Оппозиция готовит паспорт "новой Беларуси". Что известно?

Сотни тысяч белорусов покинули РБ из-за преследований по политическим мотивам, которые захлестнули страну после президентских выборов августа 2020 года и последовавших за ними массовых протестов. Для многих за это время стал актуальным вопрос обмена паспорта, но не все уехавшие могут обратиться для этого в белорусские диппредставительства за рубежом. Для решения проблемы Объединенный переходный кабинет (ОПК) Светланой Тихановской разработал проект альтернативного паспорта или, как его еще называют в СМИ, паспорта "новой Беларуси".

Макет документа общественности еще не представили, но известно, что на его обложке будет изображен исторический белорусский герб "Погоня". Демсилы также договариваются с европейскими партнерами о поддержке проекта.

Макет документа соответствует требованиям ICAO

"Мы закончили первую фазу. Разработан макет документа, который полностью соответствует требованиям Международной организации по гражданской авиации (ICAO), регулирующей эти вопросы. Он снабжен специальными защитными свойствами. Сейчас нам надо получить техническую поддержку от одного из государств (ЕС. - Ред.), после этого мы сможем двигаться дальше", - рассказывает представитель ОПК по международным делам Валерий Ковалевский. И добавляет, что также были достигнуты договоренности с Еврокомиссией, которая готова поддержать проект по созданию альтернативного белорусского паспорта.

Валерий Ковалевский Фото: Iurii Sheiko/DW

Ранее советник Светланы Тихановской Франак Вячорко говорил, что есть вопросы с получением кода страны для подобного документа, поскольку буквы типа BLR "присваиваются ООН каждому государству отдельно"; поэтому нужна страна-партнер, которая "может потенциально выдавать этот код" - в качестве таковых рассматриваются Эстония и Исландия. В то же время Ковалевский заверил, что новый документ, "действительно будет белорусским национальным паспортом с гербом "Погоня"".

Что касается функций документа, то, по словам представителя ОПК, их две: подтверждать белорусское гражданство и быть проездным документом, с которым его обладатель сможет перемещаться по миру. Важно, что при этом такой паспорт не заменит въездные визы или документы, подтверждающие право на проживание в той или иной стране. "Документ можно будет использовать в каких-то бытовых или административных вопросах: открыть счет в банке или приобрести сим-карту", - добавляет Ковалевский.

Паспорт с "Погоней" сможет получить любой гражданин РБ

Планируется, что на начальном этапе альтернативный паспорт будет действовать в пределах Шенгенской зоны в ЕС. "Если у нас получится создать такой прецедент, то мы уже будем работать над тем, чтобы расширять ареал использования документа", - не исключает Валерий Ковалевский. И обращает внимание на положение белорусов в Украине, нуждающихся в замене или восстановлении паспортов.

Многие вынужденно покинувшие страну белорусы не могут обменять свои паспорта Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

"Они не могут вообще никуда обратиться, потому что там нет ни (белорусского. - Ред.) консульства, ни посольства. Ни один из органов госвласти в Украине не выдает справки о потере документов, такой замкнутый круг, - констатирует политик. - Люди остаются без документов продолжительное время и не могут даже покинуть территорию Украины. Как только у нас будет возможность выдавать документы, я думаю, мы будем выдавать их белорусам вне зависимости от того, будет ли поддержка проекта со стороны Украины".

В целом получить альтернативный паспорт сможет любой гражданин Беларуси, хотя в первое время приоритет будут отдавать тем, "у кого есть необходимость в замене документов". Белорусы, находящиеся в РБ, также смогут стать обладателями паспорта с "Погоней", но для этого им придется выехать за пределы страны, чтобы подать нужные для этого документы. К тому же Ковалевский предупреждает, что получение такого паспорта для них может быть сопряжено с определенными рисками и последствиями на родине, если документ будет обнаружен властями.

Когда могут появиться первые альтернативные паспорта граждан РБ, пока неизвестно, по выражению Ковалевского, это будет зависеть от хода переговоров с европейскими партнерами.

Применим ли опыт стран Балтии к ситуации в РБ?

Историк Александр Фридман обращает внимание, что Объединенный переходный кабинет позаимствовал идею создания альтернативных паспортов у стран Балтии, которые с 1940 года на Западе считались оккупированными СССР (об этом же в СМИ заявлял и Франак Вечерко. - Ред.). Фридман напомнил, что Литва, Латвия и Эстония после аннексии сохранили в США, Великобритании, Франции и других западных государствах свои диппредставительства, которые, в том числе, могли выдавать паспорта.

Александр Фридман Фото: Privat

"Однако их главной целью было показывать, что страны Балтии временно оккупированы, а также управлять государственным имуществом, которое осталось за границей. Выдача паспортов не была первоочередной задачей, скорее, одним из аспектов с прицелом на будущее, когда случится деоккупация, - пояснил историк. - В 1940-50 была надежда на то, что она произойдет в рамках начавшейся холодной войны, но когда ситуация стабилизировалась, верить в деоккупацию было весьма наивно".

Также, по словам Фридмана, такие паспорта помогали выходцам из стран Балтии сохранять свою идентичность, какой-то практической стороны там не было. Они не использовались, как правило, в качестве проездного документа, как предлагается в белорусском случае. "Выходцы из стран Балтии довольно быстро озаботились приобретением гражданства тех государств, в которых они находились. Тем не менее после 1991 года эти документы признавались в Литве, Латвии и Эстонии", - уточнил собеседник.

И указал на то, что страны Балтии были официально признаны оккупированными, в отношении же Беларуси термин оккупация "используется в политических целях, но формально никакой оккупации в РБ не произошло". "Республика Беларусь существует как независимое государство. Белорусские диппредставительства действуют за границей, послы вручают верительные грамоты. У балтийских стран не было такой возможности, СССР даже не думал открывать какие-то квазипредставительства, к примеру, Литовской или Латвийской ССР на Западе, потому что знал, что они никогда не получат признания", - подчеркнул историк.

По его словам, если Беларусь перестанет существовать как независимое государство, а Запад признает оккупацию страны Россией, то тогда встанут вопросы о судьбе белорусских представительств и о том, кто будет выдавать паспорта гражданам РБ.

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