МВД ФРГ напомнило о праве белорусов на проездной иностранца

Граждане Беларуси в ФРГ могут претендовать на "проездной документ для иностранцев", если докажут, что им опасно ехать за паспортом на родину.

Если граждане Беларуси, законно проживающие в Германии, из-за политического преследования не могут вернуться на родину для оформления паспорта, они могут претендовать на получение в ФРГ проездного документа для иностранцев (Reiseausweis für Ausländer). Об этом DW сообщили в министерстве внутренних дел Германии в четверг, 9 ноября.

Указ Александр Лукашенко, запрещающий выдавать паспорта за рубежом, в МВД Германии назвали "целенаправленными репрессиями против правозащитников, журналистов и представителей оппозиции". "Этот указ имеет далеко идущие последствия для белорусов диаспоры. Особенно это касается тех белорусских граждан, которые были вынуждены покинуть Беларусь из-за политических преследований и которым грозят репрессии и даже тюремное заключение в случае повторного въезда в страну", - заявили в МВД.

Если срок действия паспорта гражданина Беларуси истекает, немецкое ведомство по делам иностранцев может проверить, разумно ли человеку возвращаться в Беларусь для получения нового паспорта или ему может быть выдан немецкий документ, заменяющий паспорт, объяснили в МВД. В министерстве подчеркнули, что "особые обстоятельства", подтверждающие, что белорусу опасно возвращаться на родину за паспортом, нужно будет разъяснять и доказывать.

Решение по каждому случаю будет приниматься индивидуально

"Судя по сообщениям об арестах граждан Беларуси, выехавших обратно в связи с указом, можно предположить нецелесообразность получения паспортов для белорусов, доказанно подвергшихся политическим преследованиям", - говорится в ответе МВД. Иммиграционные власти будут принимать решения о выдаче немецких документов, заменяющих паспорт, отдельно в каждом конкретном случае. Обязательное условие - законные основания для проживания в Германии.

Если немецкий иммиграционный орган сочтет обращение гражданина Беларуси обоснованным, он выдаст проездной документ для иностранцев. Этот проездной документ с ограничениями позволяет путешествовать по Шенгенской зоне и в некоторые третьи страны. Документ еще называют "серым проездным " - из-за цвета обложки. Процесс их выдачи регулируется пятым параграфом постановления о пребывании , напомнили в МВД.

Запрет белорусам получать паспорт за границей

С сентября 2023 года граждане Беларуси не могут обменять или продлить свои паспорта в посольствах и консульствах за границей, для этого надо лично приехать в Беларусь. Правозащитники подчеркивают, что это требование направлено на преследование граждан страны, выступающих против режима Лукашенко и вынужденных уехать из Беларуси под угрозой уголовного дела.

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская в качестве возможного решения проблемы называла "паспорт новой Беларуси", признавая однако, что это "амбициозный и беспрецедентный проект", который вряд ли достижим в краткосрочной перспективе.

"У нас есть временное решение - считать паспорта, срок действия которых истек, действующими, чтобы увеличивать срок действия ВНЖ", - говорила DW Тихановская. Этот вопрос она поднималана встречах в начале ноября с представителями парламентов Германии, Австрии, Франции, Италии, Испании и других стран.

Смотрите также: