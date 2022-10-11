Тихановская: "Белорусы готовы бороться за свою страну"

DW встретилась с лидером белорусских демсил Светланой Тихановской в Варшаве, где она была с визитом начале октября. В интервью лидер белорусских демсил рассказала о том, как белорусская пропаганда делает из Польши и Литвы врагов, чем будет заниматься новый представитель в переходном кабинете оппозиции и о своей семье.

DW: Какое послание Польше и международному сообществу вы привезли с собой?

Светлана Тихановская: Важно помнить, что война в Украине и украинский гуманитарный кризис - это часть нашего регионального кризиса и решать его нужно комплексно. Нельзя просто помочь украинцам победить в этой войне и оставить Беларусь позади, это уже не только наша проблема. Необходимо понять связь между нашими странами. Судьба Украины и судьба Беларуси переплетены, и мы в Беларуси понимаем, что, пока Лукашенко у власти, его всегда будет использовать Путин. Он его союзник, он должен быть ему предан, угроза нашим соседям будет постоянной. Поэтому Беларусь должна быть в повестке дня, должна быть отдельная стратегия для Беларуси от наших международных партнеров.

Сейчас белорусская независимость тоже под угрозой. Фактически, наша страна частично оккупирована - из-за зависимости Лукашенко от Путина. Лукашенко должен платить долги Путину, поэтому он будет выполнять любые приказы, любые просьбы Кремля. Мы должны защищать наш суверенитет, нашу независимость, но нам нужна помощь коалиции демократических стран. Мы можем многое сделать в Беларуси, но не все. Нам нужно давление со стороны наших партнеров, чтобы создать напряжение внутри режима, чтобы они поняли, что другого выхода из ситуации нет, кроме как начинать решать этот кризис вместе.

"Белорусы никогда не поддерживали эту войну"

- Есть ли в Беларуси люди, которые, по вашему мнению, готовы бороться, если Лукашенко решит поддержать Россию в войне против Украины?

- Белорусы готовы бороться за свою страну. И они доказывают это уже два года. Да, может быть, сейчас вы не видите красивых митингов на улицах, но это не потому, что белорусский народ сдался. Это потому, что мы живем в ГУЛАГе, в атмосфере тирании, террора и репрессий. Любой человек может быть задержан за любой комментарий в Instagram, антивоенный комментарий или антирежимный, и наша задача - обезопасить людей, сделать так, чтобы активные люди были готовы к новому окну возможностей. Если будет триггер или мы почувствуем слабость Лукашенко (а Лукашенко будет слаб, когда ослабнет Путин), то поверьте, на улицы выйдут сотни тысяч белорусов.

Светлана Тихановская Фото: Volha Shukaila/Zuma/IMAGO

В этот момент план "Перамога" будет запущен, государственные организации будут заблокированы. Я надеюсь, что в этот момент наш новый представитель по обороне начнет общаться с нашими военными, с армией, и нам удастся убедить их не защищать диктатора, потому что их задача - защищать нашу независимость.

- Каково ваше мнение об убежище для россиян, бегущих от мобилизации. Должны ли европейские страны разрешить им въезд?

- Это должна решать каждая страна самостоятельно. Мы видим и слышим голоса тех стран, которые готовы принять людей, некоторые не готовы открыть свои границы. Это зависит от правительства каждой из стран. Но я могу сказать о белорусах. Белорусы заслуживают того, чтобы им помогли бежать из Беларуси, потому что они никогда не поддерживали эту войну. Белорусский народ бежит от репрессий. Когда мы иногда слышим, что Беларусь является соагрессором в этой войне и нужно ввести визовый бан для белорусов, и мы говорим: "Стоп, мы не такие, у нас совершенно другой контекст". В нашей стране вы никогда не увидите этих знаков V или Z или тех, кто поддерживает войну. Около 86 процентов белорусов против участия белорусских войск в этой войне. Режим Лукашенко должен быть наказан за поддержку этой войны, но не белорусский народ. Позвольте белорусскому народу свободно передвигаться и позвольте ему бороться за демократическую Беларусь.

"Мы видим много запросов от элиты"

- Недавно вы создали переходный кабинет. Не могли бы вы рассказать о его целях и о том, как организована его работа?

- Объединенный переходный кабинет был создан, прежде всего, как ответ на войну, потому что мы видим, что наша независимость находится под угрозой. Этот переходный кабинет будет центральным органом, принимающим решения. Те люди, которые сейчас находятся на стороне режима, даже люди из милиции или военные, увидят организованную структуру, к которой они смогут обратиться. Раньше таой возможности для министров или представителей власти, которые не поддерживают режим, не было. Мы уже видим много запросов от элиты. Люди из окружения Лукашенко могут поддерживать режим, потому что им это удобно, им платят, но эти люди абсолютно не поддерживают войну. Кабинет был организован также по просьбе белорусского народа. Люди хотят видеть оппозиционные силы объединенными. Теперь они знают, куда обращаться, если у них есть какой-то вопрос или предложение.

Представитель по обороне в кабинете - довольно известный в Беларуси полковник (Валерий Сахащик - Ред.), он может говорить на одном языке с нашими солдатами, он также знает, как помочь нашим военным добровольцам в Украине.

У нас уже есть представитель по национальному возрождению (Алина Ковшик - Ред.). Все это время мы, возможно, упускали из виду эту очень важную часть нашей работы - работу с языком, идентичностью, работу по продвижению нашей культуры - это ядро каждой нации. Наш язык, наша идентичность разрушались в течение 27 лет. В 2020 году белорусский народ почувствовал, что мы - белорусы, сейчас все больше и больше людей начинают говорить на белорусском языке. Это самая тяжелая санкция против режима: мы будем восстанавливать свою идентичность, будем бороться за нее.

Очень скоро в переходном органе появится представитель по социальным вопросам, который займется социальными проблемами. Одна из них заключается в том, что у белорусов огромное количество долгов. Есть также проблемы у людей, которые бежали из Беларуси, нуждаются в помощи или поддержке в изгнании.

Мы хотим работать как единое целое и координировать наши действия. Прошло всего полтора месяца, и наша задача состоит в том, чтобы кабинет был признан, по крайней мере, как факт, на международной арене. Это поможет нам быть более эффективными и больше работать с организациями, учреждениями других стран

- В последнее время польский народ, организации польского меньшинства и их школы в Беларуси также подвергаются все большему давлению. Действует антипольская пропаганда. Почему она усилилась именно сейчас?

Акция белорусов в польском Гданьске, август 2022 года Фото: Tatiana Gargalyk/DW

- Лукашенко пытается искать внешних врагов, чтобы оправдать то, что происходит в Беларуси. Все потому, что Лукашенко не хочет говорить: это я виноват. Но все знают, что на самом деле виноват он. По государственному телевидению показывают, что люди в Польше якобы страдают, им нечего есть, они будут мерзнуть этой зимой и так далее. Но мы живем в 21 веке, люди знают, как получить информацию, люди знают, что они могут зайти на любой польский сайт и посмотреть, что происходит, найти информацию на YouTube и так далее. Общество пошло вперед, а режим остался на месте, и единственное, что у него есть - это насилие, поэтому они пытаются насилием, разрушением важных для поляков мест, разрушением польского меньшинства, польских школ наказать Польшу. Но они уже проиграли.

Конечно, в новой Беларуси все эти места будут восстановлены. Многие люди очень благодарны Польше, которая поддержала нас в такие трудные времена. В новой Беларуси мы будем строить очень тесные отношения с Польшей.

"Каждый день я просыпаюсь с чувствами и мыслями о муже"

- Вы уже более двух лет живете в Литве. Трудно находиться с детьми за границей, пока ваш муж находится в тюрьме в Беларуси. Как вы справляетесь с этой ситуацией?

- Конечно, я не могу сказать, что это легко: ежедневно молиться за мужа, любимого, который много дней находится в карцере. Это ужасное место без постельного белья, без нормальной еды. Температура в камере такая же, как на улице, очень холодно. Они хотят его сломить. Сергей сильный человек, но, конечно, каждый день я просыпаюсь с чувствами и мыслями о нем. И я также понимаю, что не он один страдает - тысячи людей.

Каждый день ты читаешь новости о том, что кто-то порезал руки, потому что не выдержал пыток в тюрьме, или еще десять человек были задержаны. Каждый день ты чувствуешь боль. И каждый день ты видишь своих детей, которые требуют вернуть им отца, и ничего не можешь с этим сделать. Тысячи детей разлучены со своими матерями или отцами. Это как снежный ком, который становится все больше и больше. Но ты находишь в себе силы двигаться вперед, потому что ты не одинок. Я действительно чувствую, что миллионы белорусов со мной. Я вижу, что люди не сдаются внутри страны. И они могут положиться на тех, кто уехал из Беларуси, потому что они продолжают бороться и действительно хотят вернуться домой.

Светлана Тихановская держит фото своего мужа Сергея Тихановского Фото: Roman Vondrous/POOL/AFP via Getty Images

Люди в Беларуси самоорганизованы, им не нужен диктатор или другой человек, который бы отдавал приказы, что делать. Они сами создают различные инициативы помощи. Некоторые из них помогают заключенным, другие - деятелям культуры, третьи - пожилым людям, для всех найдется работа. Они показали нам, как на самом деле это делается, и мы сохраняем контакт с людьми на местах. Я чувствую эту энергию. Да, люди боятся, им страшно, но они говорят: сейчас мы должны быть тихими, но когда наступит подходящий момент, мы выйдем на улицы и сделаем свою часть работы.

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