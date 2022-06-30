Что известно о "рельсовых партизанах", которым в Беларуси грозит смертная казнь

На днях Следственный комитет (СК) Беларуси сообщил о завершении расследования первого дела, по которому в качестве обвиняемых проходят так называемые "рельсовые партизаны". Как утверждает следствие, трое белорусов за вознаграждение подожгли релейный шкаф с оборудованием, обеспечивавшим безопасный проход пешеходов и проезд транспортных средств.

Следствие рассматривает эти действия как акт терроризма. Фигурантам дела грозит высшая мера наказания - смертная казнь, которая до сих пор применяется в Беларуси. Речь о трех жителях Светлогорска (Гомельская область) Денисе Дикуне, Дмитрие Равиче и Олеге Молчанове. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

За что задержали жителей Светлогорска?

28 февраля на железнодорожной станции "Жердь - Останковичи" (Гомельская область) загорелся шкаф сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), из-за этого на участке перестали работать светофоры и стрелочные переводы. Это могло привести к срывам графика движения поездов с российских военной техникой и вооружением для войны в Украине.

Денис Дикун

4 марта из-за инцидента задержали трех жителей Светлогорска. На них завели уголовное дело по статье УК "Акт терроризма". По информации правозащитников, были задержаны муж и жена Дмитрий и Наталья Равич, брат Натальи Денис Дикун, его девушка Алиса Молчанова и ее отец Олег Молчанов. Наталью и Алису позже отпустили.

На так называемой "покаянной" видеозаписи, распространенной госСМИ Беларуси, Денис Дикун, который выглядел избитым, сообщил, что по указанию активистов инициативы ByPol с еще двумя сообщниками поджег оборудование на перегоне Жердь - Останковичи, а также что действовал в сговоре с родственником, который живет в Литве.

Что известно про обвиняемых?

Денису Дикуну 29 лет, он долгое время ездил на заработки в Россию, но в последнее время проживал в Светлогорске, недавно открыл в городе небольшой магазин. Денис увлекается футболом, раньше даже сам играл. В протестах после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года он не участвовал. По словам родных, тогда Дикуна даже не было в стране. 30 июня он женился на Алисе Молчановой, бракосочетание прошло в СИЗО №3 Гомеля. "Регистратор приехал в СИЗО, расписали их за пять минут. Дениса все это время держали в клетке, им даже обняться не разрешили", - рассказали DW родные.

Дмитрий Равич

Алиса Молчанова - дочь 52-летнего Олега Молчанова, еще одного задержанного по делу "рельсовых партизан". Он бывший военный, служил во флоте недалеко от Владивостока, в память об этом в Светлогорске Молчанов организовал музей ВМФ. После увольнения в запас мужчина какое-то время был рабочим, после открыл ИП, занимался перевозками. У Олега Молчанова трое детей - взрослая дочь и двое несовершеннолетних сыновей.

Двое несовершеннолетних детей и у третьего обвиняемого - 33-летнего Дмитрия Равича, вышкомонтажника-электромонтера в местном филиале "Беларусьнефти". Равич дистанционно учился в университете "Синергия" (Москва). Он увлекался автомобилями, занимался их диагностикой и рассматривал это в перспективе как вторую профессию. По словам родных, Дмитрий очень спокойный человек, хотя он и не поддерживал белорусские власти, но в протестах не участвовал и свое мнение нигде не высказывал.

"Обвинения - полный абсурд"

Сейчас Денис Дикун, Олег Молчанов и Дмитрий Равич находятся в СИЗО №3 Гомеля. Денис и Дмитрий пошли на сделку со следствием, поэтому, как считают родные, они находятся в лучших условиях, чем Олег - в камере на четыре человека, в которой есть телевизор.

Олег Молчанов, как и его подельники, признаны правозащитниками политзаключенными

"Были времена, когда задерживали письма: по две недели ничего нет, а потом все сразу отдают. Передачи принимают, но сейчас из-за того, что их (обвиняемых. - Ред.) внесли в террористический список, мы не можем переводить им на счет деньги", - делятся собеседники DW. Каких-то подробностей о ходе следствия близкие обвиняемых не знают - адвокат дал подписку о неразглашении: "Все закрыто, засекречено, ни адвокаты, ни наши родные не могут нам ничего рассказывать. Все, что говорят: обвинения, которые им предъявляют, - полный абсурд, для них нет никаких оснований".

Имеют ли трое содержащихся в СИЗО №3 жителей Светлогорска отношение к инциденту с оборудованием на железной дороге, их родные не знают, но отмечают, что непонятно, горел ли вообще шкаф СЦБ или нет. В поле зрения силовиков семьи обвиняемых уже несколько лет, потому что, как утверждают собеседники DW, брат Дениса Дикуна живет в Литве. Еще год назад с обыском в связи с подозрением в терроризме силовики приходили домой к Дмитрию Равичу.

"Сейчас через наших родственников нам передают, чтобы мы никуда не совались, потому что и нас могут арестовать. Мы никуда не обращались за помощью, потому что боимся", - делятся близкие обвиняемых. Как стало известно DW, уголовное дело может быть передано в суд в августе. "У нас надежд нет, иллюзий мы не питаем, понимаем, что будут большие сроки, - признаются собеседники. - Мы очень переживаем за исключительную меру наказания, хотя наш адвокат уверяет, что это незаконно. Но мы понимаем, что в Беларуси иногда не до законов. Переживаем, чтобы в данном случае не сработала эта фраза".

Действительно ли обвиняемым грозит смертная казнь?

Дмитрию Равичу, Денису Дикуну и Олегу Молчанова предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 361-1 УК ("Участие в экстремистском формировании"), ч. 3 ст. 289 ("Акт терроризма, совершенный в составе организованной группы, повлекший тяжкие последствия, создающие угрозу гибели людей и причинение им телесных повреждений"), ч. 2 и 4 ст. 309 ("Умышленное приведение в негодность путей сообщения, повлекшее тяжкие последствия, а также создавшее угрозу крушения, аварии и гибели людей") и ч. 1 ст. 356 ("Измена государству").

Павел Сапелко

Следственный комитет заявил, что Дикуну, Равичу и Молчанову может угрожать смертная казнь. Но юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко считает, что это не так: "Действительно, последними изменениями в Уголовный кодекс депутаты Национального собрания существенно расширили возможности применения смертной казни.

Однако Следственный комитет торопится - возможность расстреливать за антивоенные "партизанские" покушения на железнодорожную инфраструктуру, которыми люди пытались предотвратить переброску российской военной техники и вооружений к ставшей жертвой агрессии Украине, появится только в отношении деяний, совершенных после 29 мая 2022 года - дня вступления в силу соответствующих изменений".

По словам представителя инициативы "Рабочы рух" Александра Соколова, при повреждении шкафов СЦБ оказывается парализованным участок железной дороги, который они контролируют, при этом никакой опасности для жизни пассажиров поездов нет. "Автоматика отключается таким образом, что в передвижные составы и локомотивы, которые находятся на данном участке, поступает сигнал, и машинист осуществляет экстренное торможение. Даже если он этого не сделает, автоматика это сделает сама", - пояснил Соколов.

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