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Акция протеста в Минске, 27 сентября 2020 годаФото: TUT.BY/AFP/Getty Images
ОбществоБеларусь

Как белорусы в дома и за границей помогают друг другу

Татьяна Гаргалык
15 мин. назад

Белорусы продолжают объединяться и помогать друг другу как внутри страны, так и за границей. Как это работает в условиях подавления властями их оппонентов? Примеры - у DW.

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За последние два года в Беларуси полностью разгромлены властями негосударственные и правозащитные организации, а многие их представители оказались за решеткой. Но, похоже, белорусы научились самоорганизоваться и помогать друг другу, даже если они в разных странах или им угрожает опасность. Как сегодня работает формула солидарности "Белорус белорусу белорус", появившаяся в 2020 году?

Белорусы собирают на проекты взаимопомощи по 7-12 тысяч евро в неделю

"Я уверенно смотрю в будущее белорусской солидарности и белорусского общественного сектора", - говорит сооснователь Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак. Фонд возник в 2020 году для помощи пострадавшим от действий силовиков во время мирных протестов, а также уволенным по политическим причинам членам стачкомов и политзаключенным, и сегодня продолжает активно работать.

Стрижак признается, что сейчас стало меньше пожертвований от белорусов, находящихся внутри страны: во-первых, после того, как власти в Минске признали фонд "экстремистским формирование", за это грозит уголовная ответственность; во-вторых, по донатам из РБ ударили санкции, введенные против белорусских банков.

Андрей Стрижак
Андрей СтрижакФото: DW/A. Burakow

По словам Стрижака, сегодня основные жертвователи на платформе BYSOL - представители белорусской диаспоры: "Я говорю не только о диаспорах, которые были до 2020 года, но и о людях, что переехали за рубеж за последние два года, начали зарабатывать в новых странах и довольно активно участвуют в наших компаниях помощи".

Что касается сумм, которые сегодня собирает BYSOL, то, по словам его сооснователя, это от 7 до 12 тысяч евро в неделю: "Это немалые деньги, которые, в основном, идут на персональные сборы (конкретному лицу. - Ред.), но также и на общие - направленные, например, на выплаты политзаключенным, которые не готовы афишировать свое имя и открывать персональный сбор". Также Стрижак считает, что следует учитывать тот факт, что многие сегодня жертвуют еще и на помощь Украине.

Принцип инициатив взаимопомощи в РБ - высокая степень анонимности

Говоря о том, как сегодня, несмотря на преследования со стороны властей, работают инициативы взаимопомощи внутри Беларуси, сооснователь BYSOL отмечает, что главное их отличие от организаций, существовавших до 2020 года, - это высокая степень анонимности и безопасности.

"Как в фильме "Бойцовский клуб": первое правило - никто не должен знать про бойцовский клуб. Это сильно отличается от того, как мы работали до 2020 года, когда было важным говорить всем нашим потенциальным партнерам, сотрудникам и волонтерам, что мы есть. Сейчас в Беларуси громко говорить о своей деятельности - это подписывать себе приговор, если даже ты не делаешь ничего противозаконного", - убежден Андрей Стрижак. Кроме того, он обращает внимание на то, что сейчас у гражданских инициатив нет доступа к иностранным грантам и образовательным ресурсам, а также на то, что многие активисты были репрессированы или вынуждены уехать.

"Что может делать белорус в Беларуси? Контактировать с теми людьми, которым он доверяет, поддерживать друг друга делами, разговорами, создать группу взаимопомощи, чтобы понимать, что вы не один. Такие группы также могут заниматься помощью семьям политзаключенных в Беларуси", - приводит пример Стрижак.

С одной стороны, по его словам, понятно, что события 2020 года лишили людей возможности работать в каких-то старых форматах: "С другой - это вызов, мы научились работать в совершенно новых условиях. Появились формы и структуры, которые пришли на место тех общественных организаций, которые имели в Беларуси официальный статус, но были разгромлены".

Как белорусы в Варшаве поддерживают друг друга и тех, кто в РБ?

Одна из таких структур, возникших после событий 2020 года в помощь уехавшим, - Беларускі моладзевы хаб (Белорусский молодежный хаб) в Варшаве. На его площадке сегодня постоянно действуют более двадцати общественных, культурных и образовательных инициатив

 "У нас работает программа адаптации женщин "Я есть", в рамках которой белорусские эмигрантки могут получить психологическую помощь, помощь консультантов по управлению персоналом, также сейчас начинаем для них курс польского языка. С 2020 года консультируем почти по всем вопросам, кроме юридических, основное направление - возможность получения образования в Польше. Помогаем с поступлением, ищем программы, причем не только для студентов, но и для докторантов, научных сотрудников, магистров", - рассказывает сооновательница хаба Стася Глинник.

Кроме того, вот уже год в хабе раз в неделю собираются белорусы Варшавы, которые пишут письма политзаключенным в РБ. "Была новость о том, что колонию в Шклове (Могилевская область) вообще не доходят письма. И мы решили, что должны каким-то образом надавить на колонию, и отправили эти письма сразу всем политзаключенным, находящимся там", - делится активистка Елена Пономарева.

Так, за один раз белорусы отправляют около 30-40 писем в какое-то в одно учреждение - СИЗО, тюрьму, колонию или учреждение открытого типа (так называемую "химию"). За год всего было отправлено около 1600 писем.

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