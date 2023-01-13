Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось

С нового года белорусские дипучреждения за рубежом значительно повысили стоимость консульских услуг. Предоставление апостиля на официальном документе теперь стоит 50 евро вместо 35 евро. В 200 евро (раньше 70 евро) обойдется смена фамилии, имени или отчества и выдача соответствующего свидетельства. Столько же придется заплатить за регистрацию брака. Стоимость этой услуги выросла в два раза по сравнению с минувшим годом.

С 40 до 50 евро увеличили ставку за выдачу или обмен паспорта для белорусов, которые проживают за рубежом. В то же время замена через диппредставительство паспорта белоруса, проживающего в РБ, по-прежнему стоит 100 евро. Речь о тех, кто проживает за рубежом без ПМЖ, например, по национальной визе. Ставку за рассмотрение заявления о выходе из гражданства РБ, которая ранее составляла 250 евро, подняли до 400 евро. Но оплата сборов не всегда гарантирует быстрое получение консульских услуг. Белорусы из разных стран рассказали DW, с какими проблемами столкнулись при обращении в диппредставительства РБ.

Документы на замену паспорта взяли, но в Беларусь не отправили

"Я научился жить без света и воды в Одессе, но пока не знаю, как буду жить без паспорта", - делится белорус, у которого в скором времени заканчивается срок действия документа. В декабре мужчина выехал из Украины в Молдову, обратился там в посольство РБ, но ему сказали, что для замены паспорта нужен вид на жительство в этой стране. Теперь в планах у белоруса переезд в Грузию, где он вновь попытает счастье с заменой документа.

"Я сотрудник одной белорусской демократической организации, у меня ограничение выезда из Беларуси. В посольстве РБ в Грузии у меня взяли документы на замену паспорта, но в Беларусь их не отправили, предложили сделать свидетельство на возвращение (документ, который позволяет вернуться на родину с просроченным паспортом для его замены. - Ред.), но по понятным причинам я отказался", - рассказывает еще один собеседник DW. Пока ему не пришло оповещение насчет выдачи или отказа в новом документе.

"Сотрудники посольства сказали, что раньше был только один кейс, когда белорусу отказали в выдаче паспорта, причин не объяснили", - добавляет белорус. По закону, граждане Беларуси имеют право заменить паспорт в белорусском посольстве в стране проживания, если истек срок действия документа; израсходованы листы, предназначенные для отметок; паспорт стал непригоден для использования; а также в случае, если человек поменял фамилию, имя, отчество или пол, если были установлены неточности в данных или отметках в паспорте.

Запись на полгода вперед

В консульство РБ в Варшаве белорусы часто просто не могут дозвониться, а очередь на замену документов здесь достигает полугода и более: "Дозвониться туда очень сложно, на электронное письмо ответили в течение двух недель. На замену паспорта смогли записаться только на август 2023 года. В случает отказа в замене паспорта следует получить от посольства письменный ответ, тогда, если есть ВНЖ, можно рассчитывать на проездной документ иностранца (выдается в некоторых странах и заменяет в поездках за границу паспорт, когда документ утерян, поврежден или непригоден для использования, а получить новый невозможно из-за риска подвергнуться репрессиям в случае возвращения на родину - Ред.)".

"В консульство РБ не дозвониться. Я звонил в течение двух недель каждый день в разное время, на электронные письма отвечают долго - или не по интересующему вопросу, или вообще тишина, - делится опытом еще один белорус из Варшавы. - В результате, мы просто туда пришли, объяснили проблему, нам нашли время на следующий день. Но ведь далеко не все могут так приехать, чтобы просто записаться, это хорошо, если еще получится". По словам мужчины, нужный ему документ обошелся в 30 евро. Для сравнения апостиль в польском министерстве стоил около 13 евро.

Перед отказом от гражданства РБ заставляют три месяца подумать

Процесс отказа от белорусского гражданства и вовсе может затянуться на годы. По словам белоруса, который с этим столкнулся, у сотрудников дипучреждений есть правило - отправлять людей на три месяца "подумать", действительно ли они хотят лишиться гражданства РБ.

Кроме того, для того, чтобы запустить процедуру отказа от белорусского паспорта, у заявителя уже должен быть либо паспорт страны проживания, либо решение главы государства, что такой документ будет выдан в будущем.

Также собеседник DW обращает внимание на то, что далеко не всегда на сайте посольства есть полный перечень и образцы документов для выхода из гражданства, поэтому, возможно, придется их искать на страницах других диппредставительств РБ. "Очередь огромная, запись через три месяца, собираем документы, приходим, но все не так. На просьбы принести документы повторно завтра или через час говорят, конечно, нет, надо записываться заново. И эта процедура может занять годы. Ни одно консульство не заинтересовано в том, чтобы отказывались от гражданства", - говорит белорус.

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