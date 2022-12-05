Мобилизации в РБ нет, но военнообязанных зовут в военкоматы

Зачем в Беларуси сверяют списки военнообязанных, с какими чувствами родители призывников провожают их в армию на фоне войны в Украине и что сейчас происходит на границе РБ с этой страной - у DW.

Белорусские власти по-прежнему настаивают, что в стране не проводятся мобилизационные мероприятия, а речь идет только о плановой сверке сведений о военнообязанных. Завершить этот процесс обещали до 1 декабря, но теперь выясняется, что он продлится, как минимум, до конца 2022 года.

Российский опыт мобилизации изучают и в Беларуси

С минувшей осени, вслед за объявленной в России "частичной мобилизацией", вызовы в военкоматы своей страны стали получать тысячи граждан Беларуси. Представители местных властей и самих комиссариатов утверждали, что ничего сверхъестественного не происходит: вручение повесток якобы носит рутинный характер и никак не связано с военными действиями на территории Украины.

Белорусские власти настаивают, что в стране не проводятся мобилизационные мероприятия Фото: DW/E. Daneyko

Между тем 30 ноября Минобороны Беларуси сообщило, что в стране начался второй этап "плановой проверки учетных сведений военнообязанных". По версии военного ведомства, первый этап касался предприятий, а теперь пройдет непосредственно в военкоматах и сельсоветах. По информации министерства, 70% военнообязанных уже приняли участие в "мероприятиях по сверке данных".

В интервью белорусским государственным СМИ министр обороны Виктор Хренин заявил, что основную работу планируется завершить до конца 2022 года. "Однако уже могу сказать, что проверено более миллиона человек, и граждане абсолютно спокойно на это реагируют: приходят в комиссариаты и сверяют свои данные", - отметил Хренин. Он не стал отрицать, что при организации этого процесса в Беларуси делались выводы исходя из российского опыта "частичной мобилизации" на фоне вооруженного конфликта в Украине.

В военкоматы призывают идти даже без повесток

Однако информация, которая поступает из белорусских регионов, свидетельствует о том, что нынешнюю "сверку данных" в военкоматах вряд ли можно назвать рутинным мероприятием. Если ранее военнообязанных вызывали с помощью повесток или sms-сообщений, то теперь в местных газетах стали появляться публикации с призывом не дожидаться приглашений и приходить в военкоматы самим.

"Удивительно было прочитать в местной газете, что идти в военкомат нужно, даже если не получил повестку: как-то это не вяжется с тем, что сверка данных военнообязанных у нас идет по плану", - рассуждает житель Баранович Руслан. Его самого в военкомат вызвали еще в октябре, и тогда особого ажиотажа молодой человек не заметил: "Спросили, не поменял ли место работы, живу ли там, где зарегистрирован, уточнили сведения про состав семьи".

Как выяснилось, похожие объявления были публиковались и в других газетах Брестской и Минской областей, а в Бресте местные власти даже обязали руководителей товариществ собственников разместить такие же сообщения в домовых чатах, созданных в мессенджерах.

"Добровольно идти в военкомат никакого желания нет, тем более в родной город приезжаю к родителям не часто", - делится брестчанин Николай. И признается, что хотя и является военнообязанным, намерен и в дальнейшем игнорировать призывы сходить в военкомат: "В армии не служил и не планирую. И вообще всю эту затеянную в Беларуси "перепись" связываю с войной в Украине, чтобы ни говорили наши генералы и пропагандисты".

Тревоги родителей, чьих детей призывают в армию

В отличие от тех, кого зазывают в военкомат формально лишь для сверки данных, у родителей призывников, отправляющихся в белорусскую армию, сейчас другие эмоции. Светлана, мама одного из новобранцев, рассказывает, что сын готовился к военной службе и мечтал о погранвойсках.

"Наверное, в мирное время я бы не сильно переживала по этому поводу, но теперь очень боюсь, что его отправят в какую-нибудь "горячую точку" - поближе к Украине", - признается Светлана. По ее словам, командир воинской части, куда призвали сына, заверил, что солдат-срочников напряженная обстановка на границе никак не затронет, поскольку для нынешнего призыва на ближайшие месяцы ставятся иные задачи.

Солдаты-срочники белорусской армии (фото из архива) Фото: DW/E.Danejko

Житель Гомеля Валентин осенью 2022 года также проводил одного из сыновей в армию: "Он хотел уехать на заработки и надеялся, что будет отсрочка и его не призовут. А когда прошел медкомиссию и стало ясно, что будет призван, то от варианта с работой за рубежом пришлось отказаться".

При этом Валентин добавил, что некоторые сверстники его сына решили уехать, не дожидаясь призыва, но такое поведение теперь может привести к серьезным последствиям: "Знаю ребят, которые должны были идти служить еще два года назад, но уехали в Россию и их оттуда возвращали в Беларусь. Потом присудили кому арест, кому большой штраф". Собеседник не исключает, что теперь уклоняющихся от призыва может ждать и более суровое наказание.

На белорусско-украинской границе по-прежнему действуют запреты

Опасения родителей призывников по поводу того, что на южных рубежах Беларуси "не все спокойно", разделяют и те, кто проживает в Гомельской области возле границы с Украиной. На днях Госпогранкомитет РБ объявил, что введенные еще минувшим летом ограничения на пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов продлены до 1 марта 2023 года.

Ограничения на пребывание белорусов в пограничной полосе на границе с Украиной продлены Фото: Ales Petrowitsch/DW

В погранведомстве объяснили, что такое решение принято "в целях обеспечения пограничной безопасности". Хотя ограничения не распространяются на собственников земельных участков, расположенных у границы, особой свободы передвижения нет и у них.

"Всех наших сельчан и дачников круглый год кормит лес, который у самой границы: здесь собираем грибы с ягодами, охотимся, а если очень надо, то и дрова заготавливае", - рассказывает житель одной из приграничных деревень. По его словам, посещать леса местным жителям запрещали уже с весны 2022 года, ссылаясь на пожароопасную обстановку, хотя реальных угроз не было: "Мы тогда сразу сообразили, что дело не в погоде и пожарах - просто по лесным дорогам военная техника ездила в Украину и обратно, а в некоторых местах выставили оцепление".

Теперь же официально сообщается, что, как минимум до будущей весны, попасть на отдельные участки белорусской границы с Украиной легальным образом будет нельзя.

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