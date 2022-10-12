КГБ Беларуси могут разрешить не выпускать граждан из страны

Белорусские депутаты одобрили в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия силовиков вплоть до запрета на выезд "в интересах национальной безопасности".

Депутаты Беларуси в первом чтении одобрили законопроект, который среди прочего позволяет сотрудникам Комитета государственной безопасности (КГБ) ограничивать выезд из страны физическим лицам. Об этом в среду, 12 октября, сообщается в телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания республики.

Полный текст проекта "Об изменении законов" доступен на официальном портале правовой информации. Так, кроме других поправок, депутаты предлагают дополнить статью 7 закона №49-З, перечисляющую основания для ограничения выезда из Беларуси, следующими поводами: выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь - выезд может быть закрыт на срок до шести месяцев; на выезжающего заведено административное дело.

В статье 8 того же закона, закрепляющей список инстанций, которые принимают решение о запрете на выезд, депутаты хотят расширить полномочия КГБ. Так, именно сотрудники этого ведомства будут определять, противоречит ли выезд гражданина интересам национальной безопасности.

В закон также собираются добавить статью 11.1, регламентирующую выезд "отдельных категорий граждан", в том числе военных и работников военизированных организаций, например, КГБ и Следственного комитета. Они могут покидать пределы Беларуси только по согласованию с начальством.

Что еще предлагают изменить депутаты Беларуси

Помимо ужесточения закона о выезде, поправки планируются в законах о воинской обязанности, о предоставлении убежища в Беларуси, о положении иностранцев и лиц без гражданства. В свете принятого Александром Лукашенко президентского указа "О биометрических документах", в различные законы собираются добавить порядок выдачи биометрического паспорта и связанные с этим понятия.

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