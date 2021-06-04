Мать Софьи Сапеги о письмах дочери из СИЗО КГБ: "Она сильная"

23 мая, после принудительной посадки в Беларуси самолета Ryanair, вместе с находившимся на борту Романом Протасевичем, бывшим главредом Nexta, в Минске арестовали и его спутницу Софью Сапегу. Спустя примерно две недели семья задержанной россиянки получила от нее первые три письма из СИЗО. В интервью DW Анна Дудич, мать Софьи, рассказала об их содержании, о Романе Протасевиче и о том, помогают ли российские власти в деле ее дочери.

DW: Какие чувства вы испытали, когда получили письма от Софьи?

Анна Дудич: Мы очень сильно плакали, когда читали эти письма. В то же время мы понимали, что это частичка ее. Я хотя бы прикоснулась рукой к этим письмам. Очень тяжело.

Сейчас я не имею права падать духом. Я много потратила сил, эмоций, прежде всего. Но я держусь. Мне больше ничего не остается делать, у меня нет выбора.

- Что Софья рассказывает в своих письмах? Пишет ли об условиях содержания в СИЗО?

- Об условиях содержания она ничего не пишет. Но пишет, как видела в своей жизни 3 июня, день защиты своей магистерской работы. У нее был другой план, у нее в этот день должен был быть праздник. Пять лет потрачено, и этот финальный момент, ее мечта, к сожалению, не сбылась.

Роман Протасевич (фото из архива)

Очень переживает, какой она станет после этой изоляции от общества. Сможет ли она сохранить то, что сейчас в ней есть. Я надеюсь, что она сможет, в нее это вложено. Она сильная.

Также спрашивает о нас. Очень просит меня держаться, чтобы я себя жалела.

Часов у нее нет, живет она по звону колоколов - рядом церковь или костел. Также пишет, что не видела себя в зеркале с 25 числа.

- Что она говорит о Романе Протасевиче?

- Про Романа единственное написала, чтобы мы его не винили. Она сказала, что он всегда оберегал ее теплом, заботой: "Мама, это была любовь". Поэтому очень просила, чтобы мы его не винили.

- Допускают ли адвоката к ней? Как часто он может ее навещать?

- К сожалению, он ничего не может нам рассказать, поскольку у него подписка о неразглашении. Нам передает минимальную информацию - о том, как она себя чувствует. Он посещает ее раз в неделю. Следующая встреча, я надеюсь, состоится завтра (10 июня. - Ред.). Мы просим его, чтобы ее навещал. Насколько мне известно, она находится в одиночной камере, в изоляторе. Она совсем одна. Минимальное общение ей сейчас жизненно необходимо.

- Была информация, что российский консул лишь один раз навестил Софью. Какую поддержку сейчас оказывает консульство РФ?

- Сейчас я встречалась со своим супругом. Он сказал, что консул должен ее посетить, наверное, сегодня. Они ее не бросают. Я могу сказать, что в общем-то они оказывают поддержку.

Акция протеста в Польше против задержания Протасевича и Сапеги, 24 мая

- Через МИД России вы обращались к Владимиру Путину. Вы получили какой-то ответ?

- Мне пришел ответ на обращение. МИД говорил о том, что средства массовой информации - российские и белорусские - постоянно освещают события. Наверное, все.

- А помимо средств массовой информации был какой-то ответ, как еще может оказываться содействие в этой ситуации?

- Я могу говорить только со слов госпожи Захаровой (представитель МИД РФ Мария Захарова. - Ред.), которая заявила, что они будут способствовать экстрадиции или ее освобождению. Они будут решать этот вопрос, насколько я понимаю.

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