Сесть в тюрьму, вернувшись в РБ: как задерживают белорусов

Белорусские силовики периодически сообщают о задержании белорусов, которые возвращаются на родину из-за рубежа. Кого и за что задерживают? DW собрала несколько историй.

Еще одного белоруса, вернувшегося из-за границы, задержали силовики. Так называемое "покаянное" видео с ним появилось в провластных телеграм-каналах 5 декабря. Мужчина рассказывает, что участвовал в акциях протеста в 2020 году в Минске. В комментарии к видео утверждается, что задержанный - житель города Поставы Витебской области, вернулся из Латвии, рассчитывая, что "все затихло". Его обвиняют в "нарушении общественного порядка" (ч.1 ст. 342 УК РБ). Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Также в начале декабря силовики сообщали, что задержали жителя города Скиделя (Гродненская область), вернувшегося из Польши, якобы за то, что тот вступил в мобилизационный план оппозиции "Перамога", а в 2020 "призывал к насилию в отношении силовиков". Это не первые случаи, когда люди по возвращении в РБ оказываются в тюрьме. Почему белорусы посещают родину, несмотря на угрозу задержания, на что надеются и какие меры безопасности предпринимают перед пересечением границы с РБ?

Белоруска из Андорры откупилась от уголовного дела

В октябре стало известно о задержании после возвращения в Беларусь Андрея Карпенко. Провластные телеграм-каналы утверждали, что в 2020 году он опубликовал в соцсетях видео с "клеветой на Лукашенко". На "покаянном" видео Карпенко рассказывает, как плохо обстоят дела в Европе и Канаде, что к белорусам там относятся как к людям "второго сорта" и что он решил, что будет жить в Беларуси или России.

Также в октябре по возращении из Польши задержали бывшего железнодорожника Павла Далгакова. На видео силовиков он признается, что "участвовал в поствыборных протестах" и "перекрывал движение".

22 августа на вокзале в Минске задержали белоруску Ольгу Маневич, которая уже 14 лет живет в Андорре. Женщине предъявили обвинения в "оскорблении президента Беларуси" (ст. 368 УК) за комментарии и скриншоты ресурса NEXTA (признан в РБ "экстремистским". - Ред.), которые она размещала на своей странице в Instagram в 2020 году. После месяца в заключении Маневич удалось выйти на свободу и вернуться в Андорру. Как после белоруска рассказывала журналистам, помогли хорошая работа адвоката и "много денег": чтобы с нее сняли обвинения и отпустили, муж Маневич заплатил 24 тысячи евро. Женщина призналась, что не знает, кому пошли деньги, но предположила, что в "высшие структуры" Следственного комитета, "КГБ и не только".

Задерживают даже тех, кто едет на похороны родных

Другим белорусам, задержанным по возврщении на родину, повезло меньше. Некоторые из них уже осуждены и отбывают наказание. Илью Войтеховича, сына известного в Беларуси бизнесмена Эдуарда Войтеховича, задержали 15 января 2022 года, когда он ехал из Риги на похороны отца. В мае мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за "нарушение общественного порядка" (ч. 1 ст. 342 УК). Войтехович, признанный правозащитниками политзаключенным, отбывает наказание ИК № 2 г. Бобруйска (Могилевская область).

18 ноября в Гродненском районном суде вынесли приговор политзаключенной Алесе Буневич. Девушку приговорили к трем с половиной годам колонии. Алесю Буневич, директора типографии в Вильнюсе, задержали 4 апреля 2022 года после того, как он приехала из Литвы на годовщину смерти матери. Вначале ее обвинили по террористической статье - в "совершении акта терроризма группой лиц по предварительному сговору" (ч. 2 ст. 289 УК) в рамках дела "рельсовых партизан".

По государственному телевидению был показа фрагмент допроса Буневич. Алеся рассказывала, как покупала литовские сим-карты перед поездкой в Беларусь, где прятала их на территории страны, а также, что снимала это на видео, чтобы "переслать своему "куратору" в Литве". А также, что она должна была "отправить" каких-то молодых людей, "когда они подъедут к границе". В результате девушке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 371 УК ("умышленное незаконное пересечение государственной границы РБ, совершенное организованной группой") и осудили на три с половиной года колонии.

Андрей Стрижак: "Нет весомого основания рисковать и ехать в РБ"

Дело Буневич в своем телеграм-канале прокомментировал Адрей Стрижак, руководитель фонда солидарности BYSOL, который, в том числе занимается экстренной эвакуацией белорусов, которым угрожает уголовное преследование. "Алеся ехала на годовщину по матери. Ехала к ней на могилу. Никто не хочет быть циничной мразью, значит придется сказать это мне: вне зависимости от причины - похороны, роды, свадьбы, годовщины, наследство - нет объективного весомого основания рисковать и ехать в Беларусь. Исключение только одно - вы осознанно решили пойти в тюрьму, из убеждений или иных причин", - написал Стрижак.

Также он порекомендовал тем, кто считает, что в Беларусь можно приехать по гуманитарной визе или ВНЖ ехать в Беларусь, сразу передать родственникам контакты программы поддержки политзаключенных.

Какие меры безопасности предпринимают белорусы перед поездкой в РБ?

Несмотря на угрозу задержания и мобилизации, слухи о возможности начала которойв РБ не стихают с февраля 2022, белорусы продолжают посещать родину. IT-cпециалист Владимир (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.), живущий и работающий в Польше, признается, что ездил домой минувшей весной и летом.

"У меня было две поездки, обе на короткий период. Надо было привезти кое-какое имущество. Когда началась война России в Украине, я подождал несколько недель, посмотрел, как развиваются события, будет ли вовлечена Беларусь. После решил, что можно попробовать быстро съездить в Минск", - рассказывает мужчина.

По его словам, перед поездкой он провел "подготовительную работу": удалил из телефона "ненужный контент", приобрел новый телефон и сим-карты, подготовил пакет документов (трудовой договор, польский страховой полис) для вовзращения обратно, так как тогда в РБ действовали ограничения на выезд из страны в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, вместе с женой он разработал план, "если что-то пойдет не так". На вопрос, поедет ли собеседник DW в Беларусь вновь, Владимир признался, что это зависит от обстоятельств, но пока необходимости ехать в РБ у него нет.

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