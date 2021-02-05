 День солидарности с Беларусью: главные события | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 07.02.2021

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Беларусь

День солидарности с Беларусью: главные события

В воскресенье, 7 февраля, проходит международный день солидарности с Беларусью. Провести его призвала один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. DW - об основных событиях этого дня.

Участницы акции в поддержку белорусской оппозиции в Берлине, октябрь 2020 года

Акция в поддержку белорусской оппозиции в Берлине, октябрь 2020 года

В воскресенье, 7 февраля, проходит международный День солидарности с Беларусью, провести его призвала один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. DW рассказывает об основных событиях этого дня (время московское).

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День солидарности с Беларусью отмечают канадские города Оттава, Торонто, Монреаль, Виннипег, Реджайна, Калгари, Эдмонтон, Ванкувер, Мишино, передает телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

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Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович обратился с открытым письмом «Сделайте первый шаг. Освободите Марию Колесникову» к правителю Беларуси Александру Лукашенко. "Вы уже показали свою немыслимую крутизну в обращении с безоружным народом; вы напрямую общаетесь с богами, и они сообщают вам правильные результаты голосования; вы гений регионального масштаба, и после смерти Чавеса на Земле почти не осталось отмороженных на Вашу глубину, - это уже поняли все, и если Вы отпустите Марию Колесникову, никто не упрекнет Вас в недостаточной жестокости или склонности к либерализму. Это пятно на репутации Вам не грозит. А позора станет чуть меньше. Вот ей-богу", - подчеркнул Шендерович.

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"Все друзья Беларуси, я знаю: вы - за нас! Теперь мы можем увидеть вашу поддержку  на карте солидарности с Беларусью", - обратилась к мировому сообществу Светлана Тихановская в микроблоге Twitter. Там же она опубликовала ссылку на карту.

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"Литовцы знают, что значит бороться за свободу. Литва решительно поддерживает стремление белорусского гражданского общества жить в свободной и демократической стране!" - написал в своем микроблоге Twitter президент Литвы Гитанас Науседа.

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По словам Светланы Тихановской, в день солидарности с Беларусью планируется множество мероприятий. В Литве пройдет акция "6 миллионов шагов", в которой сможет участвовать каждый житель страны. Президентский дворец в Вильнюсе будет украшен подсветкой в цветах национального флага Беларуси. В Варшаве самое высокое здание тоже подсветят в бело-красно-белых цветах, а над городской ратушей поднимут национальный флаг Беларуси. В Молдове и Румынии поставят пьесу Андрея Курейчика "Обиженные. Беларусь" о событиях, которые произошли в этой стране после 9 августа. Кроме того, с 7 по 22 февраля в Румынии и Молдове состоится целый марафон из спектаклей, в котором примут участие 16 театров.

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Уже в канун международного Дня солидарности с Беларусью к нему присоединились тысячи человек из самых разных стран мира, в частности Латвии, Израиля и Польши, сообщила Светлана Тихановская.

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