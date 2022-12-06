  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
На границе с Беларусью
На белорусской границеФото: Ales Petrovich/DW
Права человекаБеларусь

Сесть в тюрьму, вернувшись в РБ: как задерживают белорусов

Татьяна Гаргалык
55 мин. назад

Белорусские силовики периодически сообщают о задержании белорусов, которые возвращаются на родину из-за рубежа. Кого и за что задерживают? DW собрала несколько историй.

https://p.dw.com/p/4KYcA

Еще одного белоруса, вернувшегося из-за границы, задержали силовики. Так называемое "покаянное" видео с ним появилось в провластных телеграм-каналах 5 декабря. Мужчина рассказывает, что участвовал в акциях протеста в 2020 году в Минске. В комментарии к видео утверждается, что задержанный - житель города Поставы Витебской области, вернулся из Латвии, рассчитывая, что "все затихло". Его обвиняют в "нарушении общественного порядка" (ч.1 ст. 342  УК РБ). Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Также в начале декабря силовики сообщали, что задержали жителя города Скиделя (Гродненская область), вернувшегося из Польши, якобы за то, что тот вступил в мобилизационный план оппозиции "Перамога", а в 2020 "призывал к насилию в отношении силовиков". Это не первые случаи, когда люди по возвращении в РБ оказываются в тюрьме. Почему белорусы посещают родину, несмотря на угрозу задержания, на что надеются и какие меры безопасности предпринимают перед пересечением границы с РБ?

Белоруска из Андорры откупилась от уголовного дела

В октябре стало известно о задержании после возвращения в Беларусь Андрея Карпенко. Провластные телеграм-каналы утверждали, что в 2020 году он опубликовал в соцсетях видео с "клеветой на Лукашенко". На "покаянном" видео Карпенко рассказывает, как плохо обстоят дела в Европе и Канаде, что к белорусам там относятся как к людям "второго сорта" и что он решил, что будет жить в Беларуси или России.

Также в октябре по возращении из Польши задержали бывшего железнодорожника Павла Далгакова. На видео силовиков он признается, что "участвовал в поствыборных протестах" и "перекрывал движение".

22 августа на вокзале в Минске задержали белоруску Ольгу Маневич, которая уже 14 лет живет в Андорре. Женщине предъявили обвинения в "оскорблении президента Беларуси" (ст. 368 УК) за комментарии и скриншоты ресурса NEXTA (признан в РБ "экстремистским". - Ред.), которые она размещала на своей странице в Instagram в 2020 году. После месяца в заключении Маневич удалось выйти на свободу и вернуться в Андорру. Как после белоруска рассказывала журналистам, помогли хорошая работа адвоката и "много денег": чтобы с нее сняли обвинения и отпустили, муж Маневич заплатил 24 тысячи евро. Женщина призналась, что не знает, кому пошли деньги, но предположила, что в "высшие структуры" Следственного комитета, "КГБ и не только".

Задерживают даже тех, кто едет на похороны родных

Другим белорусам, задержанным по возврщении на родину, повезло меньше. Некоторые из них уже осуждены и отбывают наказание. Илью Войтеховича, сына известного в Беларуси бизнесмена Эдуарда Войтеховича, задержали 15 января 2022 года, когда он ехал из Риги на похороны отца. В мае мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за "нарушение общественного порядка"  (ч. 1 ст. 342 УК). Войтехович, признанный правозащитниками политзаключенным, отбывает наказание ИК № 2 г. Бобруйска (Могилевская область).

18 ноября в Гродненском районном суде вынесли приговор политзаключенной Алесе Буневич. Девушку приговорили к трем с половиной годам колонии. Алесю Буневич, директора типографии в Вильнюсе, задержали 4 апреля 2022 года после того, как  он приехала из Литвы на годовщину смерти матери. Вначале ее обвинили по террористической статье - в "совершении акта терроризма группой лиц по предварительному сговору" (ч. 2 ст. 289 УК) в рамках дела "рельсовых партизан".

По государственному телевидению был показа фрагмент допроса Буневич. Алеся рассказывала, как покупала литовские сим-карты перед поездкой в Беларусь, где прятала их на территории страны, а также, что снимала это на видео, чтобы "переслать своему "куратору" в Литве". А также, что она должна была "отправить" каких-то молодых людей, "когда они подъедут к границе". В результате девушке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 371 УК ("умышленное незаконное пересечение государственной границы РБ, совершенное организованной группой") и осудили на три с половиной года колонии.

Андрей Стрижак: "Нет весомого основания рисковать и ехать в РБ"

Дело Буневич в своем телеграм-канале прокомментировал Адрей Стрижак, руководитель фонда солидарности BYSOL, который, в том числе занимается экстренной эвакуацией белорусов, которым угрожает уголовное преследование. "Алеся ехала на годовщину по матери. Ехала к ней на могилу. Никто не хочет быть циничной мразью, значит придется сказать это мне: вне зависимости от причины - похороны, роды, свадьбы, годовщины, наследство - нет объективного весомого основания рисковать и ехать в Беларусь. Исключение только одно - вы осознанно решили пойти в тюрьму, из убеждений или иных причин", - написал Стрижак.
Также он порекомендовал тем, кто считает, что в Беларусь можно приехать по гуманитарной визе или ВНЖ ехать в Беларусь, сразу передать родственникам контакты программы поддержки политзаключенных.

Какие меры безопасности предпринимают белорусы перед поездкой в РБ?

Несмотря на угрозу задержания и мобилизации, слухи о возможности начала которойв РБ не стихают с февраля 2022, белорусы продолжают посещать родину. IT-cпециалист Владимир (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.), живущий и работающий в Польше, признается, что ездил домой минувшей весной и летом.

"У меня было две поездки, обе на короткий период. Надо было привезти кое-какое имущество. Когда началась война России в Украине, я подождал несколько недель, посмотрел, как развиваются события, будет ли вовлечена Беларусь. После решил, что можно попробовать быстро съездить в Минск", - рассказывает мужчина.

По его словам, перед поездкой он провел "подготовительную работу": удалил из телефона "ненужный контент", приобрел новый телефон и сим-карты, подготовил пакет документов (трудовой договор, польский страховой полис) для вовзращения обратно, так как тогда в РБ действовали ограничения на выезд из страны в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, вместе с женой он разработал план, "если что-то пойдет не так". На вопрос, поедет ли собеседник DW в Беларусь вновь, Владимир признался, что это зависит от обстоятельств, но пока необходимости ехать в РБ у него нет.

Смотрите также: 

Крест на крест: кто вышивает политических заключенных

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Диктатура и бизнес: стоит ли вести дела в Беларуси?

Диктатура и бизнес: стоит ли вести дела в Беларуси?

Международные компании, такие как H&M, Zara и McDonalds, одна за другой приостанавливают деятельность или вовсе уходят с рынка Беларуси. Сотрудничество с РБ прекратила и IKEA, что, однако, не уберегло ее от скандала: европейские СМИ уличили ее в использовании труда заключенных в стране. Насколько выгодно сотрудничество с белорусским режимом? И в каких условиях работают заключенные?
Политика25 ноября 2022 г.44:01 мин.
external

Революция несбывшихся надежд: как белорусам жить дальше с Лукашенко?

Революция несбывшихся надежд: как белорусам жить дальше с Лукашенко?

9 августа исполняется два года с начала массовых мирных протестов после фальсификации выборов в Беларуси. За это время Лукашенко не только выдавил оппозицию из страны и полностью зачистил гражданское общество, но и ввязался в войну России против Украины. Смириться с режимом Лукашенко или бороться? Возможна ли новая Беларусь за пределами страны?
Политика5 августа 2022 г.44:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Министр финансов Германии Кристиан Линднер

Венгрия наложила вето в ЕС на пакет помощи Украине

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Президент Франции Эмманюэль Макрон" говорит в рупор в цветах французского флага: "Предлагаю гарантии безопасности" - карикатура DW

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Политика2 ч. назад
Тумсо Абдурахманов, фото из архива

Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Политика23 ч. назад
external

Лазарева о письмах солдатских матерей Путину

Лазарева о письмах солдатских матерей Путину

Общество23 ч. назад14:23 мин.
Карикатура - саудовский шейх с бочкой нефти

Эмбарго и потолок цен сработали: нефть сильно дешевеет

Эмбарго и потолок цен сработали: нефть сильно дешевеет

Экономика и бизнес9 мин. назад
На границе с Беларусью

Сесть в тюрьму, вернувшись в РБ: как задерживают белорусов

Сесть в тюрьму, вернувшись в РБ: как задерживают белорусов

Права человека55 мин. назад
Студия телеканала "Дождь"

Почему власти Латвии прекращают вещание телеканала "Дождь"

Почему власти Латвии прекращают вещание телеканала "Дождь"

СМИ2 ч. назад
На главную страницу