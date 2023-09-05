Белорусы не смогут менять паспорта за границей. Подробности

Указ Лукашенко № 278 "О порядке выдачи документов и совершения действий" серьезно усложняет жизнь белорусам, живущим за границей. Когда документ вступит в силу, граждане РБ не смогут обменять или продлить свои паспорта в посольствах и консульствах, для этого надо будет лично приехать в Беларусь. И это еще не все ограничения. О том, что меняет новый указ, DW рассказали адвокат Антон Гашинский и юристка офиса Светланы Тихановской Кристина Рихтер.

Что изменится?

Новый указ вступит в силу после официального опубликования, и, судя по тому, что он уже внесен в национальный реестр, произойдет это в самое ближайшее время. Во-первых, будет сокращен список административных процедур, которые можно будет совершать в белорусском посольстве или консульстве за границей. Во-вторых, власти ограничат возможность получения документов и совершения сделок в Беларуси по доверенности, оформленной за границей, - сделать это можно будет только, приехав в Беларусь или оформив доверенность на территории Беларуси.

"Белорусы, находящиеся за границей, не смогут в консульских учреждениях получать либо продлевать свои гражданские паспорта, - перечисляет новшества адвокат и основатель инициативы "Юристы Беларуси: Независимость и Сотрудничество" Антон Гашинский. - Также нельзя будет выписать доверенности на совершения определенных действий, связанных в том числе с продажей либо покупкой и регистрацией недвижимости, покупкой и продажей авто".

Кроме того, нельзя будет получить по доверенности, выданной за границей, апостилированный диплом, который может понадобиться при приеме на работу или поступлении в университет в другой стране.

Указ затрагивает всех

Будут ли действовать доверенности, оформленные в посольстве Беларуси? "Все будет зависеть от практики применения, но юридически территория посольства не является территорией Беларуси", - предупреждает Антон Гашинский.

По его словам, этот указ затронет всех белорусов, которые находятся за пределами Беларуси - независимо от того, в какой именно стране они сейчас живут.

Из-за нового указа Лукашенко некоторые белорусы за границей останутся без паспорта Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

"В случае рождения ребенка белорус не сможет получить в посольстве свидетельство о рождении. Нужно будет поехать в Беларусь и уже там получить данный документ, - объясняет адвокат. - То же самое с паспортом. Паспорта у белорусов рано или поздно закончатся, и необходимо будет их либо продлевать, либо получать новые".

Смогут ли получить паспорт те, кто уже ждет своей очереди в посольстве и записался еще до вступления в силу указа? "Спорный момент, все будет зависеть от практики применения, - объясняет Антон Гашинский. - В указе говорится, что на административные процедуры, которые были начаты до вступления в силу указа, распространяются правила, действовавшие до издания до указа. Но мое мнение: те, у кого была запись, получат отказ в совершения этих действий".

Помогут ли демсилы?

"Режим Лукашенко отказал беларусам в консульской помощи, - заявила лидер демсил Светлана Тихановская. - Тем самым государство самоустранилось из еще одной сферы жизни, где должно заботиться о гражданах. Многие важные услуги становятся недоступными (...)".

Таким демсилы видят паспорт Новой Беларуси Фото: Gemeinsames Übergangskabinett

Тихановская призвала белорусов за границей не поддаваться панике и не совершать опрометчивых поступков. "Даже если ваш паспорт истекает, не стоит возвращаться на родину, если вам грозит преследование. Ведь ни один документ в мире не стоит человеческой свободы. Главное - позаботьтесь о себе и своей безопасности", - сказала она.

Как объяснила DW советница по правовым вопросам офиса Тихановской Кристина Рихтер, в Литве и Польше уже есть механизмы решения подобных проблем: в этих странах можно получить "паспорт иностранца", если в паспорте, выданном в Беларуси, истек срок действия или закончились страницы, а возможности получить новый нет.

Кристина Рихтер также напомнила, что демсилы работают над признанием паспортов "Новой Беларуси": "Этот процесс требует времени. Ситуация с невозможностью получения паспортов за рубежом может ускорить этот процесс, поскольку наши международные партнеры понимают сложность ситуации".

Офис, по словам Рихтер, находится в постоянном контакте со странами, принявшими белорусов после событий 2020 года, и поднимает вопросы легализации на всех уровнях.

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