 К россиянке Софье Сапеге впервые после задержания пустили адвоката | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.05.2021

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Беларусь

К россиянке Софье Сапеге впервые после задержания пустили адвоката

К гражданке России Софье Сапеге на шестой день после ее задержания в Минске смог попасть адвокат. Девушка журналиста Романа Протасевича рассказала юристу, что физическое насилие к ней не применяли.

Софья Сапега, фото из архива

Софья Сапега, фото из архива

Гражданку России Софью Сапегу в пятницу, 28 мая, спустя пять дней после того, как ее задержали в Минске вместе с журналистом и блогером Романом Протасевичем, впервые смог посетить в минском СИЗО на Окрестина ее адвокат Александр Филанович. "Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось", - рассказал Филанович ряду российских изданий и агентств. По его словам, Сапега надеется на скорейшее разрешение ситуации.

Ранее в тот же день суд в Минске на закрытом заседании в отсутствие Софьи Сапеги отклонил жалобу на ее задержание. Как отметил адвокат, на момент заседания он не был ознакомлен с документами, касающимися задержания, и в суде их не было.

Как сообщил Александр Филанович 25 мая, Софью Сапегу арестовали на два месяца, ее подозревают в совершении некоего уголовного преступления. В тот же день в МИД России без указания деталей сообщили, что Сапегу подозревают в преступлениях, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Беларуси, "в период с августа по сентябрь 2020 года". Ранее белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы" обнародовал видеозапись, на которой Софья Сапега говорит, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", где публикуется "личная информация сотрудников органов внутренних дел".

Софья Сапега была задержана 23 мая вместе бывшим редактором оппозиционного белорусского портала NEXTA Романом Протасевичем. Они летели на самолете компании Ryanair, выполнявшем рейс из Афин в Вильнюс и принужденном к посадке в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив ее власти в государственном терроризме, и потребовали незамедлительного освобождения Протасевича и Сапеги.

Принуждение лайнера Ryanair к посадке в Минске

Белорусские власти принудили лайнер Ryanair совершить экстренную посадку в Минске, заявив впоследствии, что получили сообщение о якобы находящейся на борту лайнера бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

Позже представители сервиса электронной почты Protonmail, откуда пришло письмо, на которое ссылались белорусские власти, заявили, что оно было отправлено почти на полчаса позже того момента, когда диспетчеры минского аэропорта потребовали от пилотов Ryanair отклониться от курса. В ходе обследования самолета в Минске бомбы на борту не обнаружили.

Отказ от использования воздушного пространства Беларуси

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС. В Евросоюзе договорились о введении новых санкций в отношении белорусского режима.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.

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