 Церковь начинает сбор пожертвований для мигрантов на восточной границе Польши | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.11.2021

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Беларусь

Церковь начинает сбор пожертвований для мигрантов на восточной границе Польши

В Польше католическая церковь призывает к проведению общенациональной кампании по сбору средств для мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.

Представители благотворительных организаций оказывают помощь беженцам на польско-белорусской границе

Представители благотворительных организаций оказывают помощь беженцам на польско-белорусской границе

Католическая церковь в Польше выступает за проведение общенациональной кампании по сбору средств для мигрантов на границе с Беларусью. Деньги, которые планируется собрать во всех польских церквях к 21 ноября, будут переданы благотворительной организации Caritas для обеспечения в приграничном регионе на северо-востоке Польши предпосылок "долгосрочной интеграции беженцев", которые хотят остаться в Польше, заявил председательствующий на конференции польских епископов архиепископ Станислав Гадецкий во время богослужения в Варшаве вечером в пятницу, 5 ноября.

"На наших глазах происходит гуманитарная катастрофа", - сказал архиепископ в своей проповеди, указав на то, что на польско-белорусской границе "страдают и умирают" люди. По его словам, прибывшие туда мигранты стали жертвами недопустимых игр международной политики. "Однако, независимо от обстоятельств их прибытия, они, безусловно, нуждаются в нашей духовной и материальной помощи", - подчеркнул Гадецкий. С начала нынешнего миграционного кризиса церковь в Польше оказывает посильную помощь беженцам через Caritas и ответственного за это епископа. Так, по сведениям церкви, оказывается поддержка приютам для мигрантов и беженцев. Кроме того, приходы у границы Польши с Беларусью установили так называемые "палатки надежды".

Гадецкий сделал особый акцент на том, что церковь должна проявить христианскую чуткость по отношению к прибывшим. По его словам, к ним необходимо относиться так, как предписывает Евангелие. "Без ущерба для безопасности республики и ее граждан, следует продемонстрировать нашу солидарность с ними", - заявил архиепископ и призвал католиков молиться о мире на восточной границе Польши.

Архиепископ выступает за создание гуманитарных коридоров

По данным польской пограничной службы, за период августа нынешнего года около 30 000 мигрантов из Ирака, Афганистана и ряда других стран Ближнего Востока и Африки пытались незаконно попасть в ЕС через границу между Беларусью и Польшей. Польские пограничники главным образом противодействовали этому. В результате множество мигрантов застряли в пограничной зоне и пребывают в катастрофических условиях. Беларусь препятствует их возвращению на свою территорию. Несколько человек из числа мигрантов уже  умерли на границе от переохлаждения или истощения.

Ответственной за прибытие к границе беженцев Польша и ЕС считают Беларусь. Они обвиняют белорусский режим в том, что десятки тысяч людей из кризисных стран Ближнего Востока и других регионов доставляются самолетами в Минск, а затем на границу со странами ЕС - Польшей, Литвой и Латвией. В начале сентября президент Польши Анджей Дуда объявил в приграничной с Беларусью зоне режим чрезвычайной ситуации. Варшава подверглось критике за отказ в предоставлении убежища мигрантам и их принудительное выдворение обратно в Беларусь, подвергая их жизни опасности. Представители благотворительных организаций и журналисты  не допускаются в зону чрезвычайной ситуации.

В начале октября Гадецкий безуспешно требовал от польского правительства одобрения на открытие так называемых "гуманитарных коридоров". "Этот механизм, хорошо зарекомендовавший себя в других странах, позволяет оказывать конкретную помощь тем, кто больше всего в этом нуждается - пострадавшим от войн и преследований, причем в обстановке безопасности и под полным контролем", - сказал тогда архиепископ.

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    ФРГ - "земля обетованная" для беженцев?

    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

  • Беженцы в очереди на регистрацию

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Бюрократические сложности

    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

  • Беженец на границе Словении и Австрии

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

  • Аэропорт в Мюнхене, высылка албанских и косовских соискателей убежища

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Не только сирийцы

    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


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Месть Лукашенко за санкции: правда о беженцах, которую умалчивают в Беларуси. DW Новости (14.10.21)

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