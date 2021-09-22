Лишенный лицензии в Беларуси Гашинский получил статус адвоката в РФ

Белорусский юрист Антон Гашинский, представлявший интересы семьи арестованной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги и лишенный адвокатской лицензии, получил статус адвоката в РФ, сообщает "Новая газета". В среду, 22 сентября, Гашинский принес присягу в Адвокатской палате Московской области, сообщил он изданию.

Ранее юрист успешно сдал в России необходимый квалификационный экзамен. По его словам, теперь он сможет законно представлять интересы Сапеги и еще одного арестованного в Беларуси россиянина Егора Дудникова.

Гашинский был лишен лицензии в июле

В середине июля стало известно о лишении Антона Гашинского адвокатской лицензии в Беларуси. Квалификационная комиссия аннулировала его лицензию, сочтя, что он неоднократно нарушал требования и условия осуществления адвокатской деятельности, которые установлены законодательством. Помимо Сапеги и Дудникова, Гашинский представлял интересы известного политтехнолога Виталия Шклярова.

Возможными причинами лишения лицензии Гашинский назвал то, что его привлекали к ответственности за попытку передать письмо Виталия Шклярова его больной матери, а также наличие описок в документах, которые обнаружило министерство юстиции Беларуси в ходе проверки его деятельности.

Преследование Дудникова, Сапеги и Шклярова

20-летний Егор Дудников был задержан 5 мая этого года в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок", ему грозит до трех лет лишения свободы. Дудников живет в Минске около одного года, он зарабатывал на жизнь озвучкой мультфильмов, игр и рекламных роликов. Уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что россиянин якобы озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

Софья Сапега была задержана вместе с блогером Романом Протасевичем 23 мая текущего года после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Ее обвиняют по двум статьям УК Беларуси: в разжигании социальной вражды и розни, а также в участии в массовых беспорядках. С 25 июня она находится под домашним арестом в Минске.

Политтехнолог Виталий Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля 2020 года. Ему предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского. Шкляров считает себя невиновным, а задержание связывает со своими публикациями о Беларуси в разных СМИ. В конце октября прошлого года его отпустили из СИЗО КГБ в Минске под подписку о невыезде.

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