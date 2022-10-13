Как белорусы с рабочей специальностью переезжают в Германию

Как белорусу с рабочей специальностью устроиться в Германии? Кого ждет немецкий рынок? "DW Беларусь" и "Зеркало" продолжают рассказывать истории белорусов, которые переехали в Германию. О том, как это получилось у водителя и повара, - в нашем совместном материале.

Кого не хватает немецкому рынку труда?

В июле 2022 года в Германии зарегистрировали 881 тысячу вакантных рабочих мест. Это рекорд, на 18 процентов больше, чем год назад. Наибольшее количество вакансий можно было найти в сферах логистики, перевозок и торговли.

Недостаток работников испытывает примерно половина предприятий, следует из опроса института ifo , проведенного в июле 2022-го. Больше всего немецкому рынку труда не хватает сантехников, водителей, строителей, электриков, инженеров, механиков, учителей и преподавателей, медсестер и сотрудников скорой помощи, социальных работников, сельскохозяйственных рабочих, сотрудников детских садов, акушерок и других.

Закон, который упрощает переезд на работу в Германию

Нехватка рабочих кадров была зафиксирована задолго до 2020-го, после ситуация усугубилась из-за коронакризиса. В том же году в силу вступил новый закон, который упростил переезд квалифицированных рабочих и специалистов из третьих стран (Fachkräfteeinwanderungsgesetz ).

Он отменил так называемую "приоритетную проверку" со стороны Федерального агентства по труду (Bundesagentur für Arbeit). Раньше, если работодатель в Германии хотел принять на работу специалиста не из ЕС, агентство проверяло, может ли эта вакансия быть занята безработным жителем Германии. Теперь для переезда нужны только трудовой контракт или конкретное предложение о работе, а также квалификация, которую можно признать в Германии. Знание немецкого должно быть на уровне А2 - В1 и выше.

Ситуация с нехваткой рабочих кадров усугубилось во время пандемии Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Кроме этого, по новому закону граждане третьих стран (в том числе белорусы) могут искать работу в Германии в любой сфере, а не только среди тех специальностей, которых больше всего не хватает немецкому рынку, как это было раньше.

Водитель-международник: переехать удалось не с первого раза

Действием нового закона, который упрощал переезд работников из третьих стран, воспользовался белорус Иван. Ему 43 года, сейчас вместе с семьей он живет в Вайльбурге, недалеко от Франкфурта-на-Майне.

Десять лет до переезда он работал водителем-международником в белорусской компании. Иван говорит, что жизнь дома его устраивала: он хорошо зарабатывал, в семье подрастали двое дочерей. "Но я не видел там будущего. Не покидало предчувствие, что ситуация в стране станет хуже. Оно не обмануло, как оказалось".

Впервые переехать в Германию Иван попробовал в 2019 году, когда он получил приглашение на работу. Это произошло случайно: мужчина был в рейсе, стоял на 45-часовой паузе недалеко от Франкфурта. Знакомые водители пригласили его на праздник - там он и нашел своего работодателя.

Ивану удалось переехать не с первого раза Фото: Privat

"Мы с ребятами выпили пива, поболтали. Они спросили, нравится ли мне в Германии. Я ответил: "Я бы здесь даже поработал". Они на это очень быстро среагировали: "Эй, шеф, мы тебе нашли работника!", - вспоминает он.

В мае 2019 года Иван получил бессрочный рабочий контракт. Спустя несколько месяцев он подал его со всеми необходимыми документами в немецкое посольство в Минске, но получил отказ. Когда в Германии приняли закон, упрощающий въезд для работников не из ЕС, он попробовал снова, но ему порекомендовали дождаться памятки с алгоритмом действий. Когда она появилась, он четко проследовал по ней и подался снова - на этот раз успешно.

Что ждет после переезда: признание квалификации и язык

В Германию Иван приехал в ноябре 2020-го. Чтобы приступить к работе водителем, Ивану потребовалось подтвердить свою квалификацию. Для этого ему нужно было получить так называемый "код 95" - обязательный сертификат для работы водителем в европейской транспортной компании. Этот документ подтверждает профессиональную квалификацию и разрешает выполнять грузовые перевозки в ЕС.

"Код 95" Иван получил за месяц. Он прошел интенсивный основной курс (Grundqualifikation), сдал экзамены, в том числе по ПДД и вождению - и начал работать. "Обычно начальство знает, куда записывать и что делать, чтобы признать квалификацию своих сотрудников не из ЕС, - говорит он. - Экзамены сдаются на немецком языке, поэтому нужен уровень хотя бы В1. В этом, мне кажется, главная причина, почему ребята из Беларуси не приезжают работать в Германию - им гораздо проще устроиться в Польше и зарабатывать деньги там, если они не планируют долгосрочный переезд. В моей прошлой белорусской фирме 450 водителей. Их положение после введения санкций сильно ухудшилось, работы мало, но они надеются, что все образуется. Учить язык никто не стал".

Самому Ивану с немецким языком было проще, потому что 20 лет назад некоторое время он жил в Германии - изучал экономику на предприятии. Вуз он в итоге бросил: понял, что не его, но знания языка остались.

45 рабочих часов в неделю и поездки только по Германии

Изначально Ивану выдали полугодовую шенгенскую визу для въезда. Уже в Германии он получил ВНЖ на год, потом продлил документ еще на два. Первые три года, рассказывает собеседник, вид на жительство привязан к конкретному работодателю, после этого при желании можно искать другое место.

Сейчас по контракту у Ивана 45-часовая рабочая неделя. В основном он перевозит грузы по Германии, изредка - в соседние страны. Компания, в которой он работает, многопрофильная, поэтому каждый раз Иван может везти что-то новое - от мяса до красок и лаков. "Условия работы комфортные. У меня оклад, если есть желание, всегда можно заработать больше. Мы живем вчетвером: в июне 2021 года ко мне наконец приехали жена с детьми. Заработка нам хватает, еще не было месяца, когда бы мы ограничивали себя в чем-то. В целом, в Германии нам нравится, здесь хорошая социальная система. Кто умеет мыслить логически, тому все в ней понятно. У детей прекрасная школа, учителя веселые", - рассказывает он.

История повара: написал будущему работодателю в Instagram

Дмитрий Прудиус закончил училище по специальности "повар". В ресторане Westfalia в Минске начинал практикантом, 14 лет спустя он ушел оттуда с позиции шеф-повара. После увольнения в 2020 году он планировал заняться своим делом, но планы изменились: Дмитрий переехал в Мюнхен, где работает в ресторане с одним из самых известных шеф-поваров Германии. Как так вышло?

По рекомендации своей коллеги он напрямую написал в Instagram Альфонсу Шубеку - тому самому шеф-повару. Ему ответил секретарь Шубека и пригласил в Мюнхен на недельную стажировку. Был март 2020 года, начало пандемии.

"Меня сразу же спросили, когда я смогу приехать. Ответил, что в самое ближайшее время. Меня встретили, заселили в гостиницу. Первые два дня я наблюдал, помогал по кухне, а после, когда возникли сложности с одним из поваров, мне предложили стать на процесс на оставшиеся четыре дня, - вспоминает он. - При этом я не знал ни слова на немецком - говорил только на английском. По итогу все остались очень довольны моей работой, мы хорошо сработались с будущими коллегами. Мне сразу же предложили контракт - и, посоветовавшись с супругой, в тот же день я его подписал".

"Если в блюдо нужно добавить 11 граммов соли, а ты положил 10, оно отправляется в мусорку"

После недельной стажировки Дмитрий вернулся в Минск. С марта по сентябрь 2020 года он собирал документы. Общением с миграционными службами занимался работодатель - это предусмотрено законом (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) и очень ускоряет процесс. 2 октября Дмитрий приехал в Мюнхен. К этому моменту он знал немецкий язык на уровне А1. В Баварии тем временем был локдаун, ресторан закрылся для посетителей, но кухня работала на доставку.

"Кухня есть кухня, работа непростая, многие спустя полгода уходят. Но я к высокой нагрузке и большим объемам привык: в ресторане в Минске могло быть 100 гостей в обед и 150 человек вечером, - говорит он. - Мой нынешний шеф очень требовательный: например, если по рецепту в блюдо нужно добавить 11 граммов соли, а ты положил всего 10, оно отправляется в мусорку. Но и к этому я адаптировался. Коллеги сильно меня поддерживали - и с документами, и с жильем. ВНЖ, к слову, мне дали сразу на четыре года".

По контракту Дмитрий должен отработать определенное количество часов, чтобы получить указанный в нем оклад. За переработки доплачивают или за них можно взять дополнительные дни отпуска. По словам Дмитрия, после работы с Альфонсом Шубеком ему открыты двери любого ресторана Германии, но пока уходить он не планирует: "Заработка нам с семьей достаточно для комфортной жизни в Германии. Не скажу, что мы живем на широкую ногу, но хватает, чтобы оплатить жилье и ни в чем себе не отказывать. В Мюнхене нам комфортно, уже привык к людям, к инфраструктуре. Лично мне здесь очень спокойно".

Семья Дмитрия переехала к нему спустя время. Жена тоже получила ВНЖ, она уже овладела немецким на уровне В2 и устроилась на работу: сперва делала маникюр и массаж в салоне, сейчас подрабатывает в школьной продленке. "На выходных мы ездим в горы, на озера в Швейцарию, Австрию или просто по Баварии. Довольно быстро можно добраться на море в Италию. Немцы очень отзывчивые, открытые и любезные. Многие готовы помогать и помогают", говорит Дмитрий.

Полезно знать

На сайте посольства Германии в Минске можно найти подробную информацию, которая понадобится для переезда, а также памятки, в которых описывается алгоритм действий и необходимые документы.

можно найти подробную информацию, которая понадобится для переезда, а также памятки, в которых описывается алгоритм действий и необходимые документы. Одна из главных сложностей - найти работодателя в Германии, который заинтересован и готов нанять работника не из ЕС. Вторая - признать свою квалификацию в Германии. По ссылке - контакты экспертов Bundesagentur für Arbeit, которые консультируют работников на разные темы, например, признания профессий, получения разрешения на работу или социального страхования.

- контакты экспертов Bundesagentur für Arbeit, которые консультируют работников на разные темы, например, признания профессий, получения разрешения на работу или социального страхования. По этой ссылке можно узнать подробнее, нужно ли признавать квалификацию в Германии, как это происходит и какой именно орган этим занимается. Во время процедуры признания компетентный орган Германии (ведомства разнятся в зависимости от профессии) проверяет, сопоставима ли иностранная профессиональная квалификация с немецкой и есть ли между ними различия. Процедура, как правило, длится 3-4 месяца, но бывают исключения. Подробнее об этом рассказывают здесь .

можно узнать подробнее, нужно ли признавать квалификацию в Германии, как это происходит и какой именно орган этим занимается. Во время процедуры признания компетентный орган Германии (ведомства разнятся в зависимости от профессии) проверяет, сопоставима ли иностранная профессиональная квалификация с немецкой и есть ли между ними различия. Процедура, как правило, длится 3-4 месяца, но бывают исключения. Подробнее об этом рассказывают здесь . Если работодатель заинтересован в том, чтобы перевезти сотрудника на работу в Германию как можно скорее, он может напрямую общаться с миграционными службами и заниматься оформлением документов, признанием квалификации. Это ускоряет процесс. Подробно процедура описана здесь . "Услуга" стоит 411 евро плюс сумма за признание квалификации (она может отличаться в зависимости от профессии).

. "Услуга" стоит 411 евро плюс сумма за признание квалификации (она может отличаться в зависимости от профессии). В некоторых случаях специалисты из третьих стран могут получить визу на срок до 6 месяцев для поиска работы в Германии. Для этого у них уже должны быть признанная квалификация, средства на проживание и знание немецкого языка на уровне минимум В1. Во время пребывания и поисков специалист может работать до 10 часов в неделю. Это позволяет и работодателю, и специалисту проверить, подходят ли они друг другу.

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