  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Тихановская встретилась в Берлине с "друзьями Беларуси"

Наталья Смоленцева | Лиза Ламбрехт
7 ноября 2023 г.

Тихановская в Берлине призвала европейских парламентариев поддержать белорусских политзаключенных и белорусов в эмиграции, передает корреспондентка DW.

https://p.dw.com/p/4YWsb
Митинг в поддержку белорусов в центре Берлина
Митинг в поддержку белорусов в центре БерлинаФото: Natalia Smolentceva/DW

Несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами вышли во вторник, 7 октября, к Бранденбургским воротам в центре Берлина. В митинге также приняла участие лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Она рассказала, что поднимала на встречах с немецкими политиками вопрос паспортов и легализации, который касается многих собравшихся. По словам Тихановской, немецкие власти будут признавать просроченные белорусские паспорта для продления ВНЖ. Кроме того, она просила власти ФРГ ускорить процесс рассмотрения ходатайств белорусов об убежище. Тихановская будет добиваться того, чтобы для рассмотрения этих вопросов была создана межведомственная рабочая группа.

"Берлинская стена упала без предупреждения. И когда откроется окно возможностей для Беларуси, мы должны быть готовы: у нас должны быть готовы проекты реформ, у нас должны быть международные связи", - добавила она.

Тихановская встретилась в Берлине с представителями парламентов Европы

Ранее она встретилась в Берлине с представителями парламентов Германии, Австрии, Франции, Италии, Испании и других стран. На встрече обсуждалось, как депутаты могут помочь демократическому движению Беларуси, передает корреспондентка DW.

"Инвестирование денег и времени в демократическую Беларусь - это не благотворительность, это инвестиция в будущее и безопасность ЕС", - подчеркнула в своем выступлении Тихановская.

Встреча Светланы Тихановской с парламентариями европейских стран в Берлине
Встреча Светланы Тихановской с парламентариями европейских стран в БерлинеФото: Natalia Smolentceva/DW

Она призвала парламентариев внести в политическую повестку своих стран вопросы поддержки белорусских политзаключенных и белорусов в эмиграции, а также рассмотреть выдачу документов эмигрировавшим гражданам Беларуси, которые из-за указа Александра Лукашенко больше не могут получать новые паспорта в диппредставительствах за границей.

Группы "друзей Беларуси" есть в парламентах 22 стран, включая Германию, где по инициативе депутатов бундестага создана группа "Демократическая Беларусь". В Германии парламентская дискуссия о проблемах Беларуси состоится 8 ноября.

Смотрите также:

Зачем Лукашенко ограничил выдачу паспортов белорусам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ждет ли Беларусь кровавая гражданская война, если Лукашенко не уйдет добровольно?

Ждет ли Беларусь кровавая гражданская война, если Лукашенко не уйдет добровольно?

Лукашенко стал соучастником путинской войны в Украине, а Беларусь - соагрессором вопреки воле белорусского народа, говорит лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она уверена, что режим в Минске сохраняет власть лишь благодаря репрессиям. Тихановская надеется на мирные перемены в Беларуси. Она видит задачу оппозиции в том, чтобы оказать максимальное давление на Лукашенко.
Политика21 марта 2023 г.26:01 мин.
external

Латушко: Лукашенко уже по уши в войне и будет входить в нее все дальше

Латушко: Лукашенко уже по уши в войне и будет входить в нее все дальше

Необходимо наращивать давление на режим Лукашенко, уверен руководитель НАУ Павел Латушко. Во время визита в Берлин оппозиционный политик ответил на вопросы DW о юридическом преследовании Александра Лукашенко, размещении российского ядерного оружия в Беларуси, освобождения политзаключенных и помощи Запада демократическому движению Беларуси.
Политика24 апреля 2023 г.38:23 мин.