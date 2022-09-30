Россияне-уклонисты в РБ: разговоры о войне и конспирация

Почему россияне, скрываясь от мобилизации, бегут и в Беларусь, и что они намерены делать в стране, которую многие называют соучастницей вооруженного конфликта в Украине? Ответы - у DW.

За неделю, истекшую с момента объявления в РФ "частичной мобилизации", Беларусь стала одним из самых популярных маршрутов для тех, кто по разным причинам не желает быть призванным на войну с Украиной. DW собрала несколько историй самих россиян, находящихся сейчас в Беларуси, и тех, кто помогает им временно обустроиться. Собеседники не стали называть себя, поскольку, по их мнению, нахождение в Беларуси отнюдь не гарантирует, что они не будут возвращены на родину.

Ажиотажный спрос на жилье со стороны россиян

Одними из первых, с кем спешно покинувшие Россию граждане общаются сразу по прибытии на территорию Беларуси, становятся представители агентств недвижимости и владельцы съемного жилья. Минчанка Алена (имя изменено) имеет в белорусской столице несколько квартир и рассказывает, что поток россиян сейчас очень большой. "Я не могу сейчас утверждать, что приехали тысячи или уже десятки тысяч, но спрос на жилье огромный. Обычно квартирами интересуются молодые люди, которые, судя по всему, подпадают под мобилизацию, однако участие в ней принимать не желают", - говорит Алена.

Аренда квартир в Беларуси в последнюю неделю сильно подорожала Фото: Ales Petrowitsch/DW

По ее словам, ситуация чем-то напоминает 2014 год, когда в Минске проходил чемпионат мира по хоккею: "Тогда тоже был большой наплыв болельщиков особенно из России, но многие бронировали места в гостиницах и снимали квартиры заранее, а потому ажиотаж был предсказуем. Сейчас этого сказать нельзя".

Отвечая на вопрос, насколько выросла в цене аренда квартир в Минске, собеседница отмечает, что съемное жилье дорожает стремительно и это уже мало зависит от месторасположения: "Даже на окраине города теперь вряд ли можно снять квартиру на сутки менее чем за 100 белорусских рублей (около 40 евро), а более удобные варианты стоят тоже 100. Но уже долларов".

Алена также обращает внимание на то, что предложений по жилью больше не становится, поскольку россияне готовы заселиться сразу на неделю, а иногда договариваются жить в Минске в течение месяца. Этот приводит к тому, что стали востребованы квартиры и дома в небольших городах, расположенных относительно недалеко от белорусской столицы.

"Ехать на войну в Украину - однозначно не мое"

Именно такой вариант выбрал для себя москвич Сергей, который снял квартиру в городе Молодечно в 70 км от Минска: "Я выехал из России в Беларусь на поезде на пятый день после объявленной мобилизации. Мне лично повестку не вручили, но многих коллег и знакомых уже вызвали в военкомат. Решил, что испытывать судьбу не буду и пока переберусь в Беларусь".

Сергею - 32 года. По его словам, в армии он не служил, но в военном билете есть запись о призыве в случае мобилизации. "Я работаю в небольшой логистической компании и, честно говоря, не склонен был кардинально менять свою жизнь. Даже загранпаспорт не оформлял - путешествия в другие страны меня не очень интересуют. Приезжал раньше пару раз в Минск и Брест, но больше нравится отдыхать на природе, а это можно сделать и в Подмосковье", - делится москвич.

Он пока не знает, как долго будет находиться в Беларуси, внимательно изучая новости от своих родных и знакомых: "С хозяйкой квартиры в Молодечно пока договорились, что поживу пару дней, буду платить каждые сутки. Я ее также предупредил, что могут приехать мои друзья, и им на первое время тоже понадобится жилье. Возражать хозяйка не стала, и мне было приятно, что в такой ситуации в Беларуси не стремятся наживаться".

Несмотря на радушие, которое он ощутил при решении бытовых проблем в соседней стране, москвич пребывает в растерянности: "Пока считаюсь в отпуске за свой счет, но очень хочу вернуться домой. Если же там меня ждет отправка на войну в Украину, то это однозначно не мой вариант. Даже не хочу рассуждать, кто прав и виноват в этом вооруженном конфликте. Все, что связано с армией, меня абсолютно не интересует".

"Раньше жалел, что нет сына, теперь проскальзывает мысль - это к лучшему"

Житель Санкт-Петербурга Антон приехал в Брест в конце прошлой недели. На семейном совете было решено, что ему как военнообязанному в нынешней ситуации лучше покинуть страну. "По большому счету другие варианты, кроме Беларуси, не рассматривал, поскольку в пригороде Бреста живет моя родная тетя. Вопрос с проживанием снялся сам собой, и я даже стал задумываться, что могу найти здесь работу и со временем получу вид на жительство. Но последние новости не радуют: в Беларуси тоже ходят слухи о мобилизации, а уехавших россиян якобы могут принудительно вернуть на родину как уклонистов", - говорит Антон.

На вокзале в Бресте Фото: Ales Petrowitsch/DW

Рассуждений о войне в Украине он старается избегать, ссылаясь на "противоречивость информации" от каждой из воюющих сторон. При этом свою службу в армии россиянин вспоминает без энтузиазма: "Это было в начале 90-х, когда призвали в ракетные войска, однако заниматься приходилось чем угодно, но не боевой подготовкой. Так что лично для меня те годы - просто потерянный период жизни".

Пока Антон сохраняет оптимизм и рассчитывает, что скоро к нему в Брест переберется "женский полк". Так житель Санкт-Петербурга называет свою семью - жену и двоих дочерей: "Раньше жалел, что нет сына, а теперь иногда проскальзывает мысль - может, это к лучшему. Сейчас бы пришлось тревожиться о его судьбе больше, чем о своей собственной".

Поездка в Беларусь на условиях конспирации

Виктор приехал из Смоленска, но попросил не упоминать, где именно в Беларуси временно остановился. "Мы с друзьями прибыли на арендованном автомобиле, наняли водителя и стараемся соблюдать конспирацию: даже свои мобильные телефоны оставили в России", - уточняет собеседник.

По его словам, предпринять такие меры безопасности вынуждает обстановка в Беларуси, где нет гарантии, что уклонившихся от мобилизации граждан России не отправят обратно на родину. "Когда пересекали белорусско-российскую границу, там еще было относительно спокойно. Но те, кто едут сейчас, рассказывают, что ситуация изменилась: появились посты на дорогах, у выезжающих мужчин проверяют документы и пробивают "по базе" на предмет мобилизации", - добавляет Виктор.

И признается, что экстренно выехал с друзьями в Беларусь только потому, что от Смоленска это - совсем рядом, а решение, каким образом избежать призыва в военкомат, надо было принимать срочно. "Пока снимаем дом в сельской местности, в городах стараемся не светиться и изучаем ситуацию, куда можно ехать дальше. В любом случае оставаться надолго в Беларуси небезопасно, так что вопрос с дальнейшим маршрутом - дело времени и финансов", - подытожил житель Смоленска.

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