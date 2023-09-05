Лукашенко запретил выдавать белорусам паспорта за границей

Указ Лукашенко запрещает белорусам получать новые паспорта, обменивать и продлевать старые в диппредставительствах за границей. Тихановская предостерегла сограждан от возвращения на родину, если там грозит преследование.

Белорусские дипломатические представительства больше не будут выдавать новые паспорта белорусам за границей. Указом "О порядке выдачи документов и совершения действий", подписанном правителем Беларуси Александром Лукашенко 4 сентября и опубликованном на его сайте, теперь для этого предписывается обращаться в МВД по месту последней регистрации.

То же самое касается обмена и продления паспорта: новый указ исключает право диппредставительства продлевать срок действия паспорта находящихся за границей. Биометрический паспорт живущий за границей гражданин Беларуси сможет получить только через МИД или через МВД РБ. Ранее это могли делать дипломатические представительства или консульские учреждения.

Помимо этого, согласно указу, оформить сделки с имуществом также можно будет только лично или на основании доверенности, оформленной в Беларуси.

Светлана Тихановская: Работаем над выдачей новых паспортов

Комментируя этот указ, лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что, "отказав белорусам в консульской помощи", государство самоустранилось "из еще одной сферы жизни, где должно заботиться о гражданах".

Она пообещала провести консультации с Еврокомиссией, а также поднять этот вопрос перед Европарламентом и во время Генеральной Ассамблеи ООН. Тихановская призвала белорусов не паниковать и не совершать необдуманных поступков - возвращаться на родину, если там грозит преследование.

Проект нового белорусского паспорта, разработанный Объединенным переходным кабинетом (ОПК) Фото: Gemeinsames Übergangskabinett

Чтобы решить возникшую у белорусов проблему с паспортами, демократические силы, по словам Тихановской, "готовят к запуску выдачу новых паспортов Беларуси" и "работают над их признанием". "Мы надеемся, что паспорт сможет решить ряд проблем с легализацией", - написала она в Telegram.

Новый белорусский паспорт был представлен в начале августа на прошедшей в Варшаве конференции "Новая Беларусь". Документ предназначен для белорусов, которые не могут вернуться в страну для обмена паспорта. Кабинет провел переговоры и консультации с Еврокомиссией и рядом национальных правительств по вопросу признания паспорта.

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