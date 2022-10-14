Выезд закрывается. В КГБ будут решать, можно ли покинуть РБ

КГБ сможет на полгода запрещать белорусам покидать страну в интересах "национальной безопасности". Призывники должны будут получить согласие военного комиссара, если решат уехать за границу на ПМЖ. Административное дело также может стать преградой для выезда. DW спросила у экспертов, почему власти усиливают контроль за передвижением граждан.

Что такое интересы национальной безопасности?

Депутаты нижней палаты парламента внесли поправки в закон о порядке выезда из Беларуси для граждан страны. Выезд может быть ограничен, если "противоречит интересам национальной безопасности". А решать это будет Комитет госбезопасности.

Юрист правозащитной организации Human Constanta Алена Чехович обращает внимание, что, хотя право на свободное передвижение закреплено в Конституции и международных документах, оно все же может быть ограничено, в том числе для защиты национальной безопасности. "В белорусском законодательстве отсутствует определение понятия "интересы национальной безопасности", поэтому на практике это может привести к произвольному ограничению права на передвижение", – считает эксперт.

Погранпереход в Бресте, Беларусь Фото: Ales Petrowitsch/DW

Ранее решение о запрете на выезд принимали суды, например, если у человека есть непогашенные долги перед банком. И такое право у судов остается. Решение КГБ об ограничении права на выезд – это дополнительная опция.

"Скорее всего, процедура будет очень быстрой, и есть вероятность, что люди будут узнавать о запрете уже на границе, как это бывает и сейчас, – говорит Алена Чехович. – Процедура запрета в законе не прописана, указан лишь максимальный срок – 6 месяцев. Также в законе не указано, какие граждане будут подпадать под запрет, на каких основаниях и как им будут об этом сообщать".

Силовиков берут под особый контроль?

В законе отдельно прописано, что сотрудники силовых ведомств должны будут согласовывать выезд из страны со своим руководством. Это будет касаться армии, пограничников, сотрудников милиции и органов госбезопасности, службы безопасности Лукашенко, работников оперативно-аналитического центра, сотрудников СК, комитета судмедэкспертиз и работников МЧС.

Силовики должны будут сдавать паспорта руководству Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак обращает внимание, что силовики и раньше не были свободны в передвижении, даже выезд в отпуск нужно было согласовывать с начальством. "Сейчас этот момент решили урегулировать на уровне закона, что делает требования общеобязательными, – говорит правозащитник. – Исходя из положений закона, сдавать паспорт и получать его обратно вместе с разрешением на выезд (силовикам - Ред.) нужно будет у своего руководства".

По словам эксперта, непонятной в законопроекте остается норма, что призывники и зачисленные в запас до 27 лет должны получить согласие у военного комиссара, если хотят выехать за границу для постоянного проживания. "Во-первых, люди довольно редко оформляют документы на выезд для постоянного места жительства. Во-вторых, какие компетенции есть у военкома, чтобы с ним это согласовывать? – задается вопросами Гулак. – Если государство страхуется на случай мобилизации, то ограничение касается не только тех, кто решил уехать на ПМЖ, а любого выезда".

Как власти использовали запрет на выезд раньше

Ограничением на выезд по новому документу также может стать административное дело, в частности, в законе упоминаются так называемые "политические статьи" – "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица", "Оскорбление должностного лица", "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

"Человек может лишиться права на выезд с самого начала административного процесса по этим статьям, а не только в случае неуплаты штрафа, если суд вынесет такое решение, – отмечает юрист Human Constanta. – По сути, это еще одна форма преследования людей, проявивших политическую активность".

Олег Гулак говорит, что власти давно используют ограничение на выезд для репрессий. Так, в ответ на санкции после выборов в 2010 году, когда ряду чиновников запретили въезд в ЕС, некоторым политикам, правозащитникам и журналистам произвольно запретили покидать Беларусь, причем узнавали они об этом уже на границе.

"Я тоже был в списке тех, кого не выпускали из страны, – вспоминает Гулак. – И долго пытался выяснить, в чем причина. Сначала мне сказали, что якобы я выступаю ответчиком по гражданскому делу. А когда выяснилось, что это ложь, заявили, якобы это техническая ошибка в базе пограничников".

Гулак рассказывает, что правозащитника Валентина Стефановича, например, не выпускали из страны, потому что он якобы уклоняется от призыва, хотя он служил еще в Советской армии. "Но тогда формальные процедуры с треском, но выполнялись, и мы добились, чтобы ограничение сняли. Сейчас же, боюсь, оспорить решение КГБ будет крайне затруднительно", - заключает председатель БХК.

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