские направления и впредь будут важной составной частью нашей всемирной маршрутной сети ", - заверил DW Дирк Гроссман (Dirk Grossmann), директор по продажам Lufthansa Group в России.

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