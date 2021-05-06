 Авиасообщение Россия-Германия: планы Lufthansa и лоукостера Eurowings | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 06.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Авиасообщение Россия-Германия: планы Lufthansa и лоукостера Eurowings

Российские и немецкие авиакомпании значительно увеличивают число рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом и городами ФРГ, а также осваивают новые маршруты в российские регионы.

Самолеты авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Самолеты авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Авиасообщение между Россией и Германией, резко сократившееся из-за пандемии коронавируса, по мере постепенного открытия границ начинает быстро восстанавливаться. При этом не только увеличивается число полетов по традиционным маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне и Берлин, но появляется и целый ряд новых направлений.

Самый актуальный пример: 6 мая S7 Airlines ("Сибирь") начала совершать прямые рейсы из Москвы-Домодедово в аэропорт Кёльн/Бонн. Так что теперь это направление по одному разу в неделю обслуживают две российские авиакомпании: "Победа" летает сюда из Москвы-Внуково. А тремя днями раньше S7 приступила к еженедельным полетам по маршруту Москва-Ганновер.

Растет число прямых рейсов из Германии в российские регионы

Через месяц, 5 и 6 июня, сибирский авиаперевозчик намерен открыть маршруты Новосибирск-Франкфурт-на-Майне и Новосибирск-Дюссельдорф. А 3 июня "Победа" возобновит на летний сезон полеты из Москвы в курортный город Баден-Баден.

На расширение географии полетов между Германией и Россией нацелена и немецкая авиакомпания Lufthansa Group. Обслуживать маршруты в российские регионы она поручила одной из своих дочерних фирм - лоукостеру Eurowings. "Eurowings впервые предложит регулярные рейсы из Дюссельдорфа в Краснодар и Екатеринбург", - подчеркнула пресс-служба группы Lufthansa в письменном ответе DW.

Авиапассажиры в аэропорту Дюссельдорфа стоят в очереди, чтобы сдать тест на коронавирус

Аэропорт Дюссельдорфа, весна 2021 года. Авиапассажиры в очереди, чтобы сдать тест на коронавирус

Полеты в столицу Краснодарского края начнутся 2 июля и будут осуществляться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. В столицу Урала немецкая авиакомпания будет летать один раз в неделю по субботам.

Так что роль аэропорта Дюссельдорфа в воздушном сообщении между Германией и Россией и ее регионами в ближайшие месяцы значительно возрастет. Ведь уже сейчас из столицы самой многонаселенной федеральной земли ФРГ Северный Рейн-Вестфалия российская авиакомпания "Аэрофлот" осуществляет четыре рейса в неделю в Москву-Шереметьево (до пандемии было три рейса в день), а ее дочерняя компания "Россия" - один рейс в неделю в Санкт-Петербург. Летом отсюда к тому же будут летать S7 в Новосибирск и Eurowings в Краснодар и Екатеринбург.

С июня Lufthansa и ее дочки будут чаще летать в Москву и Санкт-Петербург

Что же касается непосредственно компании Lufthansa, то она концентрируется на полетах из своего базового аэропорта Франкфурт-на Майне в Москву-Домодедово и в Санкт-Петербург. В течение мая немецкий воздушный перевозчик будет 7 раз в неделю летать в российскую столицу и 4 раза в неделю - в город на Неве.

Но уже с июня, когда эпидемиологическая ситуация, как ожидается, улучшиться (хотя, конечно же, все еще будет требовать особой осторожности по время авиаперелетов), Lufthansa планирует увеличить число рейсов в Москву до 10 в неделю, а в Санкт-Петербург – до 6 в неделю, сообщила пресс-служба группы.

Обслуживание самолета авиакомпании Lufthansa в московском аэропорту Домодедово

Обслуживание самолета авиакомпании Lufthansa в московском аэропорту "Домодедово"

Она также отметила, что в настоящее время швейцарская авиакомпания Swiss 4 раза в неделю летает в Москву-Домодедово и 1 раз в неделю в Санкт-Петербург, а австрийская Austrian Airlines пять раз в неделю обслуживает маршрут из Вены в Москву-Домодедово. К тому же с 14 июня бельгийская компания Brussels Airlines начнет по три раза в неделю доставлять авиапассажиров из Брюсселя в Москву-Шереметьево и в Санкт-Петербург. Все три воздушных перевозчика являются дочерними компаниями Lufthansa. 

"Lufthansa Group вот уже свыше 50 лет надежно и бесперебойно соединяет Россию с Европой и миром. Российские направления и впредь будут важной составной частью нашей всемирной маршрутной сети ", - заверил DW Дирк Гроссман (Dirk Grossmann), директор по продажам Lufthansa Group в России.  

Смотрите также:

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Расширяя границы

    Новый широкофюзеляжный Airbus A330neo оснащен улучшенными двигателями, сокращающими расход топлива на 14% и выбросы в атмосферу на 10%. Инновационная система светодиодного освещения позволяет окрасить салон самолета в любой цвет: в палитру входит 16 миллионов оттенков. Судно рассчитано на 252 или 310 пассажиров в зависимости от компоновки. A330neo должен начать перевозки уже в 2017 году.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Кристальная чистота

    Как заявили создатели Fresh Lavatory, эта уборная способна навести чистоту самостоятельно: после того, как пассажир покидает ее, ультрафиолетовые лампы дезинфицируют кабину, а вода автоматически омывает раковину. Воздушный туалет оснащен сенсорами, что позволяет не прикасаться к крану и другим кнопкам. Никаких микробов!

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Обед на высоте

    По правилам безопасности воздушных авиаперевозок в эконом-классе можно пользоваться только пластиковыми столовыми приборами. Дизайнеров это не останавливает: все равно все должно быть красиво.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Как в кино

    Теперь в самолет не обязательно брать с собой ноутбук или планшет: в скором времени разработчики обещают внедрение новых систем развлечения на борту. Диагональ сенсорного экрана в спинке впереди стоящего кресла будет достигать 26 дюймов, а фильмы или сериалы можно будет смотреть на этом встроенном телевизоре с собственной USB-флешки.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    На связи

    Установка Gogo позволяет наслаждаться в полете высокоскоростным интернетом до 100 мегабит в секунду. Безлимитный Wi-Fi, стриминговое телевидение и музыка в недалеком будущем появятся во многих самолетах.

  • Fachmesse Aircraft Interiors Expo in Hamburg

    Будущее пассажирских самолетов

    Мясо или рыба?

    Вернемся к обеду. Все бортовое питание готовят еще на Земле, потом его охлаждают и разогревают уже в самолете. Неудивительно, что после этого пища не всегда приходится по вкусу пассажирам. Чтобы клиенты авиакомпаний были довольны едой, каждый год появляются новые технологии - например, метод приготовления в герметичном пакете sous-vide и первые индукционные плиты для самолетов.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Сон в капсуле

    Первые лежаки для сна на борту были разработаны в 2014 году для первого класса аэробуса А380 авиакомпании Quatar Airways. Сейчас дизайн изменился: это не просто кровать, а настоящая капсула, которая закрывается со всех сторон.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Больше пространства

    Расстояние между сидениями - вечная проблема для дизайнеров и разработчиков. С одной стороны, нужно вместить как можно больше кресел, с другой - обеспечить комфорт всем пассажирам. В таком салоне вы будете сидеть удобно - и для вас самих, и для пассажира впереди.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:27

Вакцина "Спутник V" для гостей из Германии: почему немцев привлек прививочный тур в Россию

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Москва отказала в посадке немецкому самолету  

Air Berlin совершила последний рейс  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Страны Запада хотят и будут прививаться не векторными, а мРНК-вакцинами  

"Режим дошел до полного озверения": филологи - в защиту Федуты  

Кому навредят контрсанкции Минска, или Месть Лукашенко за ЧМ по хоккею  