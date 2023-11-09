"У нас есть решение". Тихановская о паспортах для белорусов

В ходе своего двухдневного визита в Берлин лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская встретилась с представителями парламентских групп друзей Беларуси из разных стран. В зале Фонда имени Конрада Аденауэра, который по форме напоминает пленарный зал бундестага, собрались представители Германии, Франции, Италии, Грузии и еще 12 стран, которые специально для этого приехали в Берлин. А по видеосвязи к ним подключились депутаты из Украины и США. Они обсудили способы поддержки демократических сил Беларуси и давления на режим Лукашенко. После встречи DW спросила у Светланы Тихановской, чем парламентарии могут помочь демсилам Беларуси и как решить проблему с продлением документов белорусов за границей.

DW: Госпожа Тихановская, какова главная цель вашего визита в Берлин?

Светлана Тихановская: Сегодня здесь в первый раз собираются депутаты из разных стран, которые в своих парламентах организовали группы за демократическую Беларусь. Этой инициативе около года и в парламентах многих стран есть люди, которые объединились и держат Беларусь на повестке дня. Сегодня мы все вместе собрались, чтобы поделиться мнениями, как работают группы, придумать новые идеи. Основная задача - сделать так, чтобы депутаты и парламенты между собой координировались, говорили единым голосом. Это и фундамент для будущей Беларуси, потому что мы уже сейчас выстраиваем отношения, которые станут основой для нашей демократической страны.

- А чем парламенты западных стран могут помочь демократическим силам Беларуси сейчас?

Светлана Тихановская на встрече с друзьями Беларуси из разных стран в Берлине Фото: DW

- Парламентарии - это люди, которые формируют повестку и влияют на решения правительств. А нам нужно, чтобы правительства шли навстречу демократической Беларуси и помогали нам сокрушить этот режим, освободить белорусов из тюрем, освободить в целом Беларусь от оков российской империи. Мы просим, прежде всего, придерживаться двусторонней стратегии в отношении Беларуси: давление на режим и помощь белорусам. Об этом все знают, но не всегда полностью имплементируют. Например, основной источник давления на режим - это санкции. Сейчас в санкциях много лазеек и очевидно, что они не работают во всю мощь. Также важно оказывать помощь демократическим силам, организациям, медиа, правозащитным центрам. Этой помощи пока хватает, чтобы выжить, выстоять, но ее недостаточно, чтобы победить.

Возникает и ряд новых вызовов в нашей борьбе. Один из последних: Лукашенко подписал указ, который не позволяет посольствам в разных странах выдавать паспорта и другие документы белорусам. Конечно, эту проблему надо как-то решать. У нас есть временное решение - считать паспорта, срок действия которых истек, действующими, чтобы увеличивать срок действия ВНЖ. Но также есть долгосрочное, систематическое решение - это паспорт новой Беларуси. Довольно амбициозный, беспрецедентный проект, но так как у нас нет другого выхода, мы над ним работаем и объясняем парламентариям, почему это важно. И, в принципе, этого можно будет достичь, если будет политическая воля. А так как парламентарии в группах за демократическую Беларусь - это наш голос, их задачей будет настаивать и убеждать свое правительство признавать этот документ.

- Насколько это реалистично? Готовы ли уже какие-то страны признавать паспорт новой Беларуси?

Вечером 7 ноября Светлана Тихановская встретилась с представителями диаспоры Фото: DW

- Если не думать о проекте как о реалистичном, не стоило его и затевать. Я абсолютно верю в этот проект, что он имеет право на жизнь. Это единственный выход из сложившейся ситуации. Нам очень важно показать демократическому миру, что диктаторы не владеют людьми. Они говорят: если вы не выполните наши требования и не вернетесь в Беларусь, вы больше не сможете нигде жить. Нет, смогут. И наша задача предложить такой вариант развития событий: паспорт новой Беларуси. Его называют "интересным проектом", но никто не называл его нереалистичным. Конечно, возможно, будет тяжело. Возможно, некоторые страны будут признавать его на национальном уровне. Возможно, нужно будет решение на уровне Европейского совета. Это уже как страны решат. Но я не слышала категорического отказа. Надо много работать, искать союзников, убеждать, показывать, что нет альтернативы.

- В Польше и Литве сейчас уже белорусы, которые сталкиваются с проблемой с получением паспорта, могут подать на паспорт иностранца и идут по отдельному пути. Эти страны пошли навстречу белорусам. А что в Германии? Вы будете поднимать этот вопрос с немецкими политиками?

Паспорт иностранца в Литве выдается уже очень давно. Это одна из первых стран, которая начала применять эту практику, и пример для остальных стран. На днях получили новость из Чехии, что первый паспорт иностранца был выдан белорусскому гражданину там. Мы слышали официальное заявление от немецких властей, что паспорта, которые утратили срок годности, будут признаваться как действительные. То есть, можно будет на их основе подавать на вид на жительство и так далее. Но по паспорту иностранца будем еще вести консультации.

- Германия была одной из первых стран, куда вы приехали с зарубежным визитом осенью 2020 года, после выборов и протестов. Тогда вы встречались с канцлером Ангелой Меркель. Как с тех пор развивались ваши отношения с немецкими политиками? Как вас здесь принимают?

Встреча Светланы Тихановской и Ангелы Меркель 6 октября 2020 года Фото: Jesco Denzel/Bundespresseamt/dpa/picture alliance

- Отношения развиваются хорошо. Бундестаг очень активно включился в работу тогда. Встреча с Ангелой Меркель (Angela Merkel) имела очень большое символическое значение. Это был сигнал другим странам: мы признаем демократическую Беларусь, мы признаем их право бороться, Лукашенко не легитимен. Это были очень громкие заявления от влиятельной страны. С тех пор мы очень плотно работаем с (министром иностранных дел. - Ред.) Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) и ее командой, она помогла нам организовать помощь нашим добровольцам в Украине, она много делает для помощи белорусам, которым здесь нужна легализация. Я знаю, что есть много проблем, что очень тяжело, очень медленно люди получают документы, но мы должны учитывать в целом миграционную обстановку в Германии, сюда едут все. И мы настаиваем, чтобы белорусов воспринимали отдельно, потому что люди уезжают не по своей воле, не за лучшей жизнью, а спасаясь от политических репрессий, чтобы не клали белорусов и других мигрантов, особенно россиян, в одну корзину. Пора обрезать эту пуповину между Россией и Беларусью, чтобы нас не воспринимали как приложение к России. И в бундестаге группа за демократическую Беларусь - одна из самых больших в Европе и сюда входят представители практически всех партий. Поэтому, когда нам требуется помощь, Германия всегда с нами.



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