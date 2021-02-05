Марии Колесниковой вручена немецкая премия в области прав человека

Одному из лидеров белорусской оппозиции Марие Колесниковой вручена премия в области прав человека фонда имени Герхарта и Ренаты Баум (Gerhart und Renate Baum-Stiftung). Награждение прошло на фестивале новой музыки Eclat в немецком Штутгарте в воскресенье, 7 февраля. Премию получила сестра Колесниковой Татьяна Хомич, так как сама активистка находится под стражей в Беларуси.

Колесникова награждается за "образцовый и впечатляющий вклад в создание свободного общества в Беларуси", говорится в почетной грамоте. Учредители премии назвали Колесникову "светящимся символом белорусского оппозиционного движения" и отметили, что вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало она стала "женским символом сопротивления" в Беларуси. Премия дотирована суммой в 10 тысяч евро.

Светлана Хомич (фото из архива)

Хомич зачитала обращение Колесниковой, в котором та заявила, что "теперь мы точно знаем, что свобода внутри - и ни тюрьма, ни стены, ни решетки не способны ее убить". "И свобода стоит того, чтобы за нее бороться", - уверена Колесникова.

Колесникова "могла "достучаться" до людей"

Художественный руководитель фестиваля Eclat Кристине Фишер (Christine Fischer) назвала Колесникову "человеком с общественной ответственностью", отметив, что "как деятель искусства она всегда могла "достучаться" до людей, мотивировать их на что-то". Премией отмечается мужество народа Беларуси - в особенности, белорусских женщин, - который уже много месяцев протестует против Александра Лукашенко, подчеркнула Фишер.

Колесникова "пошла на риск ради свободы в своей стране, хотя она могла бы выбрать простой для себя путь, поскольку ее жизнь проходила между Германией и Беларусью", - отметила Рената Баум (Renata Baum) в интервью DW, записанном еще до вручения премии. Баум заявила, что эта премией также отмечены те, "кто был вынужден уехать из Беларуси, лишился средств к существованию и те, кто надеется на открытую демократическую Беларусь в скором времени".

Учредитель фонда сравнил Колесникову с Навальным

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова, июль 2020 года

В интервью медиакомпании SWR2 Герхарт Баум сравнил Колесникову с российским оппозиционером Алексеем Навальным, отметив, что оба пытались изменить ситуацию в своей стране и оказались под стражей, став "жертвами государственного произвола".

Хомич ранее рассказала DW , что Колесникова много лет сотрудничала с организаторами фестиваля Eclat, "это все ее друзья, ее коллеги, которые очень ее любят, хотят видеть ее на свободе". "Как только Мария была похищена в сентябре, сразу же культурное сообщество Германии обратилось к (канцлеру ФРГ. - Ред.) Ангеле Меркель с тем, чтобы она потребовала немедленного освобождения Марии от белорусских властей", - напомнила Хомич.

Колесникова с сентября находится в следственной тюрьме

Музыкант, куратор и арт-директор минского культурного проекта "ОК16" Мария Колесникова училась и работала в Штутгарте 12 лет, в том числе в качестве PR-менеджера фестиваля Eclat. Когда в Беларуси начались протесты против официальных итогов президентских выборов, прошедших в августе 2020 года, Колесникова вошла в президиум Координационного совета (КС) оппозиции Беларуси.

В сентябре Колесникову задержали на белорусско-украинской границе и поместили в следственную тюрьму по обвинению в призывах "к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности". В декабре 2020 года она стала фигурантом дела о "создании экстремистского формирования", заведенного в отношении представителей президиума КС.

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