Мобилизация: что важно знать белорусам

Некоторых белорусских срочников, увольняющихся в запас, заставляют подписывать мобилизационное предписание, которое обязывает их при объявлении мобилизации без дополнительных повесток прибыть в установленный срок в указанное в документе место сбора. Об этом во время онлайн-пресс-конференции 2 ноября рассказали представители сервиса бесплатной юридической помощи Legal Hub .

Повестки могут вручать сотрудники ЖЭСа

Сервис существует около года, за это время он предоставил белорусам порядка 1800 консультаций. В последний месяц стало больше вопросов, касающихся призыва в армию и возможной мобилизации.

Среди тех, кто обращается за консультациями на Legal Hub, немало резервистов. "Вопросы разные, начиная от того, что делать, если пришла повестка явиться для уточнения данных, до медосвидетельствования, например, при каких заболеваниях можно получить отсрочку. Некоторые просто интересуются, что делать, если вдруг объявят мобилизацию, есть ли какие-то юридические возможности ее избежать", - отмечают представители сервиса.

По мнению юристов, проверка данных, для которой в последнее время вызывают белорусских военнообязанных, в случае объявления мобилизации сильно упростит работу властям - в РБ будет сложнее избежать призыва, чем в России.

Юристы также отмечают, что повестки военнообязанным в Беларуси имеют право вручать не только военные комиссары, но и, к примеру, уполномоченные сотрудники ЖЭСа или наниматели на работе.

Повестки вручали вместе с дипломами

По словам представителей сервиса, в их практике был случай, когда человеку, которого вызывали для уточнения данных, запретили выезд за границу. Запрет сняли после его визита в военкомат. Также были кейсы, когда уехавших за границу и не получивших из-за этого повестки, объявляли в РБ в розыск.

В то же время юристы обращают внимание, что люди, имеющие, помимо белорусского, гражданство еще какой-либо страны, вряд ли смогут избежать мобилизации. "Важно понимать, что никуда депортировать иностранных граждан не будут; белорусский паспорт есть, находишься в Беларуси - подпадаешь под призыв или мобилизацию. Иностранный паспорт ни от чего не спасает", - говорят сотрудники Legal Hub.

Что касается призыва на срочную службу, то юристы обращают внимание на случаи, когда выпускникам высших и средних учебных заведений повестки вручали вместе с дипломами.

Юристы Legal Hub отмечают также, что с началом военного вторжения России в Украину они стали получать больше вопросов о возможности получением образования за границей и в целом об эмиграции.

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